ООО Челныводоканал
Общая информация
ООО «Челныводоканал» (дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ») — комплекс инженерных сооружений в области водоснабжения и водоотведения города Набережные Челны и его промышленной зоны. Входит в число ведущих предприятий в своей отрасли в республике и в России.
Задачи предприятия:
- Обеспечение хозпитьевой, производственной и технической водой населения, предприятий и организаций города Набережные Челны
- Эксплуатация внутриплощадочных объектов водоснабжения и водоотведения ПАО «КАМАЗ»
- Очистка хозбытовых сточных вод промышленной и жилой зоны в г. Набережные Челны
- Проектирование, ремонт, монтаж и наладка оборудования инженерных сооружений и коммуникаций
- Обеспечение требований экологической безопасности окружающей среды
- Эксплуатация технологического оборудования и объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора
- Производство бутилированной воды
Руководитель — Пузырьков Кирилл Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423810, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, 27, а/я 1166
- Телефон: (8552) 53-44-50
- Email: kanc@chvk.kamaz.net
- Сайт: www.chelnyvodokanal.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017