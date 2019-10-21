Щербакова поздоровалась с будущим, Туктамышева пытается расстаться с прошлым

Девушкам пора выступать с мужчинами — они этого достойны

Этап Гран-при Америки принес российским фигуристам пять наград: одно золото и по два серебра и бронзы. В материале «Реального времени» — рассказ о том, почему именно российских девушек следует считать героинями прошедшего этапа.

Победа «перышка» на характере



Если вспоминать итоги короткой программу у одиночниц, то может создаться впечатление, что там не произошло ничего, важнее падения Анны Щербаковой на дорожке шагов. Совершенно нелепое, оно, тем не менее, обсуждалось с серьезным видом в теленовостях и интернете. Хотя, для понимания, это падение практически не повлияло на промежуточное место Щербаковой. Экс-чемпион, а ныне телекомментатор Алексей Ягудин резюмируя, заметил, что «судьи усмотрели недокрут на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер». Специалисты тут же разложили эту ошибку на составляющие, и получилось, что фигуристка получила балл штрафа за падение, а в целом недосчиталась 3,5 — 4 баллов. Даже прибавив их к ее итоговой оценке в короткой программе, мы увидели бы Щербакову на все том же четвертом месте в короткой программе.

Может быть, она еще и чуть замедлилась, поскольку в концовке проката Анна совершала пять секунд вращения в тишине и потратила секунду на то, чтобы встать в финальную позу. По замыслу ее программы это и делается в тишине, но на недавнем турнире Lombardia Trophy в Италии Щербакова потратила на финальные манипуляции на секунду меньше. Кстати, там же, в Италии судьи непривычно долго совещались по поводу оценки и в итоге поставили Щербаковой даже меньше, чем на американском Гран-при.

«Поздоровайтесь с будущим»

После этой ошибки в короткой программе, раздутой до уровня мировой катастрофы, было, конечно, очень тревожно за произвольную. Все-таки, при всем достоинствах Щербаковой, у нее есть такой серьезный недостаток, как нестабильность. Беспристрастные судейские протоколы подсказывают, что еще в январе 2018 года Анна заняла 13-е (!) место на первенстве России в Саранске. Казанские любители фигурного катания воочию могли наблюдать, как Щербакова стала пятой на прошлогоднем первенстве России среди девушек старшего возраста, проходившем в начале апреля в нашем Дворце спорта. Причем тогда она уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной была только восьмой. Поэтому второй прокат в Америке мог дать абсолютно любой результат, поскольку Щербакова не просто способная, она «способна на все».

Впервые в истории она исполнила два четверных лутца, после чего один из американских телекомментаторов сказал: «Поздоровайтесь с будущим». Фото instagram.com

Но ранним воскресным утром по Москве Анна вершила историю на американском льду. Впервые в истории она исполнила два четверных лутца, после чего один из американских телекомментаторов сказал: «Поздоровайтесь с будущим». Более того, вся программа была выполнена на «вау», в том числе даже смена цвета у платья во время проката. Хотя, честно говоря, именно этот момент вызывает вопросы. Поскольку пять лет назад Анна Погорилая на «Гран-при Канады» тоже поменяла цвет платья (и прически), и выглядело это эффектнее, чем сейчас у Щербаковой.

Бронза Императрицы

Елизавета Туктамышева после короткой программы «зарылась» еще глубже в турнирной таблице, став пятой. По словам специалистов, спортсменка допустила ошибки, нечетко приземлившись с каскада «тройной тулуп — тройной тулуп», когда была вынуждена подставить вторую ногу, на тройном лутце судьи поставили Туктамышевой недокрут.

Зато произвольной программой Елизавета вытащила себя на итоговое третье место, при этом чисто исполнив два тройных акселя. Туктамышева — это реликтовый элемент в современном фигурном катании, поскольку она находится в топе уже больше 10 лет. Она участвовала еще в чемпионате России 2008 года, став там десятой, а через год финишировала второй на льду казанского Дворца спорта. Старше и опытнее ее только Алена Леонова, но, увы, текущие результаты не дают возможность поставить этих спортсменок в один ряд. «Прямо сейчас» Туктамышева — это «секси» мирового фигурного катания, то есть то, что заставляет смотреть этот вид спорта не только через призму вращений, дорожек шагов и многооборотных прыжков. Киира Корпи из Финляндии, упомянутая Погорилая, американка Эшли Вагнер и Каролина Костнер из Италии, которая официально не объявляла о своем уходе, — вот те, кто превращал фигурное катание из просто спортивного состязания в зрелище. Сейчас Туктамышева намба уан в этом направлении, разве что роковая канадка Габриэль Дейлман может соперничать с «Императрицей» в эротичности программ.

