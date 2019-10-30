Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Ревекка и Яков Липец с детьми в доме отдыха «Васильево», 1934 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 73-я

Фото: из семейного архива Ирины Железновой-Липец

30 октября в России День памяти жертв политических репрессий. Сегодня в нашем проекте — Яков Миронович Липец, репрессированный в 1938 году прадед нашей читательницы. Ирина Железнова-Липец предоставила нам для публикации уникальные фотографии из семейного архива и письмо своего деда — сына Якова Мироновича — о том дне, когда он в последний раз видел отца.

Яков Миронович Липец родился в 1886 году в Гродно (тогда это была территория Польши, сейчас — Беларусь). После нескольких переездов он оказался в поселке Лопатино (сейчас это город Волжск Республики Марий Эл). Его жена, Ревекка Вениаминовна Хаин-Липец, выучилась в Казани на зубного врача, о ней мы тоже рассказывали в нашем проекте.

Ревекка и Яков Липец, вторая половина 1920-х. Фото из семейного архива Ирины Железновой-Липец

У них было двое сыновей. Жена работала в зубной амбулатории, Яков Миронович —бухгалтером в ФЗУ Марбумкомбината. За ним пришли ранним утром 8 июля 1938 года. Его сын в 2009 году написал письмо о дне ареста отца. Приводим его с небольшими сокращениями:

«Мой отец был арестован в 4 часа утра 8 июля 1938. Два милиционера во время обыска перерыли всю квартиру, взяли часть семейных фотографий и все облигации тогдашних внутренних займов СССР. Этого делать они не имели права. Но кто мог тогда искать справедливость? Обыск проводили в присутствии соседа, семья которого жила на первом этаже этого дома (мы жили на втором). Понятым был известный передовик труда на МБК. Когда обыск заканчивался, в нашу квартиру вбежала одна из дочерей Степана с криком «Папа! За тобой пришли!»... И увели его вслед за моим отцом. Это говорит о том, что местные органы НКВД обязаны были выполнить план по разоблачению врагов народа, иначе сам начальник НКВД мог попасть за решетку.

Отец был осужден по ст. 48а УК СССР. Это расстрельная статья. Судил Липеца не суд, а т. н. «тройка». Обвинили его в «антисоветской пропаганде». Маме моей — твоей прабабке — сказали в Йошкар-Оле, что ее муж осужден на 10 лет в дальний лагерь без права переписки. Врали! Маму не тронули: она лечила зубы тогдашнему начальнику местного НКВД, работая единственным зубным врачом в Лопатино.

Место захоронения отца неизвестно».

Яков Миронович и Ревекка Вениаминовна с сыновьями в доме отдыха «Васильево», 1934 год. Фото из семейного архива Ирины Железновой-Липец

В списках репрессированных, опубликованных в Сети, мы нашли информацию о том, что Яков Миронович Липец был приговорен к расстрелу 7 октября 1938 года. Приговор был приведен в исполнение.



В хрущевские времена Якова Мироновича реабилитировали. «Об этом выдали маме справку и какую-то сумму денег по курсу тех лет. Такова печальная история», — писал его сын своей внучке через 70 лет после той трагической ночи.

Людмила Губаева