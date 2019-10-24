Будущее татарстанского туризма обсудили на международной конференции в ККИ

На вооружение предложены лучшие «рецепты» Турции и Узбекистана, Казахстана, Венгрии и, конечно, России

II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» состоялась 24 октября в Казанском кооперативном институте Российского университета кооперации. Мероприятие, приуроченное к V туристическому форуму KAZAN TOURISM FORUM 2019 «Ориентиры будущего», ставило цель проанализировать опыт мировых туристических центров «из первых уст» для включения в региональную стратегию. ККИ РУК, где также готовят специалистов в сфере туризма и общественного питания, выступил научно-практической базой для выработки предложений научной и деловой общественности по совершенствованию индустрии гостеприимства.

Нехоженые тропы отечественного турбизнеса

В состав оргкомитета конференции вошли представители законодательной и исполнительной власти РТ, руководители министерств и ведомств Татарстана и других регионов, первые лица консульств в Казани, ведущие участники туристической региональной, российской и зарубежной туриндустрии, представители науки и бизнеса. Соорганизаторами мероприятия выступили Министерство Чеченской Республики по туризму, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный университет туризма и сервиса, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, Академия Туризма в Анталии, подразделение компетенции «Туризм» WorldSkills Russia, британское издание The London Post («Лондон Пост»), туристические компании с мировым именем — TUI & RUSSIA и «Интурист».

С полудня эксперты и участники распределились по пяти секциям, где и были заслушаны авторские доклады по актуальной отраслевой повестке. Богатая тематическая программа научно-практической конференции охватила широкий спектр вопросов: современное состояние и перспективы технического, экономического и социального развития отрасли, отраслевые критерии и стандарты качества туризма, актуальные законодательные инициативы, точки роста и «нехоженые тропы» отечественного туристического бизнеса и ряд других.

После секционной части в актовом зале ККИ состоялась открытое пленарное заседание, в ходе которого гости — эксперты и дипломаты — поделились опытом развития индустрии гостеприимства и локальными успешными практиками, высказали собственное видение по стратегическим для отрасли вопросам.

Состав спикеров был весьма представительным: в конференции участвовали руководители консульских миссий Турции и Узбекистана в Казани — Исмет Эрикан и Фарриддин Насриев, Игорь Бухаров (Президент ассоциации рестораторов и отельеров России), Дарья Санникова (директор Комитета по развитию туризма Казани), Зуфар Гаязов (президент ассоциации рестораторов и отельеров Казани), Майя Агадилова (президент Центрально-Казахстанской ассоциации туризма), Aкош Мадари (атташе по внешнеэкономическим вопросам консульства Венгрии в Казани), Артур Николаев (директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ). Беседу модерировала профессор Алсу Набиева, ректор Казанского кооперативного института Российского университета кооперации.

Экспертная кооперация

Атмосфера в Казанском Кооперативном институте не была официозной: это был торжественный, но теплый праздник. Дорогих гостей встречала живая галерея из студентов с воздушными шариками и девушки в традиционных костюмах с караваем и чак-чаком.

На открытии пленарного заседания Алсу Набиева отметила важность подобных встреч. «Сегодня у нас в гостях — и уважаемые консулы, и руководители ассоциаций, объединяющих профессиональные союзы, представители органов власти и коллеги из других стран, с которыми мы взаимодействуем по линии туризма, реализуем совместные проекты», — сообщила она.

Далее Алсу Рустэмовна передала слово Ренату Гайзатуллину, депутату Государственного совета Республики Татарстан, зампредседателю комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Высокий гость поздравил присутствующих с прошедшим недавно Международным днем туризма, пожелал всем собравшимся «больше сил, больше воздуха в грудь» и пообещал: «Мы, депутаты, всегда будем вашими помощниками».

Показательная статистика

Ренат Гайзатуллин в своем выступлении обрисовал развитие туризма в Татарстане и привел важные цифры.

«Татарстан за последние годы неоднократно признавался лидером по развитию туризма среди регионов РФ, — напомнил он. — Подтверждение уровня развития индустрии туризма — статистические данные. В 2018 году турпоток в республику составил 3 400 000 человек, что на 9,6% больше, чем в 2017, и в два с половиной раза больше, чем в 2011. Средний ежегодный темп роста турпотока составляет 8%. Количество иностранных туристов возросло на 24%, по сравнению с 2017, и составило 345757 человек. В 2018 году в гостиницах, отелях и хостелах республики останавливались 2 258 117 человек — на 7,7% больше, чем в 2017 году. Российских туристов стало больше на 5,4%, иностранных — на 8,4%. Рост наблюдается и по одному из основных показателей развития туризма: по динамике доходов коллективных средств размещения РТ от оказанных услуг. В 2018 это было 12,4 млрд рублей — на 9% выше, чем в 2017.

