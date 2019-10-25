Тендеры Башкирии: новогодний городок в Стерлитамаке, новый дизайн заправок «Башнефти» и очистка рек Белорецка

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Капремонт колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке

Учебный корпус Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке, на проспекте Ленина, 18 ожидает капитальный ремонт. Стоимость его составит немаленькую сумму в 141 млн рублей. Информация о соответствующем аукционе появилась 18 октября, заявки будут принимать до 30-го числа, тогда же состоится и сам аукцион. Оплатят работы за счет субсидий, предоставленных из бюджета Башкортостана.

Ремонт коснется здания колледжа на 328 мест переменной этажности от одного до пяти этажей, а также одноэтажного здания склада, гаражей и мастерских. Общая площадь всех зданий — почти 5 тысяч кв. м. В рамках капитального ремонта будет проведена перепланировка помещений, также работы затронут системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи. Ремонт должен быть завершен до 30 ноября следующего, 2020 года.



Ремонт коснется зданий колледжа, а также склада, гаражей и мастерских. Фото informio.ru

2. Реконструкция водоводов Манчаровского месторождения за 100 миллионов

Главная нефтяная компания региона — подконтрольная «Роснефти» АНК «Башнефть» — заплатит 96,3 млн рублей за строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Водоводы Манчаровского месторождения». Информация появилась на портале госзакупок 18 октября, заявки будут принимать до 30 октября.

В рамках этой закупки будут проведены работы по реконструкции 12 систем Манчаровского месторождения. Все эти системы — водоводы на различных участках. Отметим, что Манчаровское месторождение площадью в 12,5 тысячи гектаров открыто в 1955 году. Расположено оно на территории трех районов Башкортостана — Дюртюлинского, Чекмагушевского и Илишевского.



3. Ремонт дороги в Сипайлово за 48 миллионов

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует отремонтировать улицу Академика Королева на участке от улицы Маршала Жукова до набережной реки Уфы в Октябрьском районе за 48,3 млн рублей. Такая информация появилась 21 октября. Заявки будут принимать до 29-го числа, а аукцион состоится 31 октября. Оплатят работы из бюджета Уфы.

Ремонт будет осуществляться уже в следующем году — с 18 мая по 15 сентября. От подрядчика понадобится заменить асфальт, отремонтировать бортовые камни, демонтировать и смонтировать новые чугунные люки, а также нанести разметку термопластиком. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, на бортовой камень — 2 года, на люки — 3 года. Протяженность улицы составляет около 1,2 км.



Ремонт будет осуществляться уже в следующем году — с 18 мая по 15 сентября. Фото proural.info

4. Спроектировать индустриальный парк за 33 миллиона

«Корпорация развития республики Башкортостан» выделит на проектно-изыскательские работы по индустриальному парку «Нефтекамский» 33,3 млн рублей. О запросе предложений было объявлено 21 октября, заявки будут принимать до 5 ноября. Итоги закупки собираются подвести 6-го числа. На 78,4% работы профинансируют из федерального бюджета, на 1,6% — из регионального бюджета, а на 20% — из собственных средств корпорации.

Строительство предполагается провести в два этапа: на первом должно быть построено производственное здание площадью в 10 тысяч кв. м., котельная, инженерные сети, транспортная инфраструктура, очистные сооружения ливневых стоков и пожарный резервуар. На втором этапе — еще одно производственное здание на 10 тысяч кв. м. Строительство предполагается осуществлять в 2019—2020 годах.



5. Стилевое оформление заправок «Башнефти»

«Башнефть-Розница» собирается получить новое стилевое оформление своих АЗС. На эти цели юрлицо «Башнефти» потратит сумму в 14,3 млн рублей. Такая информация появилась 17 октября, заявки будут принимать до 7 ноября, а итоги закупки подведут не позднее 18 декабря.

Из технического задания известно, что подрядчик (для предприятия желательно, чтобы он имел опыт работы с крупнейшими иностранными компаниями, работающими в России и входящими в топ-50 Forbes) должен будет разработать фирменный стиль и создать концепцию оформления зоны кафе и торгового зала автозаправочного комплекса. В числе работ — разработка вариантов зонирования кафе и торгового зала, оформление входной группы и тамбура, разработка дизайна расходных материалов (стаканы, салфетки, пакеты, упаковки для сэндвичей и хот-догов). Эти работы должны быть проведены в течение 90 дней. За 21 день нужно будет разработать форматы рекламных носителей и руководства по их использованию, а также дизайн упаковки товаров собственной торговой марки, а за 60 дней — создать визуальную концепцию программы лояльности «Башнефти».



