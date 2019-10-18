Об Услонском перевозе, «сталинке» на Кольце и о том, что было на месте «Свита-холла»

«Реальное время» публикует третью часть отрывков из книги Льва Жаржевского «О казанской старине и не только», которая выйдет в свет в начале декабря

Перевезти на пароходе корову из Казани в Услон в 1861 году стоило 10 копеек. В знаменитой «сталинке» на Пушкина бывали Рудольф Нуриев и Михаил Горбачев. А на месте «Свита-холла» был в том числе и трактир, постоянный «поставщик» скандальных историй. В «Реальном времени» — еще три отрывка из книги известного казанского краеведа Льва Жаржевского.

Об Услонском перевозе

Волжский перевоз всегда был важен для Казани хотя бы потому, что до соединения Казани с сетью железных дорог именно через Верхний Услон проходил Московский тракт и именно там была его первая станция. Понятно, что важное значение имели и хозяйственные связи города с ближайшим волжским левобережьем от Верхнего Услона до Свияжска. Внятно написанной истории этого перевоза до сих пор нет, есть лишь отрывочные, порой полуфантастические, сведения, рассыпанные по сети и, что еще печальнее, в бумажной литературе. Если верить тем сведениям, то получается, что до появления парома «Волгарь» люди преодолевали Волгу на лодках и дощаниках. Это неверно. Пароходный перевоз существовал задолго до «Волгаря», еще с 1862 года. Годом раньше Казанское губернское земство озаботилось созданием надежного и удобного перевоза и, составив условия, устроило торги на право осуществлять пароходную переправу жителей и скота.

Верхний Услон. Отход перевоза, начало XX века. Фото humus.livejournal.com

«Содержание Услонского перевоза в 1861 г. отдано г.г. Елачичу и Осокину в аренду на 12 лет (на самом деле 14, — Л. Ж.). Казенных денег оба получат 3680 руб., от земских сборов — еще 5320. В том же году начали мостить дамбу на Устье».

Это экстракт из написанного на эту тему до открытия перевоза. А вот что было написано уже после его открытия:

«На рейс отводился час. Такса: с пешего человека в каюте — 15 коп., на палубе 5 коп., с лошади в бричке, карете — 30 коп., просто с лошади, коровы, быка 10 коп., с мелкого скота 5 коп. Первый рейс прошел за 25 мин. Пароход «Услон» с баржей. Прекрасные каюты 1-го класса, чистые и удобные — 2-го. На обоих берегах опрятные и удобные пристани» .

Дощаники, конечно же, тоже были, были и лодки: о них еще Ф.Ф. Вигель писал, когда приезжал в Казань с посольством в Китай. Но они стали сугубо вспомогательным средством переправы за десятки лет до появления в Казани «Волгаря»: публика предпочитала паровые паромы.

После «Услона» на переправе работали отнюдь не лодки с дощаниками, а пароход «Перевозчик» с баркасом. Пароход был небольшим: длина не достигала 35 м, наибольшая ширина с кожухами 8,88 м, высота по середине судна без надстроек 2,13 м, осадка с топливом 106 см. Мощность машины при постройке составляла 35 номинальных сил, после модернизации в Казани на заводе Сомова достигала 90 индикаторных сил, а позднее и 180. После службы на перевозе судно перешло к новому владельцу — свияжскому пароходчику Василию Федоровичу Каменеву. В 1915 г. сменил не только владельца, но и имя: стал буксиром «Дружба» Ф.Г. Васягина. В советское время еще раз сменил имя, стал «Делегаткой» и прошел в 1939 г. капитальный ремонт. Знающие люди пишут, что ремонт был очень капитальным и вряд ли «Перевозчик» выглядел в точности так, как «Делегатка».

Ну а теперь настал черед «Волгаря». Паром был построен в 1895 году в Стокгольме. «Волгарь» работал на Борском перевозе. Позже судно покупает житель Верхнего Услона С.С. Ковалев: с этого начинается казанская часть жизни «Волгаря».