В первом полугодии 2019 года в гостиницах, отелях и хостелах республики гостями стали 1 090 530 человек — на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года».

Гайзатуллин рассказал, что особое внимание в Татарстане уделяется развитию туристических центров республики: Казани, острова-града Свияжска, Великого Болгара, Елабуги, Чистополя, Тетюш. Развиваются маршруты сельского туризма. Открыто прямое авиационное сообщение между столицей Татарстана и множеством городов в РФ и за рубежом. Идет работа по продвижению туристического бренда Татарстана как среди российских туристов, так и за границей. Татарстан включен в туристические каталоги Узбекистана, Австрии, Беларуси, ОАЭ, Азербайджана, Великобритании, Японии, Ирана, напомнил депутат.

Студенты ККИ — будущее татарстанского туризма

Алсу Набиева рассказала, что в ККИ РУК учатся почти 7 тысяч студентов, и программа учебных планов всегда согласуется с ведущими практиками отрасли — например, с Зуфаром Гаязовым, руководителем Ассоциации отельеров и рестораторов РТ, давним кадровым партнером вуза. В планы вносят изменения в соответствии с тем, как изменяются стандарты индустрии гостеприимства. «Выпускник института должен иметь практические навыки, релевантный опыт — так, чтобы по окончании вуза молодой специалист уже соответствовал бы требованиям работодателя», — подчеркнула ректор.

Чтобы этого добиться, студенты ККИ проходят практику в лучших туристических компаниях России и Татарстана, выезжают за рубеж (например, в Турцию) на международные стажировки, где получают бесценный практический опыт. Ребята непосредственно участвуют в сопровождении туров, вовлечены в многочисленные туристические проекты, проводимые Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму. Сейчас воспитанники ККИ готовятся к участию в региональном чемпионате WorldSkills по соответствующим компетенциям — «Туризм», «Организация экскурсионных услуг» и «Администрирование отеля», и в этом им очень помогают партнеры вуза.

«Мне очень приятно находиться в стенах этого прекрасного института, где учатся такие талантливые замечательные дети, которые сами всего в жизни добиваются. Огромное спасибо вам за ваш институт: благодаря вам у нас динамика увеличилась в 3 — 4 раза, мы даже не всегда успеваем за вами», — дополнил выступления коллег Зуфар Гаязов.

«Правительство заинтересовано в развитии туризма как драйвера экономики»

Игорь Бухаров, Президент ассоциации рестораторов и отельеров России, начал деловую программу пленарного заседания. Рассуждая о вопросах государственного регулирования туристической области в России, эксперт подчеркнул важность государственной поддержки отрасли.

«Правительство заинтересовано в развитии туризма как драйвера экономики. Уже разработана стратегия развития туризма, и главная наша задача — в нее вписаться. Не нужно бесконечно говорить о перспективах, надо каждый день что-то делать, действовать, чтобы прийти к светлому будущему», — призвал Бухаров.

Действительно, с одной стороны, туризм — это бизнес, с другой — отрасль, клиентами которой являются миллионы граждан, которая формирует репутацию страны и пополняет ее бюджет, не может и не должна остаться без государственного внимания. Туризм становится стратегией государственного развития — Министерство экономического развития РФ разработало стратегию по развитию туризма в России до 2024 года, на поддержку отрасли может быть направлено до 100 млрд рублей.

Игорь Бухаров подчеркнул, что нужно уделять большое внимание гастрономической культуре, потому что в ресторанное дело в России пора вносить изменения, причем кардинальные. «Если мы хотим, чтоб к нам приезжали люди из-за рубежа — надо вводить новации, надо предоставлять этим людям то, к чему они привыкли. Надо изучать традиции и людей, которые к вам едут. Например, Татарстан должен развивать халяль, и тогда вы можете получить туристов с Ближнего Востока», — описывал перспективы верной стратегии руководитель бизнес-объединения.

Бухаров рассуждал о том, что России пригодилось бы отдельное министерство для туризма, потому что сейчас в России «ресторанами занимается Минпромторг, отелями — Министерство экономики, туризмом — Ростуризм, продуктами — Минсельхоз. И эта раздробленность не дает соединить все в кулак и двинуть в правильное русло». Министерство туризма помогло бы аккумулировать задачи и сделать мощный рывок вперед — по примеру Турции, которая за несколько десятков лет построила одну из сильнейших туристических индустрий мира.

