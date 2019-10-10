«Спартак», перестав воспитывать хороших игроков, начал воспитывать хороших тренеров

Только они должны окрепнуть в провинции

За три тура до конца первого круга «Ростов» занимает второе место, уступая столичному «Локомотиву» только по дополнительным показателям. Причем сам «Локомотив» ростовчане обыграли в гостях — 2:1. И все перечисленное демонстрирует, что Россия получила еще одного хорошего тренера, воспитанного «Спартаком» и изгнанного им же. На этот раз речь идет о Валерии Карпине. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Лишний на этом празднике жизни»

В принципе, турнирная таблица демонстрирует, что пять команд РПЛ оторвались от остальной Премьер-лиги, примерно так же, как это делают в легкой атлетике или велоспорте, на круг. ЦСКА, занимающая пятое место, опережает «Уфу» на 10 очков, притом что «башкиры» идут шестыми, замыкая пресловутую зону еврокубков. ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и даже «Краснодар» мы привыкли видеть в числе лидеров, а вот «Ростов», прямо скажем, нет.



Клуб с берегов Дона «лишний на этом празднике жизни», даже если вспоминать советские времена. В пользу «Ростова» вообще нет никаких фактов, поскольку состав команды максимально скромен. Тренер сборной Станислав Черчесов разглядел в нем лишь Алексея Ионова, анфан террибля, который только ближе к 30 годам взялся за ум, понимая, что лучшие годы уходят. Да на завтрашний матч с Шотландией пригласил 25-летнего Дмитрия Чистякова, который честно признался о себе, что «полгода назад играл в ФНЛ и ни о какой сборной не думал».



Нынешний «Ростов» состоит из «сбитых летчиков» вроде Сергея Песьякова, Алексея Козлова, Арсения Логашова или Ивелина Попова и неоднозначных легионеров. Вчерашних нарушителей режима, где к Ионову, Алексею Еременко присоединился еще и Павел Мамаев, и людей, которые по-новому раскрываются для футбола, как Хорен Байрамян или Эльдор Шомуродов. И этот набор людей, лучшие годы которых, казалось бы, уже прошли или же никогда не должны были наступить, ведет вперед человек, которому 10 лет отказывали в праве называться тренером, самого называя «сбитым летчиком».

Нынешний «Ростов» состоит из «сбитых летчиков» и неоднозначных легионеров. Фото vk.com/fcrostov

Валерий Карпин в этом году справил 50-летие. Он играл в футбол до 36 лет, казалось бы, готов был не расставаться с ним еще долго, умудрившись в конце карьеры завоевать «серебро» со сборной России по пляжному футболу. В 2008 году мне довелось не просто видеть Карпина вблизи, но и поиграть с ним в одном турнире, поскольку Валерия Георгиевича пригласили в состав звезд для участия в первом «Кубке Дружбы». Запомнилось, как Карпин бороздил не только левую бровку, но и весь периметр запасного поля на стадионе «Рубин», готовый забивать вместо Игоря Симутенкова или отбивать мячи вместо голкипера Александра Подшивалова. Карпина выделили из числа прочих Алейниковых, Аленичевых, Барези, Руменигге, что даже включили в попечительский совет турнира, наряду на тот момент с премьер-министром Татарстана Миннихановым, министром внутренних дел Сафаровым, министром спорта Бариевым, президентом «Рубина» Гусевым и прочими ВИП-персонами. Напомним, что Карпин В.Г. на тот момент был «простой российский безработный, в прошлом мастер спорта международного класса». «Кубок Дружбы» закончился 31 мая, но уже 8 августа Карпин был назначен генеральным директором «Спартака». Сбылась мечта…

«Ну и что?»



Уже через полгода Карпин перешел на тренерский мостик, сменив Микаэля Лаудрупа. Еще полгода понадобилось для получения тренерской лицензии, чтобы начать посещать пресс-конференции и радовать собравшихся тремя вариациями полувопроса-полуответа: «Ну…», «Ну и…», «Ну и что?!» Болельщицкая любовь, пылавшая к Карпину-игроку, совсем недолго охраняла Карпина-тренера. Поработав сезон, он впервые подал в отставку, будучи разочарован выступлением «Спартака» в Лиге Европы (3:10 от «Порту» действительно были перебором, — прим. авт.).

Когда Карпин подавал в отставку, его «Спартак» занимал последнее место.

— Я даже вырезал себе таблицу, где «Спартак» на последнем месте. Так же сделали и многие мои друзья, повесили ее у себя в кабинетах, офисах... — вспоминал эту ситуацию Сергей Семак, тогдашний полузащитник «Зенита»». Но, после победы в кубковой игре с «Краснодаром», на которую футболисты «Спартака» одели футболки в поддержку Валерия Георгиевича, Карпин вдохновился и остался на посту, в итоге заняв второе место. И уже после сезона его сменил Унаи Эмери.

Но недолго мятущаяся душа Карпина терпела у штурвала родного клуба «тренеришку» Эмери, захотелось ему самому порулить, даже лишившись поста генерального директора клуба. Второй период его тренерской работы уже был лишен поддержки внутри клуба. Конфликты с Динияром Билялетдиновым («Неприятен мне Карпин, как человек») и, самый огненный, с Артемом Дзюбой («Дзюба не девочка, жениться на нем я не собираюсь и никогда не соберусь»). В итоге Карпин дождался увольнения от Леонида Федуна, который в свойственной ему манере, блеснул прозорливостью: «…Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

После победы в кубковой игре с «Краснодаром», на которую футболисты «Спартака