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Соцсети: учительница в Альметьевске заклеила скотчем рты первоклассникам

10:37, 21.10.2019 3
Соцсети: учительница в Альметьевске заклеила скотчем рты первоклассникам
Фото: pixabay.com

Учительница начальных классов в Альметьевске заклеила первоклассникам рты скотчем. Об этом инциденте сообщают пользователи в соцсетях.

На данное сообщение отреагировала начальник управления образования Альметьевска Ирина Павловская. Она написала, что в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

Некоторые пользователи усомнились в написанном и отметили, что в таком случае следует обратиться в полицию. Мужчина по имени Ильгиз Ахметшин назвался отцом одного из ребят и в комментариях сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы. По словам пользователя, дело находится в следственном комитете.

Ранее в Минпросвещения РФ связали травлю учителей и буллинг в школах.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    Обычное дело.
    Моему сыну ещё в детских яслях в 1987 году заклеивала рот скотчем воспитательница и привязывала на морозе варежками (на веревочках, чтобы не потерялись, помните?) к забору.
    Еле отучили.

    А ныне в США учительницы массово насилуют старшеклассников - по 5-10 мальчишек на одну учительницу в день.
    Мальчишкам нравится, что их насилует учительницы и на судах выступают в их защиту.
    А учительницам вообще очень нравится.

    Несколько утрирую и иронизирую - но факт.
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  • Анонимно 21 окт
    что то не вериться. это опят сказки какой нибудь неадекватный ЯЖЕМАТЬЬ.
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  • Анонимно 21 окт
    Люди у нас г....
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