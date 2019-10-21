Соцсети: учительница в Альметьевске заклеила скотчем рты первоклассникам

Учительница начальных классов в Альметьевске заклеила первоклассникам рты скотчем. Об этом инциденте сообщают пользователи в соцсетях.

На данное сообщение отреагировала начальник управления образования Альметьевска Ирина Павловская. Она написала, что в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

Некоторые пользователи усомнились в написанном и отметили, что в таком случае следует обратиться в полицию. Мужчина по имени Ильгиз Ахметшин назвался отцом одного из ребят и в комментариях сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы. По словам пользователя, дело находится в следственном комитете.

Ранее в Минпросвещения РФ связали травлю учителей и буллинг в школах.