Возвращаясь к «сухой арифметике», стоит отметить, что Туктамышева в течение сезона поменяла музыку в короткой программе. Ее Елизавете поставила Ше-Линн Бурн, ранее катавшаяся с Виктором Краатцем в составе сборной Канады, а ныне ставшая хореографом. Так вот, на все том же турнире Lombardia Trophy Елизавета катала короткую под «Oblivion» Астора Пьяццолы. Со стороны это выглядело скучновато, зато судьи оценили прокат в 73,66 балла. Затем тренерский штаб Елизаветы вернулся к изначальной музыке британской группы Florence and the Machine «Drumming Song», под которую Ше-Линн Бурн и ставила программу изначально. Был старт на Кубке Санкт-Петербурга, затем в Финляндии, где судьи поставили Елизавете 72,66, то есть ровно на балл меньше, чем в Италии. Но хуже всего этот прокат оценили в Америке. Пришлось вытаскивать из себя все внутренние резервы, чтобы с третьим результатом в произвольной программе финишировать третьей и по итогам этапа. Этот результат позволяет Туктамышевой надеяться на попадание в финал Гран-при.

Был старт на Кубке Санкт-Петербурга, затем в Финляндии, где судьи поставили Елизавете 72,66, то есть ровно на балл меньше, чем в Италии. Фото instagram.com

Туктамышеву в Америке опередила (кроме Щербаковой) Брэди Теннел, набравшая 13 зачетных очков против 11 у Елизаветы. Теннел заявилась и на следующий этап Гран-при Канады, планируя двумя американскими выступлениями закрыть для себя тему попадания в итоговый финал. На ее стороне будет проблема акклиматизации, которая так или иначе затронет многих конкуренток. К примеру, нельзя сейчас исключать подобных проблем у Туктамышевой, поскольку она за неделю до Америки стартовала на Finlandia Trophy. Но в Канаде у Теннел будет куда более серьезный набор соперниц: Александра Трусова, Рика Кихира и Евгения Медведева.

Зато у Елизаветы есть время отдохнуть перед стартом на Гран-при Китая. Там и подбор конкуренток будет послабее, особенно если казахстанская звезда Элизабет Турсынбаева снова снимется, как это произошло перед американским Гран-при.

…и примкнувший к ним Нейтан Чен

Парадоксально, но даже снятие Турсынбаевой не настолько ослабило женскую часть этого турнира, которая по своей зрелищности возвышалась над остальными мини-турнирами, как Эверест над Эмпайр Стейт Билдинг. Серьезно. Даже понимая, что этапы Гран-при — это не более чем черновик перед контрольной работой, которую фигуристы будут писать на чемпионате мира, а россиянкам необходимо будет выложиться еще и на национальном чемпионате. Подойти в одинаково хорошей форме к двум-трем стартам в сезоне, разбросанным по времени, практически невозможно. К примеру, Станислава Константинова финишировала в Америке предпоследней, 11-й, слабо откатав свой очередной международный старт. Но кто даст гарантию, что она в очередной раз не вытащит себя «из преисподней» на пик формы во время чемпионата России, как происходило уже два года подряд?

К примеру, в танцах насторожили Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, занявшие пятое место и потерявшие все шансы на финал Гран-при. Дело даже не в месте, а в том катастрофическом отставании в баллах от четвертого места — Смарт-Диас из Испании и бронзовых призеров этапа Фурнье-Бодри и Серенсена из Канады. Но и тут надо помнить, что у спортсменов могут быть свои приоритеты в виде чемпионата страны, по итогам которого и будут распределяться путевки на чемпионаты Европы и мира. Второе место Александры Степановой и Ивана Букина в танцах выглядит закономерным, поскольку они уступили только лидерам американских танцев.

