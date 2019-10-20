Видео недели: потоп под Красноярском, итальянцы с чак-чаком и мужской разговор ульяновских депутатов

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Прорыв дамбы под Красноярском

В субботу утром в Красноярском крае произошла трагедия: после прорыва дамбы технологического водоема вода смыла два общежития золотодобывающей артели в рабочем поселке. Погибли не менее 15 человек. Известно, что дамба возводилась с нарушениями. Кроме того, рабочие рассказали, что общежития были построены всего за две недели.

Итальянцы попробовали чак-чак и казылык

Самым популярным видео на тему Татарстана в YouTube стал ролик канала «Итальянцы by Kuzno Productions». Он показывает реакцию итальянцев на татарскую кухню, а именно на чак-чак, эчпочмаки и колбасу из конины (казылык). Видео уже набрало более 250 тысяч просмотров.

Ульяновский «милый мой»

Ульяновские депутаты продемонстрировали образец парламентской дискуссии на заседании одного из комитетов регионального закса. Председатель комитета Андрей Седов и депутат от КПРФ Айрат Гибатдинов повздорили после того как первый намекнул на принадлежность второго к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Новое «московское дело»

Следком нашел новых подозреваемых по т.н. «московскому делу». Шести фигурантам инкриминируется насилие в отношении представителей власти. Пресс-служба СКР опубликовала соответствующее видео, которое длится всего 35 секунд, охватывая все шесть эпизодов.

Лондон против Греты

В Лондоне экоактивисты движения Extinction Rebellion («Восстание вымирающих») организовали акцию протеста, заблокировав движение метро и забравшись на вагоны. Однако остальные пассажиры не стали терпеть выходку «поклонников Греты» и давку на станции Canning Town: активистов стащили с крыши поезда и побили.

В топе просмотров — немецкий сухпаек

Лидером русскоязычного YouTube по просмотрам на этой неделе неожиданно стал обзор сухого пайка Бундесвера... на украинском языке. Видео о том, чем питаются немецкие солдаты в походах, набрало почти 5 млн просмотров.

Спасение 4-метровой кобры

В Таиланде представителям местного МЧС пришлось спасать 4-метровую королевскую кобру. Некоторое время назад 15-килограммовая змея завелась в канализации одной из деревень, напугав ее жителей. Они и вызвали спасательную команду.

Протесты в Барселоне

В Каталонии всю неделю продолжаются протесты в связи с решением суда, приговорившего к реальным срокам лидеров движения за независимость от Испании. Их последователи провели несколько многотысячных шествий. В аэропорту Барселоны стычки с полицией переросли в масштабное противостояние.

Украсть Дали за полминуты

В США грабители украли картину Сальвадора Дали за 32 секунды. Они ворвались в галерею Сан-Франциско и похитили работу знаменитого сюрреалиста «Горящий жираф». Полотно оценивается в $20 тысяч.

Башкирские танцы на Красной площади

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил конкурс на лучшее видео с башкирскими танцами. К своему сообщению в соцсетях он приложил сразу несколько таких роликов. Юноши и девушки из республики танцуют на фоне Кремля, Зимнего дворца и других знаковых объектов.