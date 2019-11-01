Двойник Мусы Джалиля работает имамом в казанской мечети

«Мне будет приятно такое родство», — говорит Ильназ Гасимов

Фото: Илья Репин

Прихожане казанской мечети «Гадель» обратили внимание, что местный имам Ильназ Гасимов имеет внешние сходства с великим татарским поэтом Мусой Джалилем. Практически портретное сходство шокирует тех, кто помнит, как выглядел Джалиль, — но, к сожалению, таких людей сегодня крайне не много. Корреспондент «Реального времени» встретился с молодым муллой и выяснил, являются ли религиозный деятель и литературный классик родственниками. Во время беседы хазрат также рассказал о себе и жизни мечети, расположенной по соседству с микрорайоном «Солнечный город».

«Удивился, когда сказали про сходство с Мусой Джалилем»

— Ильназ хазрат, расскажите для начала, откуда ваши корни?

— Я родился в Сабинском районе, в татарской деревне Тюбяк в 1986 году. Мои родители из той же деревни, работали на ферме: мама (ее сейчас уже нет на этом свете) — дояркой, папа — трактористом.

— Помните, как вы впервые пришли в эту мечеть?

— Когда я учился в 10-м классе, мы, четыре мальчика, начали совершать намаз, ходить в мечеть. В тот же год, закончив 10-й класс, я забрал из школы документы, приехал в Казань, отдал документы в Казанское высшее мусульманское медресе им. 1000-летия принятия ислама (оно расположено на М. Гафури). Параллельно с учебой в медресе я посещал вечернюю школу, где закончил 11-й класс. В медресе я проучился четыре года, а на пятый, согласно порядку, я проходил практику. Ректор медресе Ильяс хазрат Зиганшин для прохождения практики направил меня в мечеть «Гадель» у «Солнечного города» — это был 2008 год. И здесь я остался работать. И вот уже 10 лет, как я служу вторым имамом.

Ректор медресе Ильяс хазрат Зиганшин для прохождения практики направил меня в мечеть «Гадель» у «Солнечного города» — это был 2008 год. И здесь я остался работать

— Помните, как вас здесь приняли?

— В то время, в 2008 году, имам-хатыбом здесь был Рамиль хазрат Шириев. Он и прихожане меня очень хорошо приняли. В 2013 году он ушел на другую работу, а вместо него пришел Рустам хазрат Бакиров, с которым успешно работаем по сей день.

— Несколько прихожан говорят о некоторых внешних сходствах вас и Мусы Джалиля…

— Я, честно говоря, удивился, когда мне первый раз об этом сказали. Но если в каком-то поколении окажусь родственником Мусы Джалиля, мне будет приятно такое родство. Надо будет проверить свои корни.

— Говорят, что свои корни нужно помнить до седьмого колена. Вы знаете свое шежере?

— Пять поколений помню — до прапрадедов. А глубже, к сожалению, нет.

— А вы занимаетесь творчеством?

— Когда учился в школе, нам учителя давали творческие задания — и я с увлечением писал стихотворения. Но сейчас уже нет. Все-таки писать стихи, рассказы — не мое.

— А с позиции ислама нет запрета на стихотворения?

— Ислам не запрещает поэзию, прозу. Это не является грехом.

Я, честно говоря, удивился, когда мне первый раз об этом сказали. Но если в каком-то поколении окажусь родственником Мусы Джалиля, мне будет приятно такое родство

— Помните что-нибудь из Мусы Джалиля?

— Когда говорят о нашем татарском поэте Мусе Джалиле, сразу вспоминаю строки:

Жырларым, сез шытып йөрәгемдә,

Ил кырында чәчәк аттыгыз!

Күпме булса сездә көч һәм ялкын,

Шулкадәрле җирдә хакыгыз!

(Отрывок из стихотворения «Мои песни»:

Песни, в душе я взрастил ваши всходы,

Ныне в отчизне цветите в тепле.

Сколько дано вам огня и свободы,

Столько дано вам прожить па земле! — прим. ред.)

«Мест в мечети не хватает»

— Когда эта мечеть открылась?

— В 2000 году мечеть «Гадель» впервые открыла свои двери. В следующем году мы, иншаллах (если пожелает Аллах, — прим. ред.), отметим юбилей — 20-летие. Нашу мечеть строили братья Гадель и Фердинат Ахметзяновы, они были бизнесменами и меценатами. К сожалению, сегодня их среди нас нет. Пусть Аллах одарит их раем. Они на свои личные средства построили мечеть и рядом медресе.

В 2013 году имам-хатыбом сюда пришел Рустам хазрат Бакиров. Его первыми словами здесь были: «У меня есть намерение расширить эту мечеть». Она изначально была маленькой (сюда вмещалось максимум 200 человек). Благодаря помощи Аллаха, ему это удалось — и мечеть увеличилась в 3—4 раза (теперь здесь могут одновременно молиться 600—700 человек). Архитектором расширенный мечети был Саттаров Айвар Гумерович, тот самый, кто проектировал комплексы «Кул Шариф» и «Ярдэм» в Казани. Закончили перестройку в 2014 году.

