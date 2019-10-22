На пути Роналду — бронепоезд

Анонс матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Во вторник и среду состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Виталий Ошовский по просьбе «Реального времени» выделил главные из них.

26 лет спустя. Почему «Юве» — особый соперник для Семина



«Ювентус» для Юрия Семина — соперник особый. Именно против туринцев в далеком 1993 году «Локомотив» провел первый для себя матч на евроарене. Тогда в рамках Кубка УЕФА туринцы у себя дома без проблем обыграли москвичей — 3:0. Спустя 26 лет Семин по-прежнему во главе «Локомотива». И конечно, на предматчевой пресс-конференции без воспоминаний о той исторической встрече не обошлось.

«Перед этим «Ювентус» стал обладателем Кубка кубков. Как тогда, так и сейчас это звездная команда. Сейчас есть Роналду, а тогда были Баджо и Дель Пьеро. Баджо со штрафного забил во втором тайме первый гол. Было это в Болонье, почему играли там — не знаю», — заявил Семин журналистам.

Нынешний «Ювентус» по именам действительно выглядит не менее грозно, и вероятность увидеть крупную победу хозяев в предстоящем матче, увы, имеется. По ходу сезона туринцы успели обыграть двух своих главных конкурентов в борьбе за титул Серии А — Наполи» (4:3) и «Интер» (2:1). Массимо Каррера в интервью TuttoJuve сказал, что в «Ювентусе» приживаются только тренеры-победители по духу. И Сарри, похоже, таковым является, несмотря на почти полное отсутствие у него титулов. Маурицио признал даже Криштиану Роналду, который заявил, что с Сарри «Ювентус» стал увереннее в себе, чем при Аллегри.

Спустя 26 лет Семин по-прежнему во главе «Локомотива». И конечно, на предматчевой пресс-конференции без воспоминаний о той исторической встрече не обошлось. Фото fclm.ru

К такому «Ювентусу» необходимо быть готовым на все сто. «Локомотив» минимизировал расход сил для победы над «Ахматом»: игра состоялась еще в пятницу, а сами 3 очка были добыты без сверхусилий, на классе. В чемпионате России москвичи идут на первом месте, и все бы ничего, да только количество травмированных по-прежнему зашкаливает. Федор Смолов, Мацей Рыбус и давно лечащийся Джефферсон Фарфан с командой в Турин не полетели. Антон Миранчук, также восстанавливающийся после повреждения, отправился-таки поддержать одноклубников, но сыграть против «Юве» он не сможет.

Эффектный, веселый, молодежный, ненадежный. Какой он, сегодняшний «РБ Лейпциг»

В 2015 году Доменико Тедеско и Юлиан Нагельсман вместе поступили в знаменитую тренерскую академию Вайсвайлера. «Мне сразу стало понятно, что они — безумно талантливые, но очень разные. Доменико всегда сидел за последней партой, редко дискутировал, все время что-то писал в блокнот. Юлиан же эффектно приезжал на лекции на мотоцикле. Он всегда любил быть на виду, много шутил, спорил с преподавателями, а его устные ответы могли длиться полчаса. Тогда я еще не понимал, почему на тактических разборах Нагельсман так подробно интересовался вариантами игры с тремя защитниками. Сегодня я смотрю матчи «Лейпцига», и все встает на свои места», — заявил однокурсник Нагельсмана по академии Патрик Вайзер.

Эффектный, веселый, молодежный — таким был «Хоффенхайм» Нагельсмана и таким сейчас является «РБ Лейпциг». Команда пытается доминировать в каждом матче, и это у нее получается. «Быки» забили во всех восьми матчах чемпионата Германии, причем по три гола — в ворота «Боруссии М» и «Вердера» на их полях. Однако с обороной у команд Юлиана всегда возникают проблемы. «Хоффенхайм» из-за них в этом сезоне пропускает еврокубки, а «Лейпциг» сохранил свои ворота в неприкосновенности только в двух матчах.

Эффектный, веселый, молодежный — таким был «Хоффенхайм» Нагельсмана и таким сейчас является «РБ Лейпциг». Фото facebook.com/rbleipzigEN

Более того, глупые ошибки в защите в последних турах притормозили команду Нагельсмана. «РБ Лейпциг» проиграл «Шальке» и сыграл вничью с «Байером» и «Вольфсбургом», из-за чего немного откатился в таблице. В домашнем матче с «Зенитом» подопечные Нагельсмана постараются не допустить четвертого подряд поединка без побед.

Питерцы на старте сезона подтверждают реноме одной из двух сильнейших команд России. И в Лиге чемпионов набирают очки, и в чемпионате России уступают «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям. По признанию Артема Дзюбы, «Зенит» — лучшая команда в его карьере по всем показателям. Питерцы набрали хорошую форму, да и «Лейпциг» послабее «Ювентуса». Поэтому за «Зенит» в преддверии выездных матчей в ЛЧ не так страшно, как за «Локомотив».

Шах. И мат? Италия может лишиться своего первого представителя в ЛЧ уже после четырех туров

Возможно, центральный матч игрового дня пройдет в Манчестере, где местный «Сити» примет «Аталанту». Бергамаски, по словам Массимо Карреры, созрели для борьбы за чемпионство в Италии, однако в Лиге чемпионов все идет не так гладко. В первом туре «Аталанта» без вариантов была разбита загребским «Динамо» (0:4), а затем у себя дома проиграла «Шахтеру» за 10 секунд до конца матча (1:2). «Аталанта» — один из самых невезучих клубов этого сезона. В минувшем туре бергамаски вели 3:0 в гостевом матче с «Лацио», однако во втором тайме умудрились упустить это преимущество (в итоге ничья). Подлили масла в огонь и решения арбитра, который назначил два сомнительных пенальти в ворота «Аталанты».

«Манчестер Сити» же пребывает в состоянии стагнации. «Ливерпуль» опережает «Сити» на 6 очков в таблице АПЛ, а «горожане» позволяют себе необязательные осечки — такие как поражения от «Норвича» и «Вулверхэмптона». К тому же, неприятность приключилась с Серхио Агуэро: форвард попал в автокатастрофу. Серьезных травм аргентинец, к счастью, избежал. Впереди у него и «Сити» два подряд матча с «Аталантой». Велика вероятность, что лигочемпионский поход бергамасков закончится уже после четвертого тура.

Промес пока забивает в каждой игре группового этапа Лиги чемпионов. Фото facebook.com/afcajax

Почему оборона «Челси» — лакомый кусок для Промеса и компании

Группа Н, в которой собраны «Челси», «Валенсия», «Аякс» и «Лилль», неспроста считается «теневой группой смерти». Однако лидерство амстердамцев по итогам двух туров все равно слегка удивляет: в межсезонье они продали группу лидеров во главе с Де Лигтом, Де Йонгом и Дольбергом. Многие ожидали от «Аякса» стремительного падения, скажем, как у «Порту» образца осени 2004 года. Но реальность с ожиданиями пока сильно расходится. Роль первой скрипки в обновленном «Аяксе» успешно исполняет Квинси Промес, который помог своей команде обыграть «Валенсию» и «Лилль». Однако впереди у голландцев — два подряд матча с сильнейшим соперником по группе.

Промес пока забивает в каждой игре группового этапа Лиги чемпионов. Забить «Челси» — задача вполне реальная: лондонцы пропустили в девяти матчах чемпионата АПЛ 14 мячей — больше только у «Саутгемптона», «Норвича» и «Уотфорда». Такая оборона для заводного «Аякса» — как лакомый кусок.

