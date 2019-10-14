«И до кучи — прости нас, Онопко!»

Капитану сборной России и «Спартака» исполнился полтинник

50 лет назад в Луганске в семье рабочих родился Витя Онопко. Мама работала в заводской столовой, отец был разметчиком по металлу на местном машиностроительном заводе. А сын стал капитаном футбольной сборной страны. «Реальное время» поздравляет ветерана с юбилеем, а сборная России преподнесла ему в подарок досрочную путевку на Евро.

Родился в Луганске, жил в Ворошиловграде, уехал из Луганска



14 октября 1969 года родной город Вити Онопко назывался Луганском. Хотя его родители застали время, когда город носил название Ворошиловград, в честь Климента Ворошилова. Город был переименован в 1935 году и носил это название до 1958 года, пока ЦК КПСС не принял решение запрещать называть города именами живых людей. Фамилией советского маршала были названы еще три Ворошиловска, но Ставрополю вернули его родное имя куда раньше, Уссурийск переименовали в 1957-м, а Алчевск пробыл в качестве Ворошиловска до 1961-го. Как бы то ни было, Витя родился в Луганске, а на ноги встал в Ворошиловграде. Поскольку Клим Ворошилов наконец-то отдал богу душу 2 декабря 1969 года, и с 1970 года Луганску вернули имя Ворошиловград. Это, наверное, первый и последний случай в истории с двойной сменой названия одного и того же города.

Младший брат Виктора — Сергей родился в 1973 году уже в Ворошиловграде, который под новым старым именем ворвался в спортивную историю Советского Союза. В 1972 году местная «Заря» стала чемпионом СССР, это первый случай в национальном футболе, когда победила команда из областного центра. А тренировал ее уроженец Казани Герман Зонин! Кстати, Герману Семеновичу, тренировавшему, помимо «Зари», команды Бердыева, Заварова, Гамулы, в сентябре этого года исполнилось 93 года.

Неудивительно, что маленького Витю отдали в футбол, как, кстати, и братика Сережу, хотя в 70-е годы Ворошиловград спортивный отличился еще раз. Волейбольная «Звезда» стала в том же 1972 году серебряным призером чемпионата СССР, всего лишь спустя 7 лет после своего создания. А в 1973 году выиграла европейский Кубок кубков.

Но уже в начале 80-х спорт в городе сдулся. Волейбольная «Звезда» вылетела из высшей лиги, а футбольная «Заря» вообще скатилась во вторую. Во многом потому, что главного тренера «Звезды» посадили на 10 лет «за хищения в особо крупных размерах», а в 1973 году сняли с работы первого секретаря Ворошиловградского обкома КПСС Владимира Шевченко «за серьезные недостатки в кадровой политике». Инициатором этих репрессий был «хозяин» Украины Владимир Щербицкий, фанат киевского «Динамо», которому успехи провинциалов были костью в горле.

Через год в «Стахановце» его заметили тренеры-селекционеры донецкого «Шахтера», где необходимо было омолаживать команду. Фото 24smi.org

Юность Онопко

Всего этого маленький Витя не знал, тренируясь в школе-интернате спортивного профиля, которые массово открывали по всей Украине по инициативе Валерия Лобановского. В наборе 1969 года рождения выделялись вратарь Олег Суслов и шустрый нападающий Сергей Юран, но и Онопко тоже был на виду, заинтересовав тренеров команды второй лиги «Стахановец» из Стаханова. Кстати, город сейчас носит двойное название, поскольку Украина в рамках десоветизации переименовала его в Кадиевку, а в Луганской народной республике, куда входит город, его продолжают называть в честь шахтера-рекордсмена.

Возвращаясь к Онопко, заметим, что через год в «Стахановце» его заметили тренеры-селекционеры донецкого «Шахтера», где необходимо было омолаживать команду. В местной спортшколе подрастали отличные нападающие Сергей Щербаков и Сергей Ребров, в Кировограде (ныне Кропивницкий) нашли Андрея Канчельскиса, из Киева пригласили невостребованного там Сергея Герасимца, который рассказывал автору этих строк: «Нас поселили в одной комнате с Витей Онопко, когда он только перешел в Донецк. Дни рождения у нас чуть ли не в один день. Я видел в нем потрясающие человеческие качества и большую надежность во всех смыслах. Это сверхнадежный игрок, на которого тренер мог положиться на все 100 процентов».

