Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сотрудницы зубной амбулатории, 1928 год

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Фото: из семейного архива Ирины Железновой-Липец. В центре — ее прабабушка, Ревекка Вениаминовна Хаин-Липец

В 1920 году в Казанском университете открыли кафедру одонтологии с тремя отделениями: протезным, хирургическим и терапевтическим. До этого лечить зубы учили в зубоврачебных школах.

В дореволюционной Казани работали две зубоврачебные школы, и до 1912 года они были единственными во всем Волжско-Камском крае. Открывать такие школы можно было только в университетских городах. Первую из них открыл О.Н. Натансон в 1899 году, вторую — А.О. Рясенцев в 1908-м.

Обучение было платным, длилось 2,5 года. Выпускник сдавал экзамен комиссии Императорского Казанского университета, после чего получал звание зубного врача. Программу утверждали в университете, а чтобы поступить в такую школу, нужно было иметь образование не ниже шести классов гимназии.

Выпуск казанской зубоврачебной школы, между 1910 и 1917 гг. Первая слева в нижнем ряду — Ревекка Хаин. Фото из семейного архива Ирины Железновой-Липец

В октябре 1918 года Наркомздрав и Наркомпрос выпустили декрет о реформе зубоврачебного образования: его переводили на университетские рельсы. В Казани спешно преобразовали одну из двух зубоврачебных школ (школу Рясенцева) в отделение одонтологии Университета. Правда, в 1920 году ввиду недостатка кадров отделение «понизили» до кафедры, руководителем которой стал профессор П.А. Глушков. С его именем связаны организация, становление и развитие Казанской школы стоматологов.



Зубоврачебная помощь должна была быть общедоступной, бесплатной, квалифицированной. Выпускники с дипломами зубных врачей — например, Ревекка Вениаминовна Хаин-Липец, поступали на службу. В начале 1920 годов оплату труда зубных врачей уравняли с зарплатой других докторов.



Зубной врач Ревекка Хаин-Липец с подругой, середина 1920-х годов. Фото из семейного архива Ирины Железновой-Липец

Хорошие стоматологи были на вес золота (впрочем, как и сейчас), только они допускались до крупных партийных чиновников. В 1937 году высокая квалификация спасла жизнь Ревекке Хаин-Липец. Ее мужа репрессировали, а саму ее не тронули и даже позволили работать дальше. По слухам, донесшимся до семьи, — только потому, что она лечила зубы тем, кто ведал «черными списками».

Ревекка Вениаминовна за работой. 1940-е годы. Фото из семейного архива Ирины Железновой-Липец

Людмила Губаева