«Башнефть-Розница» собирается получить новое стилевое оформление своих АЗС. Фото russian.rt.com

6. Расчистить русла рек в Белорецке за 12 миллионов

Министерство экологии Башкортостана готово потратить 11,7 млн рублей на расчистку русел рек Нура и Белая в черте города Белорецка. Об этом стало известно 18 октября, заявки будут принимать до 30 октября, тогда же состоится и аукцион в электронной форме. Работы будут выполнены за счет средств бюджета Башкортостана в виде субвенции из федерального бюджета.

Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года. Непосредственно расчистка русел обойдется в 7,5 млн рублей. Еще 4,2 млн выделят на воспроизводства водных биоресурсов, а 27 тысяч потратят на подготовительные работы. В 2019 году будет потрачено 1,14 млн рублей, в 2020 году — миллион рублей. Основная масса работ, на общую сумму в 9,6 млн рублей, придется на 2021 год.



7. Питание на официальных приемах за 11 миллионов

Управление делами главы Башкортостана планирует заплатит 11,2 млн рублей за организацию питания в рамках обеспечения визитов делегаций и лиц, прибывших в Башкортостан, проведения официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятий, в том числе выездных. Об этом стало известно 21 октября, заявки принимаются до 30-го числа, а аукцион состоится 1 ноября. Оплатят питание из бюджета Башкортостана.

Управление делами главы Башкортостана планирует заплатит 11,2 млн рублей за организацию питания в рамках обеспечения визитов делегаций и лиц, прибывших в Башкортостан, проведения официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч. Фото servirovka-stola.ru

Услуги должны оказываться по заявкам с даты заключения контракта до 31 декабря 2019 года, то есть всего лишь около двух месяцев. Блюда и напитки в заявке указываются в соответствии с перечнем. В него входят, например, тарталетки с сыром и беконом, бутерброды с красной икрой, волованы с форелью, рыбное и мясное ассорти, салат с говяжьим языком, запеченная в пряных травах конина, марочное сухое вино.



8. Для «Башкирэнерго» — 15 машин

«Башкирэнерго» планирует купить автомобили на общую сумму в 9,9 млн рублей. Тендер был объявлен 17 октября, заявки принимаются до 29 октября, а итоги подведут 5 декабря. Поставка должна быть осуществлена в Уфу, Нефтекамск, Кумертау, Октябрьский, Сибай и Белорецк.

Всего понадобится 15 полноприводных пятиместных легковых автомобилей. Поставку должны осуществить с 13 января по 15 марта 2020 года. Автомобили должны быть с максимальной мощностью не менее 79,6 л. с., рулевое управление — с гидроусилителем. Машины должны быть цвета «светло-серебристый металлик», оснащены прибором мониторинга с модулем ГЛОНАСС/GPS. Средняя стоимость каждого автомобиля составит около 659 тысяч рублей. Судя по заявленной мощности, речь может идти о Chevrolet Niva.



«Башкирэнерго» планирует купить автомобили на общую сумму в 9,9 млн рублей. Фото posredi.ru

9. Кредит на 50 миллионов для «Центральной» машинно-технологической станции

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Машинно-технологическая станция «Центральная», расположенное в селе Зубово Уфимского района, заплатит за открытие невозобновляемой кредитной линии сумму в 5,47 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 22 октября, им стал Сбербанк.

Из проекта договора известно, что кредитная линия нужна для приобретения горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, удобрений, семян и посадочного материала, электроэнергии и водоснабжения, а также других видов энергии, запчастей и материалов для ремонта техники, уплаты страховых взносов и прочего. Общая сумма кредита составит 50 млн рублей. В качестве залога предоставляется автотранспорт, спецтехника и самоходные механизмы.



10. Новогодний городок в Стерлитамаке за 3,5 миллиона

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации Стерлитамака заплатит 3,53 млн рублей за устройство новогоднего городка. Об этом стало известно 22 октября, заявки принимаются до 5 ноября, а аукцион состоится 7 ноября. Оплатят работы из бюджета города.

Работы проводятся в три этапа: первый — устройство новогоднего городка — с момента заключения контракта по 10 декабря, новогодняя елка установлена до 1 декабря. Второй этап — содержание городка — с 11 декабря 2019 по 17 января 2020 года. Третий этап — демонтаж городка, с 18 по 21 января. Новогодний городок появится на площади перед городским домом культуры на проспекте Октября, 35. Целью создания заявлена организация мест для проведения уличных мероприятий, праздников, достижение позитивного, праздничного настроения у жителей и гостей, посетивших данный городок, приобщение к культурному, семейному отдыху, развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира, а также дополнительная возможность для здорового, активного отдыха.

Новогодняя елка должна быть установлена и оформлена до 1 декабря. Фото sterlitamak.ru

На площади появятся ледяные фигуры «Зайчик», «Лошадка», композиции «Петушок», «Совушка», «Мишка», «Изба», «Трон и крыса», «Сани», «Олени», а также лабиринт, горки и искусственная ель высотой не менее 18,5 метра.