Правда, Виктору пришлось на год уехать в Киев, поиграть за местное «Динамо-2» под руководством экс-игрока «Рубина» Виктора Колотова, но это был не более чем футбольно-армейский призыв. Вскоре Онопко вернулся в Донецк, который считал своим, поскольку успел жениться на Наталье Звягинцевой, дочери бывшей легенды «Шахтера» Виктора Звягинцева. Чемпионат СССР 1991 года 22-летний Онопко начал в основе «Шахтера», забив в первой же игре сезона в ворота Александра Уварова из московского «Динамо». Это был его первый и…

Мало кому нужный до того Онопко стал востребован после развала

…последний гол в чемпионатах СССР. Поскольку футбол развалился вместе со страной. Начало 90-х запомнится мировому сообществу частыми распадами и редкими слияниями целых государств. Началось со слияния Германии, которое произошло прямо во время отборочного цикла футбольного Евро-1990. Дальше были только развалы СССР, Югославии, Чехословакии. В футболе, где основная мощь советских сборных была за счет Украины, вдруг на первый план вышла Россия.

Все просто. До 1939 года в Лигу наций входили только страны Прибалтики и Советский Союз, правопреемником которого стала Россия. Той же Украины, как страны, ранее просто не существовало, поэтому местный спорт, не только футбол, в один момент стал нелигитимным, и местным сборным разрешено было играть только товарищеские матчи. Неудивительно, что целая группа украинцев, и не только, рванула в поисках лучшей доли в состав сборной России. Татарчук, Тернавский, упомянутые выше Юран и Канчельскис… «Таджики» Мандреко, Мухамадиев и Рахимов, «грузины» Тедеев и Тетрадзе, «узбеки» Кечинов и Пятницкий, белорус Горлукович, «молдаванин» Добровольский, «эстонец» Карпин, «казах» Нидергаус… Из состава сборной Украины в сборную России потом перекочевали одесситы Никифоров, Цымбаларь и уроженец Ленинграда Саленко.

Фото footballinussr.fmbb.ru

Справедливости ради надо сказать, что те, кто не подходил сборной России, оказывались в командах других государств, и таких также хватало. Онопко же стал россиянином, поскольку был востребован еще в составе сборной СНГ, куда был приглашен достаточно неожиданно для участия в чемпионате Европы 1992 года. Первый его матч за сборную носил статус товарищеского, когда в игре против Англии Онопко вышел на замену Юрана. Так воспитанники одного тренера сделали ворошиловградский спортинтернат еще более знаменитым в узких кругах.

Ранее в 1992 году Онопко перешел в «Спартак», куда его сосватал селекционер «красно-белых» Покровский. Это приглашение выглядело неоднозначно для широкой публики, поскольку ровесники Онопко были в числе лучших футболистов Европы. Юношеская сборная СССР 1969 года рождения выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале Португалию с Жоау Пинту. 1971 год рождения повторил этот результат, также обыграв Португалию с Фигу, Руи Бенту и Абелем Шавьером. На чемпионате мира наши стали третьими, пропустив вперед все ту же Португалию и Бразилию с Роберто Карлосом и Элбером. Со временем выяснилось, что «золотая молодежь» в дальнейшем не добьется ничего серьезного, в отличие от своих соперников по юниорским чемпионатам и Онопко, которого ни один тренер юниорской и молодежных сборных в составе не видел.

Дебют Онопко за сборную СНГ запомнился тем, что он сдержал самого Руда Гуллита в матче против Голландии. В 1993 году он уже был в числе лидеров «Спартака», которому не хватило только шага для того, чтобы выйти в финал Кубка кубков. Судейство абсолютно неадекватного арбитра из Португалии по фамилии Короаду было весомым фактором того, что в финал вышел соперник «Спартака» «Антверпен». При счете 1:2, который устраивал спартаковцев, Короаду остановил игру в центре поля, после назначил пенальти (!) и удалил Онопко (!!!), даже не участвовавшего в эпизоде, давно уже, по футбольной терминологии, «заигранном».

Случился этот казус 23 апреля, а через полгода Онопко совершил проступок, о котором сожалеет всю жизнь. Это его собственные слова, и касаются они подписания «Письма 14», составленного футболистами сборной России против тренера национальной сборной Павла Садырина.

В 1995 году Онопко перешел в испанский «Овьедо». Фото REUTERS

«Святые» девяностые

Анархия и махновщина в спорте тех лет была отражением политических процессов, в характерных для России 90-х. Количество идиотских поступков на «квадратный метр» истории превышало все допустимые пределы. Неудивительно, что молодые футболисты того времени решили «порулить сборной», сместив ее главного тренера. Мне довелось брать эксклюзивное интервью у Павла Садырина в 1998-м, когда он с болью рассказывал о той ситуации, одним из инициаторов которой был Анатолий Бышовец.

