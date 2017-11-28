Список компаний

ООО Челныводоканал

ЖКХ услуги

Общая информация

ООО «Челныводоканал» (дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ») — комплекс инженерных сооружений в области водоснабжения и водоотведения города Набережные Челны и его промышленной зоны. Входит в число ведущих предприятий в своей отрасли в республике и в России.

Задачи предприятия:

  • Обеспечение хозпитьевой, производственной и технической водой населения, предприятий и организаций города Набережные Челны
  • Эксплуатация внутриплощадочных объектов водоснабжения и водоотведения ПАО «КАМАЗ»
  • Очистка хозбытовых сточных вод промышленной и жилой зоны в г. Набережные Челны
  • Проектирование, ремонт, монтаж и наладка оборудования инженерных сооружений и коммуникаций
  • Обеспечение требований экологической безопасности окружающей среды
  • Эксплуатация технологического оборудования и объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора
  • Производство бутилированной воды
Руководитель — Пузырьков Кирилл Юрьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423810, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, 27, а/я 1166
  • Телефон: (8552) 53-44-50
  • Email: kanc@chvk.kamaz.net
  • Сайт: www.chelnyvodokanal.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам