Кто будет строить «абсолютно новую Турцию»?

На следующих президентских выборах в Турции у Эрдогана будут серьезные соперники. На данный момент их трое: мэр Стамбула, представитель Партии справедливости и развития и экс-премьер-министр. На повестке дня — формирование «абсолютно новой Турции» и смена авторитарного правления Эрдогана. Краткие портреты трех кандидатов, способных занять место действующего президента на следующих выборах, составил Ахмет Эрди Озтюрк в материале для openDemocracy.

Не часто уделяется внимание тому факту, что в 2013 году Эрдоган и его Партия справедливости и развития стали практически неспособны управлять страной. В течение этого времени мы можем проследить развитие широко обсуждаемого, но все же признанного авторитаризма. Исчерпавшая себя экономика и испорченная партнерская база, основанная совместно с движением Гюлена, вынудили Эрдогана действовать достаточно агрессивно, формировать исламизированную государственную идентичность и, наконец, сплавить все это с этническим национализмом. Вкратце структура, которая сегодня считается «новой Турцией», была названа в честь Эрдогана, его семьи, националистов из Milliyetçi Hareket Partisi (Партии националистического движения) и «евразийцев», управляется близкими к вышеперечисленным людьми в наши дни. На президентских выборах в июне 2018 года Эрдоган одержал победу, получив 50% голосов. Но жестокий и продолжительный экономический застой и последующие потери на выборах в органы местного самоуправления 2019 года показали, что режим Эрдогана, патримониальный и репрессивный, может рухнуть. И впервые в этих условиях стали появляться новые кандидаты и серьезные соперники.

Относительно неожиданно и быстро стала появляться возможность перемен в управлении, которое оставалось неизменным годами. Это позволило обсудить вопрос о досрочных выборах кандидатов и партий, которые могут сформироваться. Многие аналитики подчеркивают усталость Эрдогана и его правительства и их неспособность реагировать на потребности и нужды страны. В то же время ведется спор, какое количество голосов позволит им оторваться от «Союза народов», который включает в себя партии AKP и MHP. Более того, некоторые стратегические институты и аналитики даже приступили к спорам о том, как, то есть какими способами, путями и под чьим лидерством, будет становиться пост-Эрдоганская Турция. Но, по мнению автора, эта позиция либо отрицает, либо каким-то образом старается избежать обсуждения важнейшего вопроса: возможно ли становление «абсолютно новой Турции» на руинах «новой Турции»? Если это так, каким моментам этого процесса следует уделить особое внимание? И, наконец, действительно ли кандидаты, которые сейчас обещают составить Эрдогану конкуренцию, обещают «абсолютно новую Турцию»?

Потенциальные кандидаты в кандалах

Три доминирующие партии — Республиканская народная партия, Хорошая партия и Демократическая партия народов — по-прежнему сохраняют оппозицию. Но становится похоже, что в дополнение к лидерам оппозиционных партий добавляется еще три актора, которые собираются составить конкуренцию Эрдогану: мэр Стамбула Экрем Имамоглу, кандидат от Народно-республиканской партии Али Бабаджан, поддерживаемый бывшими членами Партии справедливости и развития, и экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу.

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Без сомнений, самую выгодную позицию в обществе из этого трио занимает Имамоглу как самый популярный и новаторский кандидат. Имамоглу молод, трудолюбив и открыт к инновациям, а его самое крупное преимущество заключается в том, что он управляет самым большим турецким городом, где он может заявить о себе через реальные действия. Имамоглу установил отношения с различными слоями населения — не последними из них стали курды и алевиты — и завоевал значительную популярность благодаря эффективному использованию социальных медиа.

