Соцсети: учительница в Альметьевске заклеила скотчем рты первоклассникам
Учительница начальных классов в Альметьевске заклеила первоклассникам рты скотчем. Об этом инциденте сообщают пользователи в соцсетях.
На данное сообщение отреагировала начальник управления образования Альметьевска Ирина Павловская. Она написала, что в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.
Некоторые пользователи усомнились в написанном и отметили, что в таком случае следует обратиться в полицию. Мужчина по имени Ильгиз Ахметшин назвался отцом одного из ребят и в комментариях сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы. По словам пользователя, дело находится в следственном комитете.
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комментарии
Моему сыну ещё в детских яслях в 1987 году заклеивала рот скотчем воспитательница и привязывала на морозе варежками (на веревочках, чтобы не потерялись, помните?) к забору.
Еле отучили.
А ныне в США учительницы массово насилуют старшеклассников - по 5-10 мальчишек на одну учительницу в день.
Мальчишкам нравится, что их насилует учительницы и на судах выступают в их защиту.
А учительницам вообще очень нравится.
Несколько утрирую и иронизирую - но факт.