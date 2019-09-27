Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сотрудницы зубной амбулатории, 1928 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 40-я
В 1920 году в Казанском университете открыли кафедру одонтологии с тремя отделениями: протезным, хирургическим и терапевтическим. До этого лечить зубы учили в зубоврачебных школах.
В дореволюционной Казани работали две зубоврачебные школы, и до 1912 года они были единственными во всем Волжско-Камском крае. Открывать такие школы можно было только в университетских городах. Первую из них открыл О.Н. Натансон в 1899 году, вторую — А.О. Рясенцев в 1908-м.
Обучение было платным, длилось 2,5 года. Выпускник сдавал экзамен комиссии Императорского Казанского университета, после чего получал звание зубного врача. Программу утверждали в университете, а чтобы поступить в такую школу, нужно было иметь образование не ниже шести классов гимназии.
В октябре 1918 года Наркомздрав и Наркомпрос выпустили декрет о реформе зубоврачебного образования: его переводили на университетские рельсы. В Казани спешно преобразовали одну из двух зубоврачебных школ (школу Рясенцева) в отделение одонтологии Университета. Правда, в 1920 году ввиду недостатка кадров отделение «понизили» до кафедры, руководителем которой стал профессор П.А. Глушков. С его именем связаны организация, становление и развитие Казанской школы стоматологов.
Зубоврачебная помощь должна была быть общедоступной, бесплатной, квалифицированной. Выпускники с дипломами зубных врачей — например, Ревекка Вениаминовна Хаин-Липец, поступали на службу. В начале 1920 годов оплату труда зубных врачей уравняли с зарплатой других докторов.
Хорошие стоматологи были на вес золота (впрочем, как и сейчас), только они допускались до крупных партийных чиновников. В 1937 году высокая квалификация спасла жизнь Ревекке Хаин-Липец. Ее мужа репрессировали, а саму ее не тронули и даже позволили работать дальше. По слухам, донесшимся до семьи, — только потому, что она лечила зубы тем, кто ведал «черными списками».
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Ирину Железнову-Липец.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Показывают частную и общественную жизнь казанских стоматологов того времени.
И отличный текст.
Узнал много нового и интересного.
Спасибо уважаемым автору, РВ и отдельно семье Железновой-Липец, поделившейся с казанцами интереснейшими фото-документкми той эпохи.
На последней фотографии узнал ножную бор-машину (зубной бор врач приводила во вращении крутя ногой привод, как у ножной швейной машинки, и одновременно сверила зуб), которой меня пытали лет 50 назад...