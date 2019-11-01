«Путешествие в Эрзурум» по-казански: выставка эбру к 220-летию со дня рождения Пушкина

Накануне в Казанской ратуше открылась выставка художницы из Турции Айгуль Окутан под названием «Эрзурум и Карс — восточная сказка русского поэта», посвященная 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. На выставке представлены 20 работ, в которых отражена поездка Пушкина на север Турции, в Эрзурум и Карс. Художница работает в технике эбру, то есть делает рисунки на поверхности воды, а потом переносит их на бумагу или другую твердую основу, к примеру дерево, ткань, керамику или кожу. Почетными гостями выставки стали турецкий поэт Атаол Бехрамоглу, первый переводчик пушкинской поэзии на турецкий язык, и генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан. Картины художника на открытии выставки представляли учащиеся академического лицея имени Лобачевского.