Вид на дальнее устье из Верхнего Услона. Начало XX века. Фото humus.livejournal.com

Что представлял из себя паром «Волгарь»? А вот что. Наибольшая длина судна 35,91 м, наибольшая ширина — 7,33, высота по середине судна, без надстроек — 2 м, осадка порожнего судна — 1,71 м, при полной нагрузке — 1,06 м. В корпусе было пять переборок, электрическое освещение, железная палуба. Тип машины — компаунд с инжекционным холодильником, мощность — 45 номинальных или 180 индикаторных сил. Движитель: два винта, на носу и на корме. Пассажировместимость: 1-й класс — 110 чел., 2-й класс — 110 чел. Число служащих на судне 15 чел. (1902), 14 чел. (1908, 1914).



Что касается пассажировместимости, да еще с разделением по классам, то тут у меня есть сомнения: слишком уж невелико было судно, но против Регистра не попрешь.



Дом №7 по улице Пушкина

Протяженная пятиэтажная «сталинка», строительство которой закончилось в 1954 году. Строилась она как «жилой дом предприятия п/я 490». Проектировали здание архитекторы Павел Алексеевич Саначин (1918—1986) и Георгий Иванович Солдатов (1919—1992) при участии архитектора Искандера Абдрахмановича Валеева (1911—2001).

Тот самый дом в 1950-е годы. Фото livejournal.com

Специалисты сообщают в справочнике, что дом построен в неоклассических формах, и приводят признаки этих форм в постройке: цокольный рустованный первый этаж, спаренные колонны портиков третьего и четвертого этажей, эркеры, оформление балконов, вынесенный карниз на кронштейнах. Казанцам дом помнится по ресторану «Навруз». В «Наврузе» обедали знаменитости, в том числе танцовщик Рудольф Нуреев и бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Что было на месте «Свита-холла»

Строительство «Свита-холла» продолжалось с 2006 по 2013 год. Здание имеет четыре-пять надземных этажей, один цокольный и один подземный. Общая площадь составляет без малого 6 тыс. кв. метров.

На месте «Свита-холла» находились два здания. Дом на углу Баумана и Университетской был построен для М.А. Ульяновой еще в первой половине XIX столетия. Потом дом перешел к новым хозяевам, Платоновым, и дважды перестраивался. В справочнике он описывается как «двухэтажное здание с опущенным первым этажом, построенное в классицистическом стиле со своеобразной лепниной в сандриках второго этажа». В начале ХХ века домом владел Евгений Семенович Платонов.

Известен дом был по гостинице и трактиру «Надежда» Сергея Григорьевича Калмыкова. Сообщения о пьяных скандалах в «Надёжке» часто появлялись в разделах «Происшествия» казанских газет той поры. Кроме трактира в доме располагалась мануфактурная торговля Гарифа Ахмедьяровича Бахтеева, бакалейная торговля Павла Яковлевича Халтурина и гильзовое заведение Евдокии Александровны Горбуновой. Интересно, знают ли читатели, что выпускалось в гильзовых заведениях? Казанцы помнят этот дом, снесенный в 1997 году, по булочной.



Дом Платоновых незадолго до сноса

По хозяйственному магазину помнят казанцы соседний дом. Он был тоже двухэтажным, с опущенным первым этажом. [ ] Был построен в первой половине XIX века, в начале прошлого века им владела Мария Никифоровна Грачева. В доме располагались:

— снастная торговля Анны Егоровны Грачевой

— агентство страхового общества «Россия»

— торговля швейными машинами и музыкальными инструментами Арсения Арсеньевича Молокова

— представительство чайной фирмы «Товарищество Вас. Перлов с сыновьями»

— москательная торговля Смоленцева

— торговля золотыми и серебряными изделиями Мейера Айзиковича Цына

— его брат Иосиф Айзикович торговал тут же часами

— здесь же обитал содержатель артели каменщиков Алексей Иванович Семенов.

Дом Грачевой в советское время

Я специально тщательно выписал все, что относилось к этому дому для того, чтобы дать читателям представление об интенсивности торговой жизни на Большой Проломной улице.



Лев Жаржевский, иллюстрации частично предоставлены автором