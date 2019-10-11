Фигуристка Алина Загитова посетила матч «Ак Барса» против ЦСКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила домашний матч «Ак Барса» в Казани против действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА.

Фигуристка попала в эфир хоккейного матча во время одной из остановок встречи.

Отметим, что в составе ЦСКА играет нападающий Кирилл Капризов, которого, по некоторым слухам, связывают отношениями с Загитовой. Сам хоккеист на неделе опроверг эту информацию.

Отец фигуристки Ильназ Загитов является главным тренером молодежного клуба казанцев «Ирбис».