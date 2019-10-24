Гендиректор «Уфы» поддержал возвращение пива на стадионы

Фото: ИА «Башинформ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил поддержку идее возвращения пива на российские стадионы.



«Положительно отношусь к пиву на стадионах. Это привлечет дополнительные инвестиции в футбол, придут пивные бренды. Домашний чемпионат мира показал, что ничего плохого в этом нет, все прошло спокойно и мирно. Надеюсь, что этот тренд мы зададим и в нашем чемпионате.

Когда я был на матчах ЧМ, не видел ни одного пьяного. Кто хотел выпить — выпил, остальные просто проходили мимо. В любом случае это положительно повлияет на развитие футбола в стране, на приход денег в клубы. Колосков предложил и крепкий алкоголь вернуть? Он гуру, понимает, что раньше все было нормально. Но давайте начнем хотя бы с пива», — сказал Газизов.

Ранее стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект о возвращении пива на стадионы. При этом было предложено ввести ряд ограничений, например запрет продажи алкогольной продукции до начала матча.