Но несмотря на это, у Имамоглу есть два недостатка. Первый — организация Народно-республиканской партии, которая довольно неуклюжа и вдобавок к этому провела последние 20 лет во внутрипартийных сражениях за власть. Эта структура, для которой захватить власть важнее, чем создать абсолютно новую Турцию, является главным недостатком Имамоглу. Еще один недостаток — отсутствие идеологической и общественной концепции, за исключением противодействия коррупции и незаконности. Таким образом, масштабы, в которых он сможет создать абсолютно новую Турцию, покрыты тайной. Без всяких сомнений, это происходит по причине упрощения турецкой политики, которая находится в руках популизма Эрдогана.

Кроме Имамоглу, у групп, близких к центру, с оптимизмом и любопытством ждущих изменений, на устах имя Бабаджана. От Бабаджана ждут, что он сформирует партию до 2020 года. Как он сам считает, его крупнейшее преимущество заключается в возможности успешного управления экономикой, так как он имел этот опыт в должности министра экономики при Эрдогане.



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Бабаджан может стать своеобразным пристанищем для структур, недовольных действиями Эрдогана и планирующими порвать связи с ним, и так он сможет набрать значительный блок голосов от Партии справедливости и развития. Однако его первое и единственное интервью демонстрирует, что и он не имеет особой заинтересованности в создании «абсолютно новой Турции». Как он объяснил, Партия Отечества Тургута Озала и Партия справедливости и развития в первые годы были основой команды, которая смогла обеспечить счастливые дни новой Турции, и они смогут сделать это снова. Он не сделал никаких новых заявлений по таким существенным вопросам, как, например, курдская проблема, которую необычайно сложно разрешить, поляризация общества, система образования и безработица среди молодежи, фемицид и внешняя политика, но в качестве главной цели обозначил возвращение к «золотым дням» при Партии справедливости и развития.

Список завершает Давутоглу, наиболее слабый кандидат в сравнении с Имамоглу и Бабаджаном, но эксперты сделали о нем следующее заключение: «Что бы он не отбирал у Эрдогана, это наша заслуга». Давутоглу объясняется исламистским и эгоцентричным языком, и у него есть возможность объединить вокруг себя исламистские группы, которые могут отделиться от блока Эрдогана. Тем не менее у него есть два обязательства. Первое — это он сам, а второе — продолжительный период в должности министра и премьер-министра, который не слишком хорошо запомнился из-за сирийского вопроса. Но Давутоглу, который всегда подчеркивает свое «я» и оказавшийся не свободным смягчить игры реальных политиков, не выглядит способным победить Эрдогана в одиночку. Даже если это неправда, Давутоглу также не обладает подходящей концепцией создания будущего «абсолютно новой Турции». Его ключевая задача — создать свою собственную партию в той иерархии власти, которую потеряла Партия справедливости и развития, и навредить Эрдогану, который забрал себе практически все его политическое влияние.

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Пожалуй, сейчас — идеальный момент для планирования «абсолютно новой Турции»

Потенциальные соперники Эрдогана могут быть слепы к возможности уничтожить власть Эрдогана идеологически или деятельно, не иметь цели образования «абсолютно новой Турции» и даже не продвигаться по направлению к этой цели. Но на данный момент Турция и другие страны готовы к изменениям. Выдвижение новых предложений по решению различных проблем (курдский вопрос, права женщин и детей, коррупция — именно по этим вопросам требуется скорейшее решение) станет фундаментом для «абсолютно новой Турции». Но самого по себе этого недостаточно. Ключ, который откроет дверь в будущее Турции, заключает в себе построение нового государственного самосознания совместно с обществом, такого же динамичного и многообразного, как сама Турция. Тот факт, что современное управление государством и государственное самосознание тревожит каждого, но при этом никто не хочет делать уступки, является основополагающей причиной для этого. Кандидат, который сможет максимально быстро предложить концепцию «абсолютно новой Турции», не только займет место Эрдогана, но и получит важнейшую роль в будущем всей Турции и мира. Если вышеперечисленные кандидаты не смогут этого сделать, то Эрдоган не будет свергнут либо они сами не проведут в должности президента долгое время.