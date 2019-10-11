Новости спорта

08:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Фигуристка Алина Загитова посетила матч «Ак Барса» против ЦСКА

22:11, 11.10.2019 4
Фигуристка Алина Загитова посетила матч «Ак Барса» против ЦСКА
Фото: instagram.com/teamzagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила домашний матч «Ак Барса» в Казани против действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА.

Фигуристка попала в эфир хоккейного матча во время одной из остановок встречи.

Отметим, что в составе ЦСКА играет нападающий Кирилл Капризов, которого, по некоторым слухам, связывают отношениями с Загитовой. Сам хоккеист на неделе опроверг эту информацию.

Отец фигуристки Ильназ Загитов является главным тренером молодежного клуба казанцев «Ирбис».

СпортХоккейФигурное катаниеОбщество УдмуртияТатарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Damir Nabi 11 окт
    Ну и ? специально решили унизит честь А.З. ?! Кто заказал ?
    Ответить
  • Анонимно 11 окт
    Алина наша гордость, наша звезда!
    Ответить
  • Анонимно 00:08
    Алина наша звезда!
    Ответить
  • Анонимно 02:58
    Девушке 16 лет из порядочной мусульманской семьи ,чего ищите жареные новости,Капризова цепляете,вам парень все сказал.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров