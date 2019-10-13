Куда пойти в Казани: юбилей «Чиж & Co», премьера спектакля «Дракон» по Шварцу и откровения пивовара

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

На следующей неделе в Казани ожидается настоящий звездопад — за предстоящие 7 дней на разных площадках города выступят легенда российского рока «Чиж & Co», актер Сергей Безруков, белорусский ансамбль «Песняры» и певица Зара, а небольшая столичная труппа во главе с сериальной примой Анной Михайловской покажет экстравагантную постановку об охоте на сильный пол. Помимо этого, в Качаловском театре наконец представят первую премьеру нового сезона — спектакль Александра Славутского «Дракон» по Шварцу, а в Большом концертном зале покажут детский мюзикл по книге «Волшебник Изумрудного города». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Борьба с тираном по Шварцу в новом прочтении

16 октября на главной сцене Казанского русского драматического театра имени В.И. Качалова состоится долгожданная премьера постановки режиссера Александра Славутского «Дракон» по одноименной пьесе Евгения Шварца. Детали постановки в театре держат в секрете, однако уже известно, что «качаловский» «Дракон» будет не совсем классическим прочтением произведения советского драматурга. Костюмы для персонажей стильной фантастической истории создала казанский модельер Катя Борисова по мотивам моделей кутюрье Александра Маккуина.

В спектакле прозвучат темы René Aubry в обработке и исполнении инструментальной группы театра. На сцене можно будет увидеть самых кассовых «качаловцев» нового поколения — Илью Славутского, Марата Голубева, Павла Лазарева и Славяну Кощееву.

16+

Стоимость билетов — от 100 рублей

19 и 20 октября в «Штабе» впервые пройдет большая гаражная распродажа издательства «Манн, Иванов и Фербер». Фото Максима Платонова

Гаражная распродажа издательства «Манн, Иванов и Фербер»

19 и 20 октября в «Штабе» впервые пройдет большая гаражная распродажа издательства «Манн, Иванов и Фербер». Организаторы обещают выставить на продажу порядка 300 наименований книг, изданных до 2019 года, по цене 200—500 рублей. На полках можно будет обнаружить литературу по развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

0+

Вход свободный

Закрытие летнего сезона на автодроме KazanRing

В полдень 13 октября на автодроме KazanRing Canyon состоится закрытие летнего сезона 2019 года. Татарстанские гонщики огласят итоги голосования за премию Canyon Cup Sprint и проведут киберчемпионат. Для всех желающих будет работать автовыставка редких моделей и фудкорт.

0+

Вход свободный

Для всех желающих будет работать автовыставка редких моделей и фудкорт. Фото Максима Платонова





Бизнес-механики казанской пивоварни Brewerich и карамельной мастерской Weecandy

Вечером 17 октября в Резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдет довольно неформатое мероприятие: открытая встреча с молодыми казанскими предпринимателями, построившими свой бизнес, как они утверждают, «на любви к людям». Спикерами спецпроекта «Дело_любовь» станут небезызвестные персонажи локальной бизнес-тусовки.

Создатель карамельной мастерской Weecandy Владислав Кулиничев обещает рассказать о том, сколько можно заработать на сладком бизнесе. Владелец и главный технолог пивоварни Brewerich Андрей Горелов скажет пару слов о непростых отношениях с контролирующими органами. А архитектор и создатель мебельной студии Yaratam Петр Сафиуллин объяснит, как и из чего рождается мебель с именем и историей.

16+

Вход свободный, по предварительной регистрации

Юбилейный концерт «Чиж & Co» в «Пирамиде»

19 октября в КРК «Пирамида» пройдет концерт юбилейного тура рок-группы «Чиж & Co». 25 лет назад, в начале 90-х молодой гитарист и автор Сергей Чиграков по прозвищу «Чиж» основал коллектив, песни которого вскоре стали культовыми для молодежи того времени. Последний студийный альбом группа записывала еще в прошлом веке, однако это не мешает группе активно гастролировать по Европе.

12+

Стоимость билетов — от 2 300 рублей

В постановке «сплетены» разные эпохи поэзии и прозы. Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий, Ростан — как известно, Безруков давний литературный гурман. Фото evening-kazan.ru

Моноспектакль Сергея Безрукова в оперном театре

14 октября в зале Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля с авторским моноспектаклем выступит российский актер Сергей Безруков. В постановке «сплетены» разные эпохи поэзии и прозы. Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий, Ростан — как известно, Безруков давний литературный гурман. Во второй части вечера актер расскажет о своих работах в театре и кино и уделит несколько минут общению с поклонниками.

12+

Стоимость билетов — от 2 500 рублей

Детский мюзикл «Волшебник Изумрудного города»

В полдень 20 октября в Большом концертном зале пройдет первый концерт детского абонемента (серии концертов) «Песочные мюзиклы». Юным зрителям представят оригинальную постановку «Волшебник Изумрудного города». Персонажи оживут в картинах мастера Лили Явкиной, нарисованных цветным песком на глазах зрителей: смелая девочка Элли подружится с сообразительным Страшилой, сентиментальным Железным Дровосеком и Трусливым Львом, вместе они преодолеют все преграды на пути в Изумрудный город. Под живой аккомпанемент расскажут сказки известные актеры Рустем Галич, Алексей Калиничев и Петр Нижинский.

0+

Стоимость билетов — от 400 рублей

В полдень 20 октября в Большом концертном зале пройдет первый концерт детского абонемента «Песочные мюзиклы». Фото kzngo.ru

Еще одна протеже Макса Фадеева в «Корстоне»

18 октября в ГТРК «Корстон» пройдет концерт лидера группы «SEREBRO» Ольги Серябкиной с ее новым сольным проектом MOLLY. Современный эпатажный танцевальный проект, спродюсированный Максимом Фадеевым, обещает порадовать зрителя не только вокальными данными певицы, но и хорошим шоу с качественной графикой. Действует фейс- и дрессконтроль, предупреждают организаторы действа.

18+

Стоимость билетов — от 1 000 рублей



Комедийная постановка «Охота на мужчин» с Анной Михайловской

17 октября небольшая труппа столичных артистов привезет в Казань театрализованную постановку «Охота на мужчин». Спектакль на сцене КРК «Пирамида» представят актеры Станислав Бондаренко, Иван Жидков и Анна Михайловская. По сюжету, главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, но только не собственный муж. В погоне за яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий.

18+

Стоимость билетов — от 1 000 рублей

Нынешний европейский тур артистов посвящен полувековому юбилею ВИА. Фото tatar-inform.ru

Очередной юбилей — ансамблю «Песняры» исполнилось полвека

20 октября в Татгосфилармонии пройдет концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры». Нынешний европейский тур артистов посвящен полувековому юбилею ВИА. В концерте прозвучат визитные карточки ансамбля: «Полонез Огинского», «Беловежская пуща», «Молодость моя, Белоруссия», «Александрына», «Алеся», «Марыся» и «Вологда».

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Стоимость билетов — от 1 000 рублей

Благотворительное шоу Зары с победителем «Голос. Дети» Данилом Плужниковым

16 октября в ГТРК «Корстон» выступит российская эстрадная певица Зара. Исполнительница обещает порадовать поклонников красочным шоу с балетной группой и живым звуком. В этот вечер компанию артистке на сцене составит победитель шоу «Голос. Дети-3» Данил Плужников.

Концерт организован благотворительным фондом «Время помогать» и приурочен ко дню рождению фонда. Все средства, вырученные от продажи билетов, планируется направить на организацию самого концерта и поддержку благотворительных программ фонда.

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Стоимость билетов — от 1 300 рублей