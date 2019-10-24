Ставки сделаны: доходность по вкладам помчится за инфляцией?

Фото: Максим Платонов

Доходность по банковским вкладам расти не будет, а, скорее всего, начнет плавно понижаться в перспективе будущего года, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». Очередным драйвером снижения может стать завтрашнее решение ЦБ о пересмотре ключевой ставки (по прогнозам — снизится на 0,5 п.п.). В этом случае возможно проседание депозитной базы у зарегистрированных в Татарстане 13 банков, что уже происходило. По отчету регулятора, с октября прошлого года кредитные организации в республике из-за снижения ключевой ставки потеряли по рублевым вкладам около 20 млрд рублей, или около 10%. Какова ситуация с вкладами на данный момент и как может измениться — в материале «Реального времени».

Богатые тоже плачут

Проценты по банковским розничным вкладам продолжают держаться на приемлемом уровне, но ежемесячно медленно снижаются на 0,1—0,13 процентных пункта (п.п.). Денежные рантье, привыкшие стричь купоны на уровне доходности в 10—12% годовых, все больше разочаровываются.

Похоже, что возврата к щедрым, «шоколадным» ставкам больше не будет. К 1 октября максимальная средняя ставка по 10 российским банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц, составила 6,4780% годовых, сообщил ЦБ. Если посмотреть динамику, то она опустилась сразу на 0,28 процентных пункта — с 6,7540%. Конечно, она перекрывает уровень инфляции в 4%, но заметно снижает чистую прибыль от вклада — в пределах 2,5%.

Для сравнения: максимальная процентная ставка в этом году наблюдалась в марте, когда она равнялась внушительной цифре в 7,6750% годовых. Казалось, эта планка должна сохраниться надолго, ведь далеко позади остался психологически важный для вкладчиков рубеж в 10% годовых. Но, увы, мартовская ставка «растаяла» в апреле и продолжала таять вплоть до сентября.

К 1 октября максимальная средняя ставка по 10 российским банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц, составила 6,4780% годовых, сообщил ЦБ. Фото wikipedia.org / NVO

Нынешний уровень ставки немного уступает августу 2018 года, когда ЦБ зафиксировал 6,5590%, следует из отчета регулятора. Таким образом, доходность банковских вкладов возвращается на второй круг снижения, указывают аналитики. Они объясняют сползание целенаправленным курсом ЦБ на смягчение кредитно-денежной политики, начавшимся в начале этого года. Регулятор, как известно, трижды в этом году снижал ключевую ставку, опустив ее в общей сложности на 0,75 п.п. — до 7%.

Куда податься бедному крестьянину?

Ожидается, что завтра, 25 октября, в полдень ЦБ определится с новой величиной ключевой ставки. Этого заседания на рынке ждут с особым нетерпением. Неделю назад аналитики прогнозировали дальнейшее снижение ставки, но настоящий ажиотаж вокруг предстоящего события вызвало недавнее смелое заявление Сбербанка. Главный экономист банка Антон Струченевский высказал предположение, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п.п. и, возможно, еще на 0,5 п.п. в декабре. По его мнению, на уровне 6% она останется неизменной еще минимум полгода, то есть до июня 2020 года.

Правда, с его прогнозом согласились не все. В «Эксперт РА» считают, что регулятор не решится на резкие действия.

— Коллеги из Сбербанка считают, что ЦБ проявит необычную для него прыть и снизит на 1 процентный пункт за предстоящие полтора месяца, но мы считаем, что ставка в 6% будет достигнута где-то в середине будущего года, — заявил «Реальному времени» макроэкономист «Эксперт РА» Антон Табах.

— ЦБ уже сигнализировал, что снижение может быть не на четверть процентного пункта, а более серьезное. Можно ожидать снижения на половину процентного пункта, поскольку инфляция стабилизировалась на уровне 4% годовых, — рассуждает начальник аналитического управления Банка корпоративного управления Максим Осадчий.

При любом раскладе, полагают эксперты, «вкладчикам не нужно ждать ничего позитивного в плане размера ставки». «Сейчас понятно, что к началу 2020 года ставки будут ниже, инфляция будет ниже, ставки будут ниже везде, — отметил в разговоре с «Реальным временем» Антон Табах.

— Сейчас активно обсуждается вопрос введения отрицательной процентной ставки по вкладам в иностранной валюте, — предупреждает Максим Осадчий. — Их введение приведет к тому, что деньги будут уходить на смежные рынки и даже не совсем смежные.

Так, «Ренессанс кредит» прекратил на этой неделе прием вкладов в евро. Кстати, на 1 сентября вклады в валюте и драгоценных металлах вкладчиков Татарстана достигали 96,366 млрд рублей, следует из отчета ЦБ. Из них 76,525 млрд рублей находились в копилке федеральных банков, а 20,229 млрд рублей — у татарстанских банков.

Зато снижение процентных ставок по рублевым вкладам давно не пугает вкладчиков. По мнению Антона Табаха, нет смысла рублям «убегать» из банков, так как реальной альтернативы для сбережения накопленных денег просто нет. «Куда крестьянину податься? В ОФЗ, где ставки снижаются и будут еще быстрее падать, по своим причинам падают ставки по валютным вкладам, а в евро банки просто не берут, поэтому, собственно говоря, варианты ограничены», — отметил он.

Вклады с дополнительными опциями

В ожидании решения ЦБ татарстанские банки хранят спокойствие, выводя в розницу вклады с дополнительными опциями. Так, «Ак Барс» Банк запустил рублевый вклад «Я сам?!» по ставке в 7,5%, что выше средневзвешенной ставки в 6,2—6,5% на рынке. Руководитель развития пассивных и комиссионных продуктов «Ак Барс» Банка Юрий Соколов пояснил «Реальному времени», что все большую популярность приобретают программы, когда банки предлагают бонусы по вкладам за обороты по картам.

— По вкладу «Я сам?!» клиенты могут самостоятельно повышать ставку до 7,5% годовых, просто оплачивая покупки с помощью карт нашего банка. В зависимости от суммы покупок за месяц ставка по вкладу увеличится на 0,5—1,5%. Помимо этого, клиенты еще получают ежемесячный кешбэк и процент на остаток, — рассказал Соколов.

Ставка не зависит от суммы взноса, но жестко привязана к сумме покупок (калькулятор есть на сайте АББ). Вклад привязан к стоимости покупок по карте. Юрий Соколов отмечает, что вклады остаются основным инструментом сбережения и приумножения средств, несмотря на снижение ставок, а популярностью пользуются рублевые вклады сроком на 6 и 12 месяцев. «Мы не наблюдаем существенного оттока средств в связи со снижением ключевой ставки ЦБ», — подчеркнул он.

Управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков уверяет, что банковская система в целом не ощутила бегства вкладчиков после снижения процентных ставок, а, напротив, даже приросла вкладами:

— С августа 2018 по август 2019 года мы наблюдаем следующую картину: портфель срочных вкладов прирос более чем на 1,5 трлн рублей, достигнув исторического рекорда в 22,8 трлн рублей (7,3%), портфель текущих счетов прирос более чем на 500 млрд рублей, почти достигнув 6,8 трлн рублей (8,9%), — привел он макроэкономические показатели. — Вклады в принципе продолжают пользоваться спросом. По-прежнему наибольшим спросом пользуется максимальная ставка, которую банки предлагают по срочным вкладам. Для банка «Открытие» — это вклад «Надежный» сроком на 1 год.

Добавим, что этот вклад интересен состоятельным вкладчикам, которые могут внести на депозит сразу 750 тысяч рублей. Для них предусмотрена ставка в 6,85% годовых на 367 дней с учетом капитализации процентов.

Кто выше 7% годовых

Наиболее выгодными предложениями в конце октября, по данным портала Банки.ру, являются вклады частных негосударственных банков, которые могут предложить ставку выше ключевой ставки ЦБ. Так, японский банк SBI Bank открыл вклад «Максимальный доход» с минимальной суммой в 50 тысяч рублей по ставке 7,25% годовых на один год.

«Московский кредитный банк» запустил вклад «Мега Онлайн» по ставке 7,2% годовых при взносе от 2 млн рублей, а при сумме от 1000 рублей ставка оказывается обычной 6,7% на срок от 12 до 30 месяцев. А вот если вклад сроком до года, то ставка меньше — 6,5%.

Есть предложение от «ЮниКредит Банка». По случаю 30-летия работы в России банк запустил специальный вклад «Юбилейный», который принимает вклады под 6,4% в рублях на 6, 9 или 12 месяцев.

Татарстанский АКИБАНК разработал линейку краткосрочных вкладов — до 186 дней, а годовые вклады предлагаются пенсионерам по ставке 6,7%. В общем, татарстанские банки предлагают вклады по средней ставке 6,4% годовых.

— Максимальная процентная ставка по рынку за сентябрь была у банка «Славянский кредит» — 9,599%. Второе место у банка «Солидарность» — 9,508%, на третьем месте банк «Открытие» — 9,36%. На четвертом месте — «Газпромбанк» (9,283%), на пятом — банк «Восточный» (9,167%), — перечислил Максим Осадчий банки, которые заинтересованы в ликвидности. — Самые высокие ставки предлагают те банки, которые либо санировались, либо проходят санацию. Вклады у них застрахованы. Но можно ли им доверять — каждый решает сам. В любом случае вкладчики должны помнить, что есть такое понятие, как забалансовый вклад. Даже если положили в пределах страхового возмещения, можете не получить деньги.

