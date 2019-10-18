Об Услонском перевозе, «сталинке» на Кольце и о том, что было на месте «Свита-холла»
«Реальное время» публикует третью часть отрывков из книги Льва Жаржевского «О казанской старине и не только», которая выйдет в свет в начале декабря
Перевезти на пароходе корову из Казани в Услон в 1861 году стоило 10 копеек. В знаменитой «сталинке» на Пушкина бывали Рудольф Нуриев и Михаил Горбачев. А на месте «Свита-холла» был в том числе и трактир, постоянный «поставщик» скандальных историй. В «Реальном времени» — еще три отрывка из книги известного казанского краеведа Льва Жаржевского.
Об Услонском перевозе
Волжский перевоз всегда был важен для Казани хотя бы потому, что до соединения Казани с сетью железных дорог именно через Верхний Услон проходил Московский тракт и именно там была его первая станция. Понятно, что важное значение имели и хозяйственные связи города с ближайшим волжским левобережьем от Верхнего Услона до Свияжска. Внятно написанной истории этого перевоза до сих пор нет, есть лишь отрывочные, порой полуфантастические, сведения, рассыпанные по сети и, что еще печальнее, в бумажной литературе. Если верить тем сведениям, то получается, что до появления парома «Волгарь» люди преодолевали Волгу на лодках и дощаниках. Это неверно. Пароходный перевоз существовал задолго до «Волгаря», еще с 1862 года. Годом раньше Казанское губернское земство озаботилось созданием надежного и удобного перевоза и, составив условия, устроило торги на право осуществлять пароходную переправу жителей и скота.
«Содержание Услонского перевоза в 1861 г. отдано г.г. Елачичу и Осокину в аренду на 12 лет (на самом деле 14, — Л. Ж.). Казенных денег оба получат 3680 руб., от земских сборов — еще 5320. В том же году начали мостить дамбу на Устье».
Это экстракт из написанного на эту тему до открытия перевоза. А вот что было написано уже после его открытия:
«На рейс отводился час. Такса: с пешего человека в каюте — 15 коп., на палубе 5 коп., с лошади в бричке, карете — 30 коп., просто с лошади, коровы, быка 10 коп., с мелкого скота 5 коп. Первый рейс прошел за 25 мин. Пароход «Услон» с баржей. Прекрасные каюты 1-го класса, чистые и удобные — 2-го. На обоих берегах опрятные и удобные пристани» .
Дощаники, конечно же, тоже были, были и лодки: о них еще Ф.Ф. Вигель писал, когда приезжал в Казань с посольством в Китай. Но они стали сугубо вспомогательным средством переправы за десятки лет до появления в Казани «Волгаря»: публика предпочитала паровые паромы.
После «Услона» на переправе работали отнюдь не лодки с дощаниками, а пароход «Перевозчик» с баркасом. Пароход был небольшим: длина не достигала 35 м, наибольшая ширина с кожухами 8,88 м, высота по середине судна без надстроек 2,13 м, осадка с топливом 106 см. Мощность машины при постройке составляла 35 номинальных сил, после модернизации в Казани на заводе Сомова достигала 90 индикаторных сил, а позднее и 180. После службы на перевозе судно перешло к новому владельцу — свияжскому пароходчику Василию Федоровичу Каменеву. В 1915 г. сменил не только владельца, но и имя: стал буксиром «Дружба» Ф.Г. Васягина. В советское время еще раз сменил имя, стал «Делегаткой» и прошел в 1939 г. капитальный ремонт. Знающие люди пишут, что ремонт был очень капитальным и вряд ли «Перевозчик» выглядел в точности так, как «Делегатка».
Ну а теперь настал черед «Волгаря». Паром был построен в 1895 году в Стокгольме. «Волгарь» работал на Борском перевозе. Позже судно покупает житель Верхнего Услона С.С. Ковалев: с этого начинается казанская часть жизни «Волгаря».
