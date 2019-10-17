УНИКС частично реабилитировался за эстонский кошмар

Как подопечные Прифтиса вырвали концовку игры у французов

Казанский баскетбольный клуб на прошедшей неделе по-настоящему удивил — к сожалению, со знаком минус. Команда Димитриса Прифтиса проиграла в Эстонии в матче Единой лиги ВТБ местному «Калеву» с разницей в счете «-22». Шанс исправиться за обидное поражение УНИКСу предоставился довольно быстро — в выездной игре другого турнира, Кубка Европы. Накануне во Франции казанцы провели очень напряженную встречу против «Нантера». О том, как «зеленые» победили в матче, в котором проигрывали 4 очка за минуту до финальной сирены, — в материале «Реального времени».

Новички и широкая ротация Прифтиса пока не помогают

Летняя трансферная кампания УНИКСа вызвала много вопросов. Уже первые игры нового сезона показали, что пришедшие игроки пока не ровня ушедшим. Димитрис Прифтис, хотя и просит подождать, но согласен с утверждением, что новички должны проявлять себя с первых игр:

— Мы не должны ждать, а должны исходить из своих возможностей. Они должны играть здесь и сейчас, они должны быть готовы к сезону. Но иногда, действительно, нормально дать людям немного времени для построения командной химии и качественного нападения. Им также нужно объяснить, что на площадке могут находиться только пять игроков, а в заявке 12 позиций. Я не могу кого-то игнорировать, но и все не могут играть по 35—40 минут. Я уважаю игроков, проводящих на паркете даже всего одну минуту, — заявил главный тренер казанцев после первого домашнего матча сезона с «Астаной».

Прифтис славится умением эффектно выжимать максимум из ресурсов, которые есть в его распоряжении. И делает это с помощью широкой ротации. Однако уже в домашней игре против «Цедевиты» неделю назад грек доверил сыграть далеко не всем баскетболистам своей команды, которые были в заявке на матч. Уступая «-13», казанцы в итоге выиграли «+13», но, опять же, во многом благодаря успешной игре Эрика Макколлума и Джамара Смита, одних из лидеров прошлого сезона.

В Эстонии в стартовом составе УНИКСа начали сразу четверо новичков: Мантзарис, Лиходей, Тайес и Палссон. Свои первые очки в чемпионате набрал Лиходей, которого летом селекционеры клуба называли специалистом по «трешкам». Постепенно Прифтис начал ротацию, выпуская старую гвардию в лице все того же Смита, Колесникова, Каймакоглу, Сергеева, Клименко. Однако это привело только к тому, что казанцы провели пока что худшую четверть в сезоне, проиграв ее со счетом 8:27. В итоге матч был проигран 63:85 команде, в заявке которой был всего один легионер, а главному тренеру «зеленых» пришлось говорить по окончании встречи о неправильном настрое и улучшении игры в обороне.

Прифтис славится умением эффектно выжимать максимум из ресурсов, которые есть в его распоряжении. Фото unics.ru

Защитник Евгений Колесников после той кошмарной игры с «Калевом» в своем «Инстаграме» опубликовал многообещающее фото с подписью: «Мы встали на тропу войны. Ждем следующей встречи. Нам очень важна поддержка».

Капитан УНИКСа настроен выиграть Еврокубок

А следующей встречей оказалась уже третья по счету игра сезона для УНИКСа в рамках Кубка Европы. После поражения от «Брешии» в Италии и победы над словенской «Цедевитой» во Франции казанцы были вправе рассчитывать на успех. Даже у европейских букмекеров фаворитом игры шел именно российский клуб (коэффициент на победу УНИКСа — 1,73), хотя разрыв был не такой большой — на французов давали коэффициент 2,4.

«Нантер 92» — команда из пригорода Парижа с довольно богатой клубной историей, которая ведется с 1927 года. С 2016 года клуб не выступал в Кубке Европы и после поражения в полуфинале чемпионата Франции в прошлом сезоне вернулся в соревнование, в котором УНИКС выступает уже третий год подряд. Перед игрой с «Нантером» нынешний капитан казанского клуба Джамар Смит заявил, что готов выигрывать Кубок Европы в этом сезоне:

— Я два года играл в Малаге и выиграл Еврокубок. Моя цель — добиться этого еще раз. Это будет моя третья попытка, уже с УНИКСом, и я благодарен, что в меня верят вот уже на протяжении трех лет. Казань стала для меня вторым домом. Хочу продолжать играть на высоком уровне и конкурировать. Что еще более важно, я хочу продолжать совершенствоваться независимо от того, сколько мне лет, путешествие никогда не останавливается, — заявил капитан казанцев.

Перед игрой с «Нантером» нынешний капитан казанского клуба Джамар Смит заявил, что готов выигрывать Кубок Европы в этом сезоне. Фото unics.ru

Главным действующим лицом в французском клубе является главный тренер Паскаль Донадье, которые работает в «Нантере» с 2000 года. Любопытно, что новичок УНИКСа, исландец Хаукур Палссон в прошлом году играл за эту команду, так что встреча наверняка носила для него принципиальный характер.