Второе место Александры Степановой и Ивана Букина в танцах выглядит закономерным. Фото instagram.com/stepanovabukin

В парном катании серебро у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, установивших личные рекорды по итогам короткой и произвольной программ, но, тем не менее, уступивших конкурентам из Китая. Но и тут все по логике, китайцы вторые у себя в стране, после непревзойденных Вуй Вэньцзин и Хань Цуна. Что касается Павлюченко и Ходыкина, то в российской табели о рангах они на твердом четвертом месте.

Турнир в парном катании, кстати, также оставил вопрос. Дело в том, что наша сильнейшая пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов тренировалась в начале сезона в Канаде у экс-советского наставника Марины Зуевой. Прошлый сезон их «через не могу» тренировал Максим Траньков, при том что числятся спортсмены в группе у Нины Мозер. Нина Михайловна в своих интервью, выходящих с устрашающей периодичностью, рассказывает об усталости и опустошении, чем, казалось бы, и должно объясняться то, что наши лидеры не работают с ней напрямую. При этом на Гран-при Америки катались Екатерина Александровская — Харли Виндзор из Австралии, которых секундировал еще один тренер из группы Мозер — Андрей Хекало, а сама Нина Михайловна сидела в «кисс энд край» вместе с американцами Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк. Усталые и опустошенные тренеры не берутся за работу с иностранцами.

Наконец, мужской турнир Гран-при Америки заставил пожалеть о бесцельно потраченных часах на просмотр этого действа. В короткой программе лед отполировали практически все. Итоговые оценки 60 процентов участников выглядели просто постыдно. К примеру, россиянин Роман Савосин со своими оценками занял бы только шестое место в женском турнире. Михал Бржезина из Чехии добавил к своей богатой коллекции нестабильных прокатов еще один, когда после неплохой короткой программы закопался в произвольной почище любого шахтера. Американец Алексей Красножон, претендующий на третье место в национальной сборной, опередил Брэди Теннел меньше, чем на полбалла. Вообще, только пять участников мужского турнира показали баллы выше, чем у Щербаковой. Анне проиграли бы даже Алексей Быченко и Цзинь Боян, ранее бывший одним из лидеров мирового фигурного катания. У Бояна через два с половиной года Олимпиада в родном Китае, а он в последние годы совсем не «цзинь-цзинь»!

Более-менее серьезно стоит относиться только к выступлению квартета сильнейших. К примеру, поблагодарить за стойкость канадца Кигана Мессинга, у которого месяц назад погиб в автокатастрофе брат. Или же нашего Дмитрия Алиева, ставшего третьим в борьбе с Джейсоном Брауном, не смущающимся выходить на лед без единого четверного прыжка в арсенале, которые он даже не собирается тренировать.

Брауну в этом плане полегче, в следующий раз он выйдет на лед в Японии, где постарается финишировать вслед за Ханю. Фото instagram.com

Но все, что не прыгнул Браун, с лихвой перекрыл Нейтан Чен. 44 балла преимущества перед вторым призером, причем это преимущество сформировалось прежде всего в произвольной программе. Разрыв в 117 баллов по сравнению с аутсайдером Савосиным, который на юниорском чемпионате мира этого года хоть и немного, но обошел и Александру Трусову, и Анну Щербакову. Чен был далек от своего лучшего результата в карьере, но еще дальше он ушел от «конкурентов». Кстати, следующий этап Гран-при Канады ожидается совсем уж унылым. После того, как снялся Михаил Коляда, там, кроме японской суперзвезды Юдзуру Ханю, серьезных фигуристов нет.

Есть ли шанс у Алиева на финал Гран-при? Если учесть, что Коляда снялся, а в элиту мужского фигурного катания сейчас входят только Чен, Ханю, Уно и Чжоу, то шансы у Дмитрия вполне весомые. Тем более что следующий свой этап он будет кататься дома. Правда, там недосягаемых конкурентов будет сразу двое: американец Винсент Чжоу и японец Шома Уно. Брауну в этом плане полегче, в следующий раз он выйдет на лед в Японии, где постарается финишировать вслед за Ханю. Но мест-то в финале шесть, может хватить на всех.