На джума-намаз мест не хватает. Молельный зал на первом этаже — для мужчин. У нас в обычные дни второй этаж предназначен для женщин, но по пятницам он тоже занят мужчинами. А женщины совершают намаз в медресе. Но и этого оказывается недостаточно

— Все помещаются на пятничные молитвы?

— На джума-намаз мест не хватает. Молельный зал на первом этаже — для мужчин. У нас в обычные дни второй этаж предназначен для женщин, но по пятницам он тоже занят мужчинами. А женщины совершают намаз в медресе. Но и этого оказывается недостаточно, поэтому нам приходится стелить паласы на улице, чтоб там тоже читали джума-намаз. И я не говорю уже про гаит-намазы (праздничные молитвы, — прим. ред.): на праздники приходит в несколько раз больше народу.

— Какие мероприятия проводятся в мечети?

— Рядом с мечетью построено медресе. Каждый год мы обучаем шакирдов — женщин, мужчин, детей. Учеба начинается с октября и продолжается до мая. Для мальчиков и девочек проводим разные праздники. Например, 17 ноября будет Мавлид (день рождения пророка Мухаммада), который пройдет для детей. Во время Рамазана каждый вечер кормим по 80—90 человек — и так в течение всего месяца. У нас есть на цокольном этаже кухня и столовая — там и проходят ифтары (разговения). Есть у нас и специально отведенное место для забоя скота, и во время Курбан-байрама мы делаем жертвоприношения — этим мы занимаемся несколько лет.

Рядом находятся две больницы — РКБ и ДРКБ, с ними мы достаточно тесно работаем. В Республиканской клинической больнице на девятом этаже имеется молельная комната. Два раза в неделю мы ходим туда, читаем намаз, встречаемся с пациентами. В Детской республиканской клинической больнице имеются две молельные комнаты: там дети лежат в больнице с мамами и папами, которые совершают намаз.

Преподаватели когда-то сами здесь учились, закончили наше медресе, потом пошли учиться дальше — в медресе им. 1000-летия принятия ислама, в «Мухаммадию», в РИИ. И все они на добровольной основе учат, ради Всевышнего Аллаха

— Вы сказали, что у медресе при мечети идет учеба. Какие предметы преподаются?

— Самое главное — акыда (вероубеждение). Также обучаем фикху (как читать намаз, держать уразу, совершать хадж и т. д.). Немалое значение придаем Корану (чтение по правилам таджвида), тафсиру (смыслы Корана), хадису (изречения пророка Мухаммада) и адабу (этике). Программа — как во многих других медресе.

— Кто эти шакирды, для которых преподаются науки?

— Разные категории людей. Сюда приходят и взрослые женщины, в том числе бабушки, мужчины, в том числе дедушки, и школьники. Женщин обучает абыстай (духовная наставница, — прим. ред.), мальчиков и мужчин — устаз (учитель, — прим. ред.). Преподаватели когда-то сами здесь учились, закончили наше медресе, потом пошли учиться дальше — в медресе им. 1000-летия принятия ислама, в «Мухаммадию», в РИИ. И все они на добровольной основе учат, ради Всевышнего Аллаха.

«Никто до сих пор не требовал вести проповедь по-русски»

— Ильназ хазрат, кто составляет вашу «паству»?

— Разные категории людей — есть и самые старшие, и средних лет, и молодежь, и дети. К сожалению, с каждым годом наших уважаемых аксакалов становится все меньше — покидают этот мир. Хикмет (мудрость) уходит вместе с ними. Джамаат молодеет.

— На каком языке ведутся проповеди?

— С первых дней каждую пятницу вагазы (проповеди) проводятся на татарском языке.

Жалоб нет. Мы, два хазрата, всегда здесь. Можно подойти, спросить. Проблем нет, никто до сих пор не требовал вести вагаз по-русски

— А занятия в медресе ведете на каком языке?

— Среди наших учеников есть и татароязычные, и русскоязычные. Стараемся больше по-татарски, конечно, вести. Кто не понимает, наши устазы, остабикалар (преподавательницы) объясняют им на русском. Но джума — только на татарском. Наверное, 95% прихожан — это татары. Не понимающие татарский язык составляют 5—10%.

— И эти 5—10% не жалуются вам, что не понимают?

— Жалоб нет. Мы, два хазрата, всегда здесь. Можно подойти, спросить. Проблем нет, никто до сих пор не требовал вести вагаз по-русски.

— ДУМ РТ уже не первый год уделяет внимание татарскому языку, в ряде мечетей организованы языковые курсы. Мечеть «Гадель» участвует в этом проекте духовного управления?

— Аллага шокер (благодаря Всевышнему, — прим. ред.), наша мечеть тоже работает в этом направлении. Поэтому мы признательны ДУМ РТ и муфтию Камилю хазрату Самигуллину за эту хорошую инициативу. В этом году мы начали проводить курсы по татарскому языку. Каждую неделю, по вторникам и четвергам с 19.00 до 21.00, у нас идут такие занятия. Преподаватель, окончивший факультет татарской филологии, сам к нам приходит, проводит уроки — все на безвозмездной основе. И мы ему очень благодарны за такую помощь.