15 лет «Пиле» — игра на миллиард долларов

В 2004 году в прокат вышел первый фильм самой кассовой хоррор-франшизы в индустрии кино

Фото: кадр из фильма

29 октября 2004 года в истории кино началась новая страница: в широкий прокат вышла первая часть франшизы «Пила». Фильм стал началом как минимум 9-серийной эпопеи, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-сериал в истории кино. «Реальное время» предлагает вернуться на 15 лет назад и вспомнить с чего все началось.

А как бы поступил я?

Вы проснулись в темной комнате и нашли себя прикованным цепью к трубе. Рядом — еще один такой же заложник. На полу — чей-то труп с пистолетом в руке. Вы ничего не помните, но вскоре выясняете, что второй заложник должен убить вас, иначе погибнет его семья. Да, вы можете отпилить себе ногу и тогда, возможно, сумеете сбежать.

Так себе альтернатива, правда? Проблема выбора, с которой мы регулярно сталкиваемся в повседневной жизни, здесь доведена до абсолюта. Поневоле задумаешься: а как бы поступил я, окажись на месте несчастного фотографа Адама?

Впрочем, если бы все ограничилось лишь этим, «Пила» не стала бы культовым фильмом и эталоном хоррора. Авторы картины продолжают забрасывать вас загадками, закручивая сюжет в тугую часовую пружину и постепенно подводя к мозголомной концовке.

Первая часть «Пилы» снята за копеечный по голливудским меркам бюджет в 1,2 миллиона долларов. Кадр из фильма

Блокбастер за миллион

Сейчас в это невозможно поверить, но первая часть «Пилы» снята за копеечный по голливудским меркам бюджет в 1,2 миллиона долларов. Авторам сценария Джеймсу Вану и Ли Уоннеллу — с трудом удалось найти продюсера, согласившегося выделить хотя бы эту сумму, а затем пришлось работать на съемочной площадке «по совместительству»: Уонелл сыграл в фильме одну из главных ролей, а Ван выступил в роли режиссера. Из-за безденежья на съемки было отведено всего 18 дней, на подготовку — меньше недели. Актерам пришлось играть свои роли без каких-либо репетиций — «с листа». Денег на съемки полноценной погони у съемочной группы не было, поэтому сцену записали в гараже. На площадку пустили искусственный дым, а машины для создания иллюзии движения раскачивали руками.

К прокату не планировался

Первую «Пилу» изначально снимали для продажи исключительно на видео, без проката в кинотеатрах. Однако положительные отзывы зрителей фестиваля «Санденс» заставили поменять планы, и авторы выпустили «Пилу» на широкие экраны накануне Хэллоуина. Не зря: мировые сборы перевалили за сотню миллионов долларов и превысили бюджет в 85(!) раз.

В российский прокат картина вышла с «хвостом» в названии — «Пила: Игра на выживание». В оригинальной версии ни о какой игре речи не идет. Есть лишь короткое, как выдох «Saw» (так на английском будет «пила»).

«Пила» включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-сериал в истории мирового кино. Кадр из фильма

Рекордсмен Книги Гиннесса

Уже по итогам первого уикенда проката создатели приняли решение делать сиквел. Всего франшиза «Пилы» насчитывает уже девять фильмов, последний из которых выйдет в прокат следующей весной. Общие сборы первых восьми частей составили 977 миллионов долларов, и совершенно очевидно, что девятая серия поможет преодолеть планку в миллиард. «Пила» включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-сериал в истории мирового кино. Позади остались такие блокбастеры, как «Крик», «Кошмар на улице Вязов» и «Техасская резня бензопилой».

«Завидую тем, кто не смотрел»

На протяжении всех 15 лет существования, первая часть «Пилы» воспринимается вновь посмотревшими ее зрителями с почти неизменным восторгом. Негативные отзывы — большая редкость.

Вот некоторые фрагменты из отзывов интернет-пользователей:

«Всем, кто еще не смотрел — срочно смотреть! Я немного завидую всем вам, потому что эмоции, которые вызвал во мне этот фильм, увы, неповторимы».

«Картина пронизана сложными загадками, накалом страстей, противоборством характеров и психологическим давлением, которое зритель прочувствует каждой клеточкой своего тела».

«В этом фильме можно найти много недостатков: неувязки в сюжете, довольно среднюю игру актеров… Но все эти замечания меркнут перед самым важным в этом фильме — идеей, которую он несет».