Плохой подбор

Но в этом матче Палссон на площадке так и не появился. Прифтис отправил в бой такую стартовую пятерку: Тайес, Мантзарис, Каймакоглу, Макколлум и Колесников. Довольно быстро площадку покинул Костас Каймакоглу, который неудачно упал в одном из игровых моментов. Грек долго лежал на паркете, затем, покачивая головой, самостоятельно покинул паркет, однако в самом начале второй четверти вернулся. Первые очки УНИКСа в этой встрече набрали Мантзарис и Тайес, дирижировал атаками Смит, который позже и сам включился в набор очков. На старте игры сильная сторона казанцев — игра в обороне — никак не была выражена и периодически давала сбой. Французы забивали много и разнообразно, а лидером их атак предсказуемо стал Кенни Чери.

Казанцы проиграли стартовую четверть со счетом 20:27, однако могли и намного больше — спас от десятиочкового отставания трехочковый Павла Сергеева. На старте игры он отметился сразу двумя точными дальними попаданиями, а неделю назад клал важнейшие «трехи» в игре с «Цедевитой».

— Нам тренер говорит, что если свободны, то надо обязательно бросать. Даже если не попал, нужно сохранять уверенность в своих силах. Это 50 процентов успеха в этом деле, — говорил Сергеев по окончании той игры корреспонденту «Реального времени».

Павел Сергеев: «Нам тренер говорит, что если свободны, то надо обязательно бросать. Даже если не попал, нужно сохранять уверенность в своих силах. Это 50 процентов успеха в этом деле». Фото unics.ru

Вторую десятиминутку казанцы начали очень бодро, сократив отставание до 4 очков. Правда, непривычно было видеть, как раз за разом гости проигрывали борьбу под кольцом (каждый второй мяч доставался «Нантеру»). Зато наладилась атака — в первую очередь благодаря Смиту и набравшему ход Макколлуму. По-прежнему не очень впечатляла игра большинства новичков. В атаке вяло выглядел Мантзарис — в одном из из моментов он буквально на ровном месте потерял мяч. Зато не подводил Тайес, раз за разом забивавший в кольцо сверху. Французы ничего выдающегося в этой четверти не показали, позволив казанцам довольно легко сравнять счет перед уходом на большой перерыв — 44:44.

В одной из игровых пауз было четко слышно обращение Прифтиса к своей команде: «Парни, проблема не в том, что мы что-то не забиваем, а в том, что не берем на подборе свое».

Сумасшедшая концовка

Во второй половине матча получилась интересная борьба — команды не отпускали друг друга на расстояние одного-двух очков на протяжении долгого времени. Французы много фолили на Артеме Клименко, который не подкачал и все свои штрафные реализовал. В итоге на малый перерыв команды ушли при счете 70:69 в пользу «Нантера».

На старте заключительной четверти Колесников эффектно реализовал трехочковый — 72:70. У французов лидеры команды перегрузились фолами, и тренер был вынужден отправить на скамейку сначала Мура, затем и Черри. Оба на решающие минуты вышли, однако ключевой опцией «Нантера» в атаке стало быстрое нападение — раз за разом «большие» игроки хозяев убегали к одинокому кольцу УНИКСа. За 4 минуты до конца игры Колесников при счете 82:82 обидно сфолил в нападении, тоже отдав мяч сопернику буквально на ровном месте.

За 3 минуты и 32 секунды до конца впервые за 20 минут игрового времени одна из команд вышла вперед на 4 очка. Точный дальний бросок удался Далласу Муру, однако Прифтис взял таймаут, и тут же «трехой» ответил Джамар Смит, который большую часть четвертой четверти отдыхал, но вышел на концовку и набрал 5 очков подряд, вслед за трехочковым реализовав и затяжной проход под кольцо. После штрафных в исполнении Кенни Черри хозяева вышли вперед сразу на 3 очка — 91:88. Казанцы не забили в ответной атаке, а Дмитрий Узинский пятым персональным фолом отправил Кардинье исполнять штрафные — тот реализовал один из двух бросков.

Артем Клименко не подкачал и все свои штрафные реализовал. Фото unics.ru

УНИКСу предстояло за минуту игрового времени отыграть отставание в 4 очка. Помог соперник, организовавший неспортивный фол еще до того, как Смит ввел мяч в игру из-за боковой. Макколлум забил один из двух, однако мяч оставался у казанцев, и Джамар реализовал «треху» и сравнял счет — 92:92. За 16 секунд до конца при счете 94:92 в пользу гостей «Нантер» организовал атаку, но блок-шот Тайеса оставил хозяевам лишь 4 секунды. Французы дважды бросали с неудобных позиций, но не забили — Прифтис и компания одержали труднейшую победу, переиграв неуступчивого соперника в самой концовке. Снова больше половины очков команды набрали Смит и Макколлум (у каждого по 24).

Следующую игру УНИКС проведет в ближайшую субботу, но уже в матче Единой лиги ВТБ. В Краснодаре казанцы сыграют с «Локомотивом-Кубанью», который в рамках того же Кубка Европы в прошлом году обыгрывали дважды. Победа во Франции позволила подопечным Прифтиса частично реабилитироваться за эстонский кошмар, однако именно игра в Краснодаре против принципиального соперника покажет, в каком все-таки состоянии находится казанский клуб на старте сезона.