Позже группа «раскольников» разделилась. Карпин, Мостовой, Никифоров, Саленко, Хлестов, Юран и Онопко вернулись в сборную на ЧМ-1994, а Добровольский, Иванов, Канчельскис, Кирьяков, Колыванов, Кульков и Шалимов остались на своей позиции до конца. Возможно, это и стало причиной того, что один из самых перспективных составов сборной страны в итоге не добился ничего серьезного. Даже на чемпионаты мира и Европы выбирались через раз.

В 1995 году Онопко перешел в испанский «Овьедо». Уехав из России, он не принял участия в двух знаковых событиях 1996 года: в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором «Спартак» запомнился шестью подряд победами, и в пиар-кампании Ельцина «Голосуй или проиграешь». «Спартак» участвовал в ней полным составом.

Онопко и сборная

Зато Онопко сыграл за сборную на Евро-1996, причем даже забил решающий гол в ворота Греции — 2:1. В том отборочном цикле мы в обоих матчах обыгрывали греков, забивавших автоголы, один из которых на счету Теодораса Загоракиса. Помните, как этим летом интернет-сообщество возмущалось тем, что в депутаты Мосгордумы устремился Дмитрий Булыкин, которому отказали в регистрации. Так вот, из его соперников по сборной Греции депутатами Европарламента являются сразу двое — Панайотис Фиссас и уже упомянутый Загоракис.

На ЧМ-1998 Россия не попала. Бронзовыми призерами того турнира стали хорваты Бобан, Бокшич, Просинечки, Шукер, Ярни. В последнем для Югославии финале молодежного чемпионата 1990 года они в составе сборной проиграли команде СССР, а через 8 лет сотворили сенсацию на ЧМ, на который мы даже не отобрались.

Сборная России 2002 года. Фото: globallookpress.com

В следующем отборе на ЧЕ-2000 Онопко стал одним из главных бомбардиров сборной России. Тогда было шесть голов у Карпина, по четыре у Владимира Бесчастных и Онопко, сделавшего победный дубль в гостевом матче с Андоррой. Но журналисты одной из центральных газет перед легендарным матчем с Украиной (1:1) вышли с заголовком «Бей, Хохлов, спасай Россию», при том что Дмитрий не забил в том отборе ни одного мяча. Зря, надо было подбадривать Виктора Онопко.

Последним официальным выступлением Онопко за сборную стал другой, не менее легендарный матч — выезд в 2003 году в Уэльс. Помните гол Вадима Евсеева и его легендарную неприличную фразу, которую предприимчивые граждане начали писать на футболках? Так вот, после этого матча Онопко вызывался только на товарищеские матчи, предпоследним из которых была ничья с Болгарией — 2:2. И даже его он не доиграл до конца, будучи замененным в перерыве на нынешнего тренера «Рубина» Романа Шаронова.

Александр Мостовой в своей книге вспоминал: «За два дня до отправления в Португалию он (Онопко, — прим. ред.) пришел к нам с Аленем (полузащитником Дмитрием Аленичевым, — прим. ред.) и грустно сказал: «Меня не берут». Мы с Димкой, конечно же, сразу пошли к Ярцеву. Но тот был непреклонен: «Не хочу брать на чемпионат травмированного игрока».

Уже на чемпионате Европы Георгий Ярцев выгнал из команды и самого Мостового. Таким образом, два подписанта «Письма 14» достаточно бесславно завершили свои карьеры в сборной через 10 лет после опубликования этого опуса. Хотя Ярцев пригласил Онопко на товарищеский матч с Литвой, уже после Евро-2004. Выйдя на замену, Виктор побил советский рекорд Олега Блохина по количеству матчей за сборную: 113 против 112.

Следующий, 2005 год, стал последним в игроцкой карьере Онопко. Фото twitter.com/vfsoDynamo

Возвращение в российский чемпионат

Кстати, за год до Евро-2004 Онопко вернулся в чемпионат России. Поначалу отметился в супершабашном составе «Спартака-Алании», которая ради того, чтобы остаться в Премьер-лиге, собрала всю футбольную движимость и недвижимость. В знаменательном для Казани чемпионате страны 2003 года, когда дебютант «Рубин» стал бронзовым призером, мы проиграли Владикавказу. Тогда единственный гол забил Джамбулад Базаев, а саму команду тренировал ровесник Онопко — Бахва Тедеев.

