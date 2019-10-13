«Появление чирлидерш в качестве привлекательных объектов больше не соответствует духу времени»

Как немецкий баскетбольный клуб отказался от группы поддержки

Недавно стало известно, что руководители баскетбольного немецкого клуба «Альба» приняли решение отказаться от выступлений женской группы поддержки во время домашних матчей. За это их «разнесли» даже в Германии. Актуальный сегодня для многих вопрос, почему на баскетболе мужчины заняты делом, а женщины — развлекают, не раз поднимался и в НБА, но там ищут компромиссные варианты. О том, почему «Альба» пошла на радикальные меры и какой резонанс это вызвало в Европе, — в материале Sports.ru.

Берлинская «Альба» отказалась от женской группы поддержки. Эта новость ошарашила не только немецкий баскетбол, но и произвела резонанс по всей Европе. ALBA Dancers — одна из лучших групп поддержки на континенте, но она оказалась ненужной клубу из-за так называемого «духа времени».

Официальная позиция клуба звучит следующим образом:

«Альба» начинает сезон-2019/20 с существенным изменением в программе домашних игр: мы прощаемся с группой поддержки ALBA Dancers после 25 лет успешной работы. Девушки больше не будут выступать для болельщиков в паузах домашних матчей «Альбы». Танцовщицы проделали большую работу за последние 25 лет. Они несколько раз признавались лучшей группой поддержки в Европе. Девушки много работали. Они заряжали игроков и болельщиков «Альбы» энергией. Я хотел бы выразить свою признательность за эту работу и от всей души поблагодарить их от имени нашего клуба», — объясняет управляющий директор «Альбы» Марко Балди.

«Однако мы пришли к выводу, что появление молодых женщин в качестве привлекательных объектов на спортивных мероприятиях больше не вписывается в дух современного времени. Мы знаем, что многие поклонники будут скучать по ALBA Dancers. Во время наших домашних матчей создается впечатление, что женщины в «Альбе» несут ответственность только за развлекательные танцы, а мужчины играют в баскетбол. А мы на самом деле активно развиваем женский баскетбол и призываем девушек присоединяться к нашему виду спорта. Наша первая женская команда поднялась во Вторую бундеслигу год назад. Мы стремимся к тому, чтобы наша женская команда через несколько лет боролась за чемпионство в Германии», — говорится в заключительной части спича Бальди на официальном сайте «Альбы».

Как-то нелепо выглядит приплетение женской команды к чирлидингу, но суть посыла ясна. «Альба» поддалась веяниям эпохи политкорректности. Руководство клуба даже не смутил тот факт, что их инициативу резко осуждают не только собственные фанаты, но и руководители других клубов.

В социальных сетях некоторые пользователи начали кампанию по возвращению чирлидерш. Они считают, что «политкорректность пошла не в том направлении». Хештег #deeplychauvinistic («слишком шовинистично») начал набирать популярность.

Ильзе Хартманн-Тьюс, возглавляющая Институт социологии и гендерных исследований в Немецком спортивном университете в Кельне, также не может понять решение «Альбы».

«Я была удивлена логикой команды, потому что чирлидинг к настоящему времени превратился в профессиональный вид спорта», — цитирует Хартманн-Тьюс Deutsche Welle.

Многие немцы склонны думать, что молодые женщины в коротких юбках с помпонами танцуют во время баскетбольных матчей с единственной целью — развлечь зрителей. Но это не совсем так. В 2016 году чирлидинг был признан видом спорта Международным олимпийским комитетом. Несмотря на это, некоторые люди по-прежнему отказываются воспринимать чирлидинг всерьез, в то время как другие утверждают, что он укрепляет вековые гендерные стереотипы.

Хартманн-Тьюс настаивает на том, что группы поддержки нельзя сравнивать с почти раздетыми девушками, которые показывают номера раундов в боксе или вручают трофеи на соревнованиях по автоспорту. В чирлидинге девушкам нужно овладеть сложной танцевальной хореографией, воздушной акробатикой и элементами гимнастики. Девушки много часов в неделю тратят на тренировки.

20-летняя Мириам Круси из чирлидинговой команды Дюссельдорфа занимается этим видом спорта уже восемь лет. Она несколько раз выигрывала чемпионат Германии и будет участвовать в предстоящем чемпионате мира в Японии.

«Многие понятия не имеют, что такое чирлидинг на самом деле; речь идет не о развлечении для мужчин. Чирлидинг — сложный вид спорта. Я хочу, чтобы больше людей признавали это. Участие в спортивных мероприятиях, ярмарках и городских фестивалях важно для получения денег на покрытие расходов на турниры по чирлидингу и тренировочные сборы», — отмечает девушка в беседе с Deutsche Welle.



В 2015 году Alba-Dancers были признаны лучшей группой поддержки в Европе. В 2018 году немецкие чирлидерши вышли в финал EFES Dance challenge, где сразились с «Жальгирисом».

Энн Гросспитч рассказывает о сложностях работы чирлидерш. Энн выступала в группе поддержки «Альбы» более 10 лет.

«Два раза в неделю мы тренируемся около трех часов. Зачастую мы работаем на двух матчах в неделю. Кроме того, у нас есть своего рода «домашнее задание»: здоровое питание и надлежащий внешний вид, безусловно, необходимы в нашем виде деятельности», — говорит Гросспитч в интервью Augsburger Allgemeine.