Что представлял из себя паром «Волгарь»? А вот что. Наибольшая длина судна 35,91 м, наибольшая ширина — 7,33, высота по середине судна, без надстроек — 2 м, осадка порожнего судна — 1,71 м, при полной нагрузке — 1,06 м. В корпусе было пять переборок, электрическое освещение, железная палуба. Тип машины — компаунд с инжекционным холодильником, мощность — 45 номинальных или 180 индикаторных сил. Движитель: два винта, на носу и на корме. Пассажировместимость: 1-й класс — 110 чел., 2-й класс — 110 чел. Число служащих на судне 15 чел. (1902), 14 чел. (1908, 1914).
Что касается пассажировместимости, да еще с разделением по классам, то тут у меня есть сомнения: слишком уж невелико было судно, но против Регистра не попрешь.
Дом №7 по улице Пушкина
Протяженная пятиэтажная «сталинка», строительство которой закончилось в 1954 году. Строилась она как «жилой дом предприятия п/я 490». Проектировали здание архитекторы Павел Алексеевич Саначин (1918—1986) и Георгий Иванович Солдатов (1919—1992) при участии архитектора Искандера Абдрахмановича Валеева (1911—2001).
Специалисты сообщают в справочнике, что дом построен в неоклассических формах, и приводят признаки этих форм в постройке: цокольный рустованный первый этаж, спаренные колонны портиков третьего и четвертого этажей, эркеры, оформление балконов, вынесенный карниз на кронштейнах. Казанцам дом помнится по ресторану «Навруз». В «Наврузе» обедали знаменитости, в том числе танцовщик Рудольф Нуреев и бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Что было на месте «Свита-холла»
Строительство «Свита-холла» продолжалось с 2006 по 2013 год. Здание имеет четыре-пять надземных этажей, один цокольный и один подземный. Общая площадь составляет без малого 6 тыс. кв. метров.
На месте «Свита-холла» находились два здания. Дом на углу Баумана и Университетской был построен для М.А. Ульяновой еще в первой половине XIX столетия. Потом дом перешел к новым хозяевам, Платоновым, и дважды перестраивался. В справочнике он описывается как «двухэтажное здание с опущенным первым этажом, построенное в классицистическом стиле со своеобразной лепниной в сандриках второго этажа». В начале ХХ века домом владел Евгений Семенович Платонов.
Известен дом был по гостинице и трактиру «Надежда» Сергея Григорьевича Калмыкова. Сообщения о пьяных скандалах в «Надёжке» часто появлялись в разделах «Происшествия» казанских газет той поры. Кроме трактира в доме располагалась мануфактурная торговля Гарифа Ахмедьяровича Бахтеева, бакалейная торговля Павла Яковлевича Халтурина и гильзовое заведение Евдокии Александровны Горбуновой. Интересно, знают ли читатели, что выпускалось в гильзовых заведениях? Казанцы помнят этот дом, снесенный в 1997 году, по булочной.
По хозяйственному магазину помнят казанцы соседний дом. Он был тоже двухэтажным, с опущенным первым этажом. [ ] Был построен в первой половине XIX века, в начале прошлого века им владела Мария Никифоровна Грачева. В доме располагались:
— снастная торговля Анны Егоровны Грачевой
— агентство страхового общества «Россия»
— торговля швейными машинами и музыкальными инструментами Арсения Арсеньевича Молокова
— представительство чайной фирмы «Товарищество Вас. Перлов с сыновьями»
— москательная торговля Смоленцева
— торговля золотыми и серебряными изделиями Мейера Айзиковича Цына
— его брат Иосиф Айзикович торговал тут же часами
— здесь же обитал содержатель артели каменщиков Алексей Иванович Семенов.
Я специально тщательно выписал все, что относилось к этому дому для того, чтобы дать читателям представление об интенсивности торговой жизни на Большой Проломной улице.
Справка
Редакция «Реального времени» выражает благодарность Льву Моисеевичу Жаржевскому за предоставление материалов из книги.
комментарии
Внизу в правом углу надпись "Н.Н. 1896" - в 1896 году в Нижнем Новгороде проходила 16-я Всероссийская промышленно-художественная выставка, как пишут нижегородские краеведы-историки "кульминация и самое яркое событие всего периода Нижегородской ярмарки".