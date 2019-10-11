Фигуристка Алина Загитова посетила матч «Ак Барса» против ЦСКА
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила домашний матч «Ак Барса» в Казани против действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА.
Фигуристка попала в эфир хоккейного матча во время одной из остановок встречи.
Отметим, что в составе ЦСКА играет нападающий Кирилл Капризов, которого, по некоторым слухам, связывают отношениями с Загитовой. Сам хоккеист на неделе опроверг эту информацию.
Отец фигуристки Ильназ Загитов является главным тренером молодежного клуба казанцев «Ирбис».СпортХоккейФигурное катаниеОбщество УдмуртияТатарстан
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