Напомним, что Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил создать в России отдельное профильное министерство по развитию сферы туризма. Это предложение глава республики озвучил в начале октября на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО по вопросам развития в регионах округа внутреннего и въездного туризма, сопредседателем рабочей группы которого является Рустам Нургалеевич. Президент заявил, что в России назрела необходимость создания по примеру многих развитых стран отдельного органа власти — министерства по вопросам развития туризма.

Дело в том, что самостоятельные специальные органы исполнительной власти в этой отрасли созданы лишь в двух регионах: Республике Татарстан и Саратовской области. В остальных субъектах развитие туризма осуществляется многоотраслевыми министерствами и подведомственными учреждениями, соседствуя с такими направлениями, как молодёжная политика, спорт, культура, предпринимательство и экономика.

Государство и туризм: поддержать или «не мешать»?

Игорь Бухаров высказал точку зрения о том, что жесткие правила, особенно в области безопасности, однозначно в туризме должны быть. Но эти правила не должны быть жестокими: они должны способствовать развитию, а не ограничивать.

Екатерина Барабанова из Комитета по туризму РТ отметила, что не всегда в проблемах бизнеса виновато государство: «В Казани строится множество отелей, но инвесторы не всегда понимают, на что они идут. Отели, месторасположение и концепции которых не очень продумано, очень быстро закрываются, потому что не окупаются. И другие бизнесмены потом тоже боятся заходить на этот рынок». Она рассказала, что ежегодно Комитет РТ по туризму выделяет субсидии предпринимателям на определенные виды деятельности. В этом году выделялись субсидии в размере примерно 8 миллионов рублей — организациям, которые организуют событийные мероприятия, особенно в низкий сезон, когда турпоток в целом снижается. Много проектов, связанных с индустрией гостеприимства, реализует Министерство экономики РТ: субсидии и льготы предпринимателям в этой сфере предоставляет не только Комитет по туризму.

Дарья Санникова обратила внимание собравшихся на льготное кредитование по линии мэрии Казани: в этом году на него могут претендовать проекты по открытию хостела или сувенирного производства. Этот вид поддержки, по ее словам, эффективен и пользуется спросом.

Исмет Эрикан: «Сначала государство должно поверить в туризм, потом инвестировать, и только потом должен приходить частный сектор»

Глава турецкого консульства в Казани, Исмет Эрикан, рассказал о том, как государство в Турции помогло построить огромную туристическую отрасль за считанные десятки лет. Примечательно что речь консула переводила залу Алсу Набиева: она говорила с консулом по-турецки, абсолютно не испытывая никаких затруднений. Исмет-бей говорил:

«Сначала государство должно поверить в туризм, потом инвестировать в него, и только потом должен приходить частный сектор. Ведь частный сектор не может сделать авиалинии, не может построить автомобильные и железные дороги. Государство обеспечивает возможность для работы частного сектора».

По словам Эрикана, процветание Турции как центра мирового туризма началось с того, что туристическую инфраструктуру государство предпринимателям «просто подарило». Затем власти организовали мощную поддержку авиакомпаниям — например, Турецкие авиалинии сейчас летают в 300 городов по всему миру. Есть специальная поддержка образовательных учреждений, которые готовят специалистов для этого сектора, и они все работают по специальности, подчеркнул дипломат.

«Государство дает деньги тем предприятиям, которые хотят открыть новые туристические объекты. Предприниматели могут на бюджетные деньги выезжать на международные выставки. Господдержка, — рассказывал консул, — подход очень индивидуальный и исходит из того, какую отрасль туризма представляет предприниматель. Есть полная 100%-ная поддержка, есть 70 на 30, есть 50 на 50 — программ очень много».

Исмет Эрикан рассказал, что турецкое правительство оперативно реагирует и на форсмажорные обстоятельства. Так, во время конфликта между Россией и Турцией, когда были запрещены вылеты российских туристов в турецкие отели, государство оказало финансовую поддержку тем предприятиям, которым грозило банкротство. Было организовано множество программ, чтобы открыть Турцию другим странам. В этом году из РФ в Турцию приехали 6 млн туристов, а общий турпоток составил 50 миллионов. Сейчас Турция в рейтинге туристических стран стоит на 5 — 6 месте в мире.

