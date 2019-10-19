Семейные привилегии: как снизить ставку по ипотеке до 6%

Четверть россиян с детьми не знают о льготах, предоставляемых государством и банками

Фото: Роман Хасаев

Жилищный вопрос остается актуальной темой для многих семей с детьми в России. При выборе и покупке квартиры необходимо тщательно изучить вопрос и учесть все его нюансы и, прежде всего, имеющиеся льготные программы. «Реальное время» выяснило, какие требования предъявляют семьи с детьми к недвижимости и что имеет особое значение при ее выборе.

Четверть россиян не знают о льготах

Во-первых, семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, могут рассчитывать на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Министерство финансов РФ разработало правила по выплатам компенсаций ипотечных кредитов многодетным семьям. Получить деньги могут семьи, где третий и последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Во-вторых, в семьях, в которых родился второй и последующий ребенок, могут рассчитывать на льготную ставку в 6%. Ее распространят на весь период кредита, а не на первые 3 года и 5 лет. Об этом в феврале в послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Тогда глава государства отметил, что на эти цели из бюджета будут выделены десятки миллиардов рублей.

Однако, по данным исследования, проведенного «Райффайзенбанком», четверть российских семей с детьми не знают о льготах по семейной ипотеке. При этом 88% семей рассматривают возможность оформления ипотеки.

Исследование также показало, что 25% опрошенных россиян не располагают достаточной информацией о государственной программе, 57% используют материнский капитал для покупки квартиры в личное пользование, а 28% направляют его на приобретение дополнительной квартиры, чтобы получать доход с аренды. На 2019 год сумма материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, в 2020-м она вырастет до 466,6 тысячи. Материнский капитал может суммироваться с компенсацией в размере 450 тысяч рублей, а также не исключается возможность получения льготной 6-процентной ставки.

Четверть российских семей с детьми не знают о льготах по семейной ипотеке. При этом 88% семей рассматривают возможность оформления ипотеки. Фото in-news.ru

Кто может претендовать на ипотеку по ставке 6% годовых

Семейная ипотека — это ипотечная программа, которой могут воспользоваться семьи с двумя и более детьми. Ипотека выдается на льготных условиях под 6% годовых.

— Семьи, которые оформили ипотеку с господдержкой в 2018 году, либо в начале 2019 года, могут внести изменения в свой кредитный договор. То есть люди, которые имеют рефинансированные кредиты, могут еще раз рефинансировать их. При этом за рефинансирование ипотеки банк не взимает комиссий и других дополнительных платежей, которые связаны с операционной деятельностью по переоформлению и подготовке документации. Клиенту нужно только оплатить государственную пошлину за регистрацию в органах УФРС. Ее размер составляет не более 500 рублей. Также, если кредит изначально был оформлен в другом банке, то нужно будет заказать стандартный отчет об оценке объекта недвижимости, — рассказал «Реальному времени» директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» Станислав Фоминых.

Оформить ипотеку с господдержкой могут граждане России в возрасте от 21 года. Минимальный ежемесячный доход после вычета НДФЛ должен составлять не менее 15 тысяч рублей. При этом созаемщиком по ипотечному кредиту могут выступать как официальные, так и гражданские супруги, а также другие близкие родственники. Размер первоначального взноса должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры.

По словам Станислава Фоминых, для участия в программе необходимо, чтобы второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Программа рассчитана на 5 лет (до 31 декабря 2022 года).

Основными факторами при выборе жилья продолжают оставаться транспортная доступность, а также наличие необходимой инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник. Фото kazan.mlsn.ru

Большинство ипотечников мечтают о просторной кухне

Собственное жилье молодая семья приобретает, разумеется, не на один год. Так, 90% опрошенных казанских семей с детьми планируют оформить ипотеку. Основными факторами при выборе жилья продолжают оставаться транспортная доступность (35%), а также наличие необходимой инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник (23%), говорится в исследовании, проведенном крупнейшим российским девелопером ПИК в 2018—2019 гг.

Большинство семей, которые решают приобрести новое жилье, мечтают о просторной кухне, 69% казанских семей хотелось бы, чтобы личная комната была у каждого ребенка, если в семье воспитываются разнополые дети.

— Вопрос расширения жилищного пространства становится актуальным, когда в семье появляются дети. Сегодня все больше казанцев, выбирая между арендой квартиры и покупкой ее в ипотеку выбирают последнее. Прежде всего это объясняется ростом финансовой грамотности. Для многих стало очевидно, что в большинстве случаев ежемесячный платеж по ипотеке соответствует сегодня средней стоимости аренды жилья. Кроме этого, обновленная программа субсидирования процентной ставки позволяет семьям с детьми купить новое жилье или рефинансировать действующий ипотечный кредит по очень доступной ставке — 6%, — отметил Фоминых.

Большинство семей, которые решают приобрести новое жилье, мечтают о просторной кухне, 69% казанских семей хотелось бы, чтобы личная комната была у каждого ребенка, если в семье воспитываются разнополые дети. Фото Романа Хасаева

При выборе жилья родители ориентируются на потребности детей

Подавляющее большинство опрошенных казанских семей имеют детей дошкольного возраста. Для них покупка квартиры рядом со школой является особенно важным обстоятельством. По данным исследования, в месяц россияне тратят на дополнительное образование ребенка (посещение кружков и секций, занятия с репетиторами) 6 тысяч рублей. Объем затрат зависит от благосостояния населения в регионе. К примеру, в Московской области средняя сумма на дополнительное образование ребенка составляет 8 781 рубль, в Санкт-Петербурге — 6 988 рублей, в Краснодарском крае — 6 032 рубля, в Нижегородской области — 5 898 рублей, в Свердловской области — 5 726 рублей, в Татарстане — 5 137 рублей.

При этом в Москве 38% детей посещают языковые курсы, тогда как в Татарстане и Свердловской области таковых всего лишь 20%.

Из результатов исследования можно отметить также, что собрать ребенка в школу в этом году стоило татарстанским семьям в среднем 12 385 рублей. В эту сумму входит обновление гардероба, покупка учебников и канцтоваров. В Москве соответствующий чек оказался заметно выше — 16 824 рубля.

