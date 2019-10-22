Курултай Башкирии уже начал работу над «сухим законом» в новогодние праздники

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии поддержали предложение главы республики Радия Хабирова по ограничению продажи алкоголя на время новогодних каникул. Они уже начали работу над законодательным оформлением «сухого закона».

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что в обществе уже наметились тенденции к здоровому и безалкогольному образу жизни. Его также необходимо поддерживать на государственном уровне, считает глава Курултая РБ.

«С другой стороны, возможно внести изменения в республиканское законодательство для ограничения свободной продажи алкоголя в эти дни», — приводит его слова пресс-служба Госсобрания.

Толкачев отметил, что парламент РБ уже приступил к приему предложений. Внести их можно в том числе через электронную приемную на сайте парламента.

Он также отметил, что по вопросу ограничения продажи спиртного будут проведены консультации с Общественной палатой, профсоюзными организациями и руководством муниципалитетов.

Председатель Госсобрания — Курултая РБ напомнил также, что за последнее время республиканским парламентом принят ряд законов, связанных с ограничением продажи алкоголя. Запрещена продажа алкоголя в дни проведения последнего звонка и сабантуев, в День молодежи, День знаний.

Напомним, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров посетовал на «беспробудное пьянство» в период новогодних праздников. Он предложил ограничить продажу алкоголя на время продолжительных выходных.