И еще один важный шаг, который предприняло правительство Турции — упрощение въезда для граждан множества стран мира. Например, упрощение оформления виз для граждан Тайваня (и отмена их оплаты) помогло увеличить туристический поток из этой страны в Турцию более чем в 10 раз за три года.

«Самый важный показатель для нас — сколько денег оставил турист в нашей стране. 35 — 40 млрд долларов мы дополнительно заработали на 50 миллионах туристов в этом году», — поделился успехами родной страны Исмет-бей. — «Аллах дал вам газ и нефть, а нам — солнце и море. Мы у вас покупаем газ и нефть, а сами делимся нашим солнцем и нашим морем. В очень короткие сроки количество туристов из России достигнет 10 миллионов!» — уверенно спрогнозировал консул.

Фарриддин Насриев: «За три года количество туристов в Узбекистане выросло в два с половиной раза»

Консул Республики Узбекистан Фарриддин Насриев отметил, что туристическая отрасль для Узбекистана новая, но активно развивается — в стране уже принят закон о туризме, работает государственный комитет. За девять месяцев 2019 года страну посетили 5 миллионов туристов, в то время как три года назад туристов в Узбекистан приезжало не более полутора миллионов.

«Мы делаем все возможное для развития этой сферы деятельности, — рассказывал консул. От государства даются льготы и преференции туристическим компаниям, отельерам, рестораторам. За каждый построенный номер в трехзвездочной гостинице государство возвращает более 4 000 долларов США, в четырехзвездочной — 7 000 долларов. Это приносит свои плоды. Если в 2017 году было открыто новых более 600 гостиниц, то в прошлом — более 1200, а в этом за 9 месяцев — более 1800».

Особое внимание Узбекистан уделяет послаблению требований в оформлении документов и визовой политики: «Раньше турист должен был регистрироваться только в гостинице. А сейчас у него есть право сделать это везде: в гостевом доме, хостеле, мотеле, квартире. Мы отменили визовый режим с многими странами мира. Ввели электронные визы. Пустили в страну другие авиакомпании, кроме «Узбекских авиалиний»».

Также дипломат отметил государственную поддержку для отелей в низкий туристический сезон: в этот период власти субсидируют поездки граждан в рамках внутреннего туризма.

Для взрывного развития туризма нужны отмена виз, господдержка и «огромные деньги»

Об облегчении въездного режима рассказывала и Майя Агадилова, президент Центрально-Казахстанской ассоциации туризма: Казахстан сейчас тоже находится на пути развития этой отрасли, и начали они с безвизового приема граждан 60 стран мира. Импульс к развитию туризма в Казахстан дала международная выставка ЭКСПО-2017, и в этом опыт Казахстана схож с опытом Татарстана: у нас тоже взрывной рост происходил благодаря крупным международным событиям, проводившихся в Казани.

Артур Николаев из Торгово-промышленной палаты РТ отметил, что роль государства в развитии частного бизнеса и индустрии гостеприимства, конечно, очень важна, но она не должна подменять риски и предприимчивость бизнесмена: «Предприниматель берет на себя риски, и если государство помогает, то это выигрышный билет и дополнительная возможность вложиться в себя дальше».

И, наконец, представитель венгерского консульства в Казани Акош Мадари рассказал об опыте развития туризма в Венгрии. Секрет этой страны оказался максимально прост: «Деньги, деньги, деньги. Чтобы чего-то достичь, нужны огромные деньги. Нам хорошо находиться в Евросоюзе, там есть очень хорошие программы поддержки туризма. Например, есть программы реконструкции достопримечательностей или гостиниц. Под них Евросоюз выделяет финансовые ресурсы, в рублях это будет от одного до ста миллионов. И так — во всем».

Итоги

Оживленный двухчасовой диспут пришлось прервать модератору: пора было переходить к награждению победителей конференции. Памятные дипломы об участии получили все участники секций: у авторов, среди которых было немало студентов, была возможность перекинуться парой слов с опытнейшими профессионалами отрасли, дипломатами и чиновниками.

Будущие профессионалы видели, на кого им равняться, а преподаватели получили возможность вновь оценить уважение к себе и востребованность передаваемых знаний. Напомним, отрасли сферы гостеприимства — туризм и гостиничный сервис, технология общественного питания — входят в состав образовательных программ в ККИ РУК, как на уровне средне-профессионального, так и высшего образования.

Следующая, III международная научно-практическая конференция по туризму состоится в ККИ РУК в следующем году.