Впрочем, на практике подобных вкладов и не стоит искать, это всего лишь интегрированный показатель, необходимый ЦБ. Как сообщили «Реальному времени» в банке «Славянский кредит», ставки по вкладам не превышают 6,8% годовых.

— Несмотря на сравнительно невысокие процентные ставки, вклады остаются основным инвестиционным инструментом россиян. По-прежнему пользуются спросом депозиты на срок от года и выше, которые позволяют клиентам получить максимальную доходность, а банку — пассивы на более длинный срок, — резюмирует исполнительный директор, начальник отдела продуктовой аналитики и управления депозитным портфелем «Ренессанс Кредит» Яна Безруких. — На текущий момент альтернативного инструмента с точки зрения доходности и надежности у массового инвестора фактически нет. Банковский депозит в размере до 1,4 млн рублей застрахован государством, имеет фиксированную доходность, которая даже при текущих уровнях ставок перекрывает инфляцию, и у клиента всегда есть возможность забрать свои деньги из кредитной организации по первому требованию. Альтернативные способы инвестирования рассматривать можно, поскольку они, пусть и с более высоким уровнем риска, могут принести большую доходность. Но такие инструменты должны быть не заменой вкладу, а дополнением к депозиту, на котором уже есть достаточная подушка безопасности, например, равная сумме шестимесячных семейных расходов.

Начальник управления брокерского обслуживания и доверительного управления «Ак Барс» Банка Рустам Аскаров видит альтернативу вкладам в ячейках, то есть в хранении средств на обезличенных металлических счетах, и инвестиционных продуктах:

— Так, все большую популярность набирают индивидуальные инвестиционные счета, которые позволяют получить доход не только от инвестирования в ценные бумаги, но и получить дополнительное вознаграждение от государства в виде налоговых льгот: вычет в размере 13% от суммы взноса или освобождение полученного дохода от НДФЛ, — отметил Аскаров.

В 20 млрд рублей обошлось снижение процентной ставки ЦБ

Как бы банки ни рапортовали о сохранении стабильности в своих кошельках, официальная статистика показывает, что не все так гладко. По данным АСВ, с октября 2018 года по настоящее время количество застрахованных вкладов в республике уменьшилось с 3,8 млн до 2,9 млн счетов.

— Они открыты и продолжают действовать в 13 зарегистрированных в регионе банках, — уточнили в АСВ. — Правда, в этой статистике учитываются не только вклады физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Ведь с 1 января 2019 года государственная система страхования вкладов стала распространяться и на вклады юридических лиц, относящихся к малым предприятиям (тех, чьи сведения содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, — прим. авт.).

Зато «очищенные» показатели инвестиционного поведения вкладчиков в разных регионах опубликовал Департамент обеспечения банковского надзора ЦБ. По оперативным данным регулятора, на 1 октября этого года было привлечено 183,5 млрд рублей, тогда как год назад депозитная база была богаче и превышала 205 млрд рублей.

Впрочем, отток 20 млрд не говорит о том, что сберегательная активность падает, ведь действия татарстанцев не ограничены ресурсами сугубо этих 13 банков. На самом деле, в банковской копилке отложенных на всякий случай средств может оказаться гораздо больше, чем можно себе представить. По данным ЦБ, на 1 сентября татарстанцы хранили в рублевых депозитах федеральных и региональных банков фантастическую сумму — в общей сложности 510,8 млрд рублей (более свежие данные пока не опубликованы).

По сравнению с началом года объем рублевых вкладов увеличился: на начало года ЦБ фиксировал 477,9 млрд рублей. Интересно, что татарстанские банки, несмотря на жесткую конкуренцию с федеральными игроками, уверенно держат треть депозитной базы и даже немного прибавляют. По данным ЦБ, если к 1 февраля 2019 года они контролировали рублевые депозиты на 150 млрд рублей, то к началу сентября — на 152 млрд рублей. Получается, что перетока рублевых вкладов из региональных в федеральные банки не происходит.

Несмотря на крах и разорение пула разнородных местных банков, вкладчики продолжают сберегать капиталы в родных кредитных учреждениях. Эксперты объясняют привязанность к местным банкам тем, что на фоне общего снижения процентных ставок банки, вне зависимости от статуса, предлагают более-менее схожие условия доходности. Но почему предпочтение отдается крупным федеральным игрокам, наверно, объяснять не стоит: финансовые и рекламные возможности позволяют привлекать в свои «корзины» средства более широких слоев граждан.