Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сотрудницы детского сада Шугуровского района, 1933 год

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До 1928 года в Советской Татарии проходило становление системы дошкольного воспитания. Сначала, чтобы освободить руки крестьянок в период сельскохозяйственных работ, создавались детплощадки в районах республики. Но со временем система развивалась.

В городах и селах устраивались кратковременные детские сады с 4- и 6-часовым рабочим днем, были так называемые «детские очаги», которые работали по 8—10 часов. Строили национальные детские садики — в основном татарские. Дошкольные группы открывались в начальных школах: там детей готовили к поступлению в первый класс.

Уже во второй половине 1920-х в Татреспублике пытались построить единую воспитательную систему. Политизация вовсю работала даже в ясельных группах.



Сотрудницы детского сада в Шугуровском районе Татреспублики, 1933 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1930-е годы детские сады открывались по всей республике. Их строили по типовым проектам, детей там укладывали спать днем, обязательно выводили гулять, старались организовывать трехразовое питание. Основным типом воспитательных учреждений для детей дошкольного возраста сделали длительно работающий детский сад (8—10 часов), с тремя-четырьмя возрастными группами. Детей начали разделять на малышей ясельного возраста и дошкольников: в разных группах применялась разная программа воспитания и образования.

Для воспитателей проводили кружки и слеты, семинары и практикумы: дошкольное образование становилось именно образованием. Сильна была национальная политика, поэтому татарских детских садиков в районах республики было больше, чем русских. Летние площадки и колонии выросли в систему летних дач и лагерей.



Сотрудники РОНО Новошешминского района Татреспублики, 1934 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Воспитателей начали готовить централизованно и планово: 8 месяцев нужно было проучиться, чтоб работать в стационарном детском садике, 3 месяца — чтобы воспитывать детей в летних лагерях и на детплощадках. Учили этому в педагогических техникумах с дошкольным отделением и в Казанском педагогическом институте: там для этого специально открыли дошкольный факультет.

Но сеть детских садиков была неравномерна. В 1933—1941 годах сеть дошкольных учреждений начала сокращаться: дело в том, что с государственного обеспечения их перевели на отчисления местных органов власти и предприятий. Между тем предприятий, имеющих достаточно внеплановой прибыли, чтобы кормить на это детский садик, в республике было недостаточно.

А еще в педагогической работе безраздельно воцарились партийные установки. С раннего детства малышей воспитывали в политическом, антирелигиозном, гражданско-патриотическом ключе. Все это впоследствии переходило в начальную и среднюю школу: на слетах учителей «натаскивали» на пропаганду, отказаться от которой было опасно, а ближе к концу 1930-х — и вовсе смерти подобно.

Слет передовых учеников Шугуровского района Татреспублики, 1934 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Людмила Губаева