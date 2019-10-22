Хорошие новости из «Примаверы»

В лучшем коттеджном поселке России* растут продажи, переезжает Арт-галерея и меняется руководство

Осенний праздник в городском коттеджном поселке «Примавера» прошел с нотками грусти: закрылась летняя выставка детских художественных работ в Арт-галерее, а идейный вдохновитель и директор коттеджного поселка Павел Кострикин объявил о своем уходе с поста. Новым руководителем «Примаверы» становится Тимур Бикташев.

Четыре повода поднять бокал

Вечером 18 октября в семейной атмосфере Арт-галереи «Примаверы» собрались журналисты, люди искусства и жители коттеджного поселка. Им был предложен легкий фуршет под спокойную музыку и шампанское. Поводов к этому было сразу несколько.

Во-первых, собравшиеся поздравили Павла Кострикина, директора «Примаверы», с получением высшей награды Министерства строительства РФ — Почетного знака за выдающиеся заслуги в области строительства.

Во-вторых, закрылась выставка художественных работ, которыми в Арт-галерее можно было полюбоваться все лето. Павел Кострикин и Гузель Шакирова, ответственный секретарь регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», торжественно вручили дипломы юным участникам проекта.

В-третьих, этим вечером галерея в последний раз принимала гостей на старом месте: дом, в котором она временно располагалась, нашел своих покупателей, и теперь местом сбора жителей поселка и их гостей будет новое пространство.

И четвертый, немного грустный повод, о котором Павел Николаевич рассказал на пресс-конференции, — его уход с поста директора коттеджного поселка. Он передает бразды правления Тимуру Бикташеву, но с проектом не прощается: остается в роли партнера, будет участвовать в продажах через одну из своих структур — «ГЕОМЕТРИЮ» — и при необходимости консультировать новый руководящий состав. Павла Кострикина можно назвать человеком, который создал «Примаверу» в том виде, в котором мы ее сейчас видим: коттеджный поселок мирового уровня, в котором продумана каждая мелочь, создан образ жизни для людей и обеспечены все потребности. Не зря летом 2019 года «Примавера» получила престижную премию «Рекорды рынка недвижимости 2019», победив в номинации «Коттеджный поселок №1».

В «Примавере» люди покупают образ жизни

Гуляя по улочкам «Примаверы», сложно поверить в то, что ты в России. Скорее напрашиваются ассоциации с тихим и респектабельным районом американского или европейского делового города. А в Арт-галерее люди общаются так, что ты понимаешь: это соседи, которые знают друг друга и живут здесь вместе в каком-то особом мире, частью которого тоже хочется стать.

Павел Николаевич поясняет, что это и было главной его задачей: создать не стены, а образ жизни для людей. Он рассказал «Реальному времени»:

— Моей задачей было постараться за то время, пока я руководил проектом, во-первых, показать людям, что это хорошо, а во-вторых, наполнить эту материальную оболочку неким образом жизни. Есть одна теория, которая называется «экономика впечатлений». По ней рынка нет — есть только люди. Человек покупает не квадратный метр жилья и не бутылку вина, а то, что он от этого ожидает — некий образ, некие впечатления. И в случае жилья это приобретает особое значение, потому что с жильем человек покупает свой будущий образ жизни. Эту мысль мы и доносили нашим покупателям, и она находит большой отклик. Ведь мало рассказывать о том, какие у нас планировки. Человеку важно обеспечить именно образ жизни.

В «Примавере» создана полная инфраструктура для жизни: на уютных улочках уже стоят светофоры, нанесена дорожная разметка, в центре обустроена красивая площадь со скамейками и декоративными фонарями, стоит сцена. Павел Николаевич рассказал, что во входной группе планируется открыть небольшой продуктовый магазин, мини-кофейню и пекарню — чтобы аромат свежих булочек, разносящийся с утра по поселку, становился тонким штрихом к респектабельной атмосферности поселка.

«Мы хотим, чтобы была и культурная жизнь, и жизнь была культурная!»

Очень большое внимание в «Примавере» уделяют культуре и искусству, созданию общественных пространств, в которых люди могли бы проводить время с пользой.

Дом, в котором располагалась Арт-галерея, продали, и участники встречи с грустью отреагировали на эту новость. Но Кострикин обещал, что закрывать ее никто не станет: галерея просто переедет в клубный дом «Примаверы». В нем уже спроектирован детский сад и пространство для общения жителей поселка: публичная библиотека, мини-кинотеатр и галерея. Павел Николаевич отметил, что в этом смысле руководство нашло «очень теплое взаимопонимание с Союзом художников РТ», и поэтому выставки в «Примавере» будут проводиться снова и снова. «Мы хотим, чтобы здесь была и культурная жизнь — и чтобы жизнь была культурная», — сконцентрировал свою идею первый директор коттеджного поселка и выразил уверенность в том, что новое руководство точно не даст уронить заданную планку.

В кулуарах встречи он рассказал «Реальному времени»:

— Вот, например, люди сейчас становятся в тупик: у меня никогда не поднимется рука книги выбросить, но они столько места занимают! А ведь общественное публичное пространство, куда можно принести книги — это очень теплая и подходящая идея. У нас здесь будет небольшая библиотека. Арт-галерея была первым, что мы здесь организовали, когда приехали сюда. И еще сцена — на ней уже было несколько выступлений, и они еще обязательно будут. Мы хотим, чтоб к нам приходили джазовые коллективы играть — здесь ведь не случайно есть улица имени Олега Лундстрема! Причем тут нет моей заслуги. Когда я узнал названия улиц — как будто козырного туза вытянул. Обычно так не бывает!

Гузель Шакирова, ответственный секретарь регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», тоже надеется, что «Примавера» не сдаст своих культурных позиций:

— Раньше суеверные люди первой заносили в дом кошку. А теперь мы люди просвещенные и культурные, и поэтому я считаю, что первой в дом надо заносить картину, авторское произведение искусства. Я надеюсь, что «Примавера» будет продолжать оставаться оазисом меценатства и искусства.

К Новому году будет продана половина домов

На пресс-конференции нельзя было не отметить еще одной хорошей новости: к 18 октября в поселке продано уже 60 домов из 151 — 40% от общего количества. Это, по мнению Павла Кострикина, означает, что к Новому году будет продано более половины домов. Сейчас продажами занимаются 5 агентств недвижимости, в числе которых структура Кострикина, агентство недвижимости «ГЕОМЕТРИЯ».

Павел Кострикин на пресс-конференции рассказал и о том, кто селится в «Примавере»:

— У нас сильно работает эффект сарафанного радио. Люди здесь живут, видят атмосферу и образ жизни, который мы хотели здесь создать, — и передают это другим. Сейчас у нас продан даже шоурум. Интересно, что покупают наши дома и достаточно молодые люди, это стало для нас сюрпризом. У нас изменилось восприятие: мы думали, что в основном дома в «Примавере» будут покупать люди за сорок, руководители компаний — все же нужно довольно серьезно вложиться, чтобы сюда переехать. А вышло по-другому: очень много домов покупают молодые, талантливые, те, кто уже смог в раннем возрасте заработать себе на такой образ жизни. И нам это очень нравится: «Примавера» — место, где бурлит молодая жизнь, и это здорово.

Партнерский материал