На следующий год Онопко перешел в раменский «Сатурн», который тренировал его старый знакомый Олег Романцев.

— Мы постарались выполнить пожелание Олега Ивановича. Романцев хотел видеть Виктора у себя в команде, — комментировал этот трансфер гендир «Сатурна» Александр Чернышев. — А он шел вообще-то именно к нему — тренеру, которого хорошо и давно знает. Думаю, что этот фактор был решающим, когда Онопко выбирал новую команду.

Но Романцев в итоге ушел в «Динамо», а раменчан возглавил другой экс-тренер сборной России Борис Игнатьев.

— Моя позиция такова: дело спортсмена играть в футбол при любом наставнике, которого назначают люди, финансирующие клуб, а не обсуждать кандидатуры, — прокомментировал «трансфер» Игнатьева Виктор Савельевич. Где же была ваша позиция десятью годами ранее, уважаемый?

В первом же матче за «Сатурн» Онопко отличился голом в ворота самарских «Крыльев Советов», а летом стал участником легендарного матча с ЦСКА, закончившегося массовой дракой. Среди «бойцов» «Сатурна», помимо самого Онопко, были Джамбулад «наш пострел везде поспел» Базаев, Андрей «мне непонятны решения Черчесова» Канчельскис, а в запасе сидел Сергей «ждите меня в Казани» Рыжиков.

Следующий, 2005 год, стал последним в игроцкой карьере Онопко — он провел его под руководством Александра Тарханова, замененного на Владимира Шевчука. В межсезонье Шевчук и отказался от двух бывших «шахтеров» — Канчельскиса и Онопко.

Сборная России поздравила своего бывшего капитана досрочной путевкой на чемпионат Европы-2020, разгромив в гостях Кипр — 5:0. Фото rfs.ru

Вчера сборная России поздравила своего бывшего капитана досрочной путевкой на чемпионат Европы-2020, разгромив в гостях Кипр — 5:0. Тот самый Кипр, из-за ничьей с которым 1:1 Россия не попала на ЧМ-1998. Наверняка вратарь той команды Станислав Черчесов «прямо сейчас» напоминал своим подопечным о том, что нельзя недооценивать киприотов. Тем более что за них играл человек с такой знакомой фамилией, как Шполярич. Только сейчас это Матия, а его отец Миленко, серб, получивший гражданство Кипра, был в том отборе ЧМ-1998 и даже забил Люксембургу.

Проводя параллели между сборными времен Онопко и Черчесова, можно отметить, что у Станислава Саламовича под рукой сейчас такие футболисты, какие во времена Виктора Савельевича не попадали бы даже в расширенный состав. А результат уже достигнут лучший. Может, потому, что в нынешнем составе уже нет любителей писать письма.

«…Нам за прошлое очень неловко…»

Закончив с карьерой игрока, Онопко дважды приезжал в Казань на любительский «Кубок Дружбы», став одной из самых незаметных звезд этого турнира. И уже после этого его в 2009 году пригласил в ЦСКА Евгений Гинер в тренерский штаб к испанцу Хуанде Рамосу. С тех пор Онопко пережил двух тренеров, собственно Рамоса и Леонида Слуцкого, матч против команды которого стал последним в его игровой карьере. Это была ничем не примечательная домашняя встреча 2005 года с ФК «Москва» Слуцкого, которую «Сатурн» проиграл 1:2, а сам Онопко на 91-й минуте получил желтую карточку.

В ЦСКА Онопко поцеловал армейский шарф, как того требовали фанаты «коней» на клубной встрече 2010 года. Порадовался выступлению своей дочери Евгении Онопко на Олимпиаде 2010 года. Правда, Олимпиада была юношеской, а выступала его дочь за сборную Испании, защищая цвета ее сборной в художественной гимнастике.

…И был героем стихотворного выступления в КВН, когда в 2008 году его имя всуе упомянула новосибирская команда «СТЭПиКо». Тогда наша футбольная сборная завоевала бронзу чемпионата Европы, и ребята спели:

Мы сегодня хотим извиниться,

Что шутили и вас обзывали,

Мы теперь никогда не забудем,

Как вы круто на Евро играли!

Как неистово флагом махая,

Прыгал я на капоте машины,

Как кричали: «Россия! Россия!»,

Как вокруг целовались мужчины.

Извините, Семак и Аршавин,

Павлюченко и Билялетдинов,

Нам за прошлое очень неловко,

И до кучи — прости нас, Онопко!