Молодым девушкам очень нравилось работать на «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине и участвовать в различных европейских конкурсах.

«Поддерживать команду каждую неделю, выступать перед болельщиками из ближнего и дальнего зарубежья — неописуемое чувство», — продолжает Энн.

Молодым девушкам очень нравилось работать на «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине и участвовать в различных европейских конкурсах

Танцовщицы «Альба» были востребованы не только в баскетболе. Они также участвовали в волейбольном Суперкубке, мероприятиях телеканала ZDF, автогонках. Тем не менее именно выступление на баскетбольных матчах было больше всего по душе для девушек. Сейчас их лишили такой возможности.

«Все остальное для нас является дополнением. Мы хотим продвигать «Альбу» и продвигать такие ценности, как профессионализм и перфекционизм. Образцом для подражания является американский стиль чирлидинга, практикуемый на аренах НБА. Не каждая молодая женщина или девушка справляется с этой работой. Поэтому перед каждым сезоном в Alba Dancers проводится кастинг, в котором девушки должны были впечатлить тренера Валеску Стикс. Участвовать может любая девушка. Конечно, если у нее нет огромной татуировки с черепом на теле. Помимо спортивной фигуры кандидата важна приверженность общему делу. Нужно быть готовым отменить все свои планы ради выступления в группе», — заключает Энн.

Девушки из группы поддержки «Альбы» раскритиковали решение боссов клуба, но они не одиноки в своем мнении. Несколько спортивных клубов, в том числе и берлинских, объявили о том, что не будут отказываться от чирлидерш. Конкуренты из мюнхенской «Баварии» тоже находятся в недоумении из-за решения «Альбы».

Валеска Стикс, главный тренер девушек из группы поддержки «Альбы», сказала следующее: «Я могу понять смену приоритетов. Но лично я вижу неправильную логику клуба. Решение об исключении Alba Dancers из программы матчей заняло длительное время. Я участвовала в обсуждении. Отказ не стал полной неожиданностью для девушек. Молодые танцовщицы уже устроились в другие баскетбольные команды, а девушки постарше рассматривают переход в новый вид спорта».

Немецкая ассоциация болельщиков (CCVD), которая насчитывает около 20 тысяч членов, тоже выступает против отказа от чирлидерш. В заявлении организации отмечается, что «чирлидинг является отдельным видом спорта, в котором присуждаются титулы чемпионов мира и Европы».

Президент «Баварии» Ули Хенесс лишь частично может понять решение «Альбы».

«Логика «Альбы» выглядит правильной, если рассматривать чирлидинг как выступление молодых девушек, которые носят мало одежды. Но лично я считаю чирлидинг видом спорта. Я не думаю, что он предназначен для того, чтобы выставлять напоказ тела девушек», — сказал Хенесс в интервью RBB24.

Отголоски решения «Альбы» дошли и до других видов спорта. Чемпион Германии по волейболу «Берлин Воллис» официально объявил, что не откажется от использования группы поддержки в новом сезоне.

«Команда чирлидерш Berlin Dance Team продолжит выступать на матчах, пока болельщики ценят и одобряют их работу», — сказал генеральный менеджер «Воллис» Кави Нирооманд в интервью RBB24.

Гандбольный «Фухсе» из Берлина не собирается распускать свою группу поддержки Team Dance Deluxe: «Для нас чирлидинг — серьезный вид спорта», — отметил менеджер команды Боб Ханнинг.

Дискуссия о выступлениях молодых женщин в рамках крупных спортивных мероприятий не нова. «Формула-1» отказалась от так называемых Grid Girls — девушек, которые раньше позировали перед машинами. Девушки, которые раздают воздушные поцелуи и призы велосипедистам на «Тур де Франс», также усиленно обсуждаются в последние годы.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что смешанные команды с представителями обоих полов могут быть ответом на сложившуюся проблему. Например, так сделал клуб НБА «Сан-Антонио».

Только в Берлине и Бранденбурге сейчас насчитывается около 50 организованных групп поддержки. «Альба» создала серьезный прецедент

Как бы то ни было, подавляющему большинству простых немецких болельщиков не по душе «новые веяния времени». Немецкий портал RBB24 провел опрос пользователей по поводу действий «Альбы». 60% ответили, что считают чирлидинг настоящим видом спорта и против решения «Альбы», 35% поддерживают позицию немецкого клуба, а 5% вообще безразлично, будет группа поддержки на баскетбольном матче или нет. Как видно, преимущество противников отказа от женской группы поддержки над сторонниками почти двукратное. Активность пользователей в социальных сетях говорит о том, что реальный разрыв может быть еще выше в пользу тех, кто хочет смотреть за выступлением девушек в паузе игр. К сожалению, прислушиваться к мнению «простых смертных» никто не будет.

Чирлидинг имеет давнюю историю. В конце XIX века девушки из группы поддержки впервые появились на спортивных мероприятиях в США. Вскоре образовались отдельные соревнования по чирлидингу. Только в Берлине и Бранденбурге сейчас насчитывается около 50 организованных групп поддержки. «Альба» создала серьезный прецедент. К счастью, у берлинского баскетбольного клуба пока не нашлось последователей даже в политкорректной Германии, не говоря уже об остальной Европе. Но ключевое слово в этом случае «пока».

