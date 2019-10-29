Димитрис Прифтис: «Дарушшафака» демонстрирует стабильность, нам предстоит тяжелая игра»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мнением о предстоящем сопернике казанцев в Кубке Европы — турецкой «Дарушшафаке».

«Нам предстоит тяжелая игра. «Дарушшафака» до сих пор демонстрировала стабильность и хорошую игру. Мы должны стабильно играть в защите, сконцентрировать внимание на подборах, что является сильной стороной нашего соперника.

Меньше ошибок, хорошее исполнение в нападении и дальние броски будут критически важны для результата игры», — считает Прифтис.

УНИКС сыграет с «Дарушшафакой» 30 октября в Турции, начало матча — в 20.15 по мск.