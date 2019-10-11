Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сотрудницы детского сада Шугуровского района, 1933 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 54-я
До 1928 года в Советской Татарии проходило становление системы дошкольного воспитания. Сначала, чтобы освободить руки крестьянок в период сельскохозяйственных работ, создавались детплощадки в районах республики. Но со временем система развивалась.
В городах и селах устраивались кратковременные детские сады с 4- и 6-часовым рабочим днем, были так называемые «детские очаги», которые работали по 8—10 часов. Строили национальные детские садики — в основном татарские. Дошкольные группы открывались в начальных школах: там детей готовили к поступлению в первый класс.
Уже во второй половине 1920-х в Татреспублике пытались построить единую воспитательную систему. Политизация вовсю работала даже в ясельных группах.
В 1930-е годы детские сады открывались по всей республике. Их строили по типовым проектам, детей там укладывали спать днем, обязательно выводили гулять, старались организовывать трехразовое питание. Основным типом воспитательных учреждений для детей дошкольного возраста сделали длительно работающий детский сад (8—10 часов), с тремя-четырьмя возрастными группами. Детей начали разделять на малышей ясельного возраста и дошкольников: в разных группах применялась разная программа воспитания и образования.
Для воспитателей проводили кружки и слеты, семинары и практикумы: дошкольное образование становилось именно образованием. Сильна была национальная политика, поэтому татарских детских садиков в районах республики было больше, чем русских. Летние площадки и колонии выросли в систему летних дач и лагерей.
Воспитателей начали готовить централизованно и планово: 8 месяцев нужно было проучиться, чтоб работать в стационарном детском садике, 3 месяца — чтобы воспитывать детей в летних лагерях и на детплощадках. Учили этому в педагогических техникумах с дошкольным отделением и в Казанском педагогическом институте: там для этого специально открыли дошкольный факультет.
Но сеть детских садиков была неравномерна. В 1933—1941 годах сеть дошкольных учреждений начала сокращаться: дело в том, что с государственного обеспечения их перевели на отчисления местных органов власти и предприятий. Между тем предприятий, имеющих достаточно внеплановой прибыли, чтобы кормить на это детский садик, в республике было недостаточно.
А еще в педагогической работе безраздельно воцарились партийные установки. С раннего детства малышей воспитывали в политическом, антирелигиозном, гражданско-патриотическом ключе. Все это впоследствии переходило в начальную и среднюю школу: на слетах учителей «натаскивали» на пропаганду, отказаться от которой было опасно, а ближе к концу 1930-х — и вовсе смерти подобно.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит краеведческий музей г. Лениногорска и лично его директора, Нэлю Назифовну Галиеву.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
На второй фотографии детского сада с воспитательницами слева в верхнем углу виден типовой замечательный плакат того времени на русском языке "Молодым патриотам СССР. Новому пополнению РККА!" - готовили детей с детского сада к Мировой коммунистической революции", в которой главной ударной силой должна была быть РККА.
В правом углу плакаты на татарском языке на латинице - готовили переход на язык Мирового "пролетариата" эсперанто.
Три воспитательницы, которым поручено и доверено воспитывать молодых марксистов, борцов за диктатуру "пролетариата" на всем Земном Шаре, выглядят уверенными в своём полном праве распоряжаться судьбами детей.
В центре на столе стенгазета с бабочками и посередине фото одного из марксистских "вождей" того времени - то ли Сталина, то ли Ворошилова.
Воспитательница слева похоже начальница - стоит в классической позе домоправительницы (Малыш из мультика говорил "домомучительницы") - "руки в боки" и даже внешне похожа на Фрёкен Бок именно такой и должна быть воспитательница.
И все это на фоне огромной карты Земного Шара.
И на других фотографиях масса подробностей быта того времени.
Например, на последней фотографии столы с красными скатертями уже покрыты газетами, на которых стоят графины с красной жидкостью (на черно-белой фотографии получается черной, как и скатерти) - похоже в графины уже налито красное вино и намечается обычная после таких "слётов" пьянка.
"Передовые" учителя марксизма-ленинизма (чтобы они не преподавали - историю, математику, биологию и др. - в первую очередь они должны были воспитывать детей и молодёжь в духе марксизма-ленинизма) сидят за "подготовленным" столом на фоне чёрного знамени с "масонскими" символами - знамя на самом деле красное, но на черно-белой фотографии выходит черным, как у анархистов-террористов.
Спасибо уважаемым автору РВ и Музею г. Лениногорска и лично его директору, Нэлю Назифовну Галиеву за отличные фотографии и текст.
Кстати, г. Лениногрск до 1955 года назывался село, рабочий посёлок Новая Письмянка.
И как всегда господин нео-марксист не "комментирует с привлечением фактов, аргументов и логики фотографии и комментарии других читателей уважаемого РВ, а переходит "на личность". которую сам и выдумал, и выплёскивает марксистскую злобу ко всему человечеству в бессмысленных, но злобных текстах.
Очень похож господин нео-марксист на своих злобных кумиров - мировых марксистов-террористов Ленина и Троцкого - те тоже любили "переходить на личность", а не оперировать факами, аргументами и логикой.
Спокойнее, спокойнее, господин нео-марксист, меньше злобы, ненависти и хамства - берегите своё здоровье.