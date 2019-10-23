Димитрис Прифтис: «Мой ассистент попал в больницу, после игры поеду туда»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своей команды в Кубке Европы над «Ховентутом» (86:74).

«Важно, что мы победили. Октябрь складывается для нас тяжело, у нас непростой календарь, много выездных матчей и перелетов. Я думаю, что в заключительной четверти нам стоило сыграть более надежно, с другой концентрацией. Нужно сделать выводы, чтобы не повторить ошибок в дальнейшем.

После игры поеду в больницу. Мой ассистент сейчас находится там. Какое-то невероятное стечение неприятных обстоятельств. Сначала Каймакоглу получил травму, он пропустил игру. Сейчас заболел мой помощник, вчера Узинский отправился в больницу с аппендицитом. А еще Морган травмирован.

Несколько причин для этого. Если в течение недели вы несколько раз поздно прилетаете и рано улетаете, это скажется на состоянии игроков.

Браво команде, которая победила. Прекрасная игра. Браво Маку за его вклад в победу. Все игроки выложились сегодня. Костас в хорошей форме, у нас много травм, поэтому он играет так много. Я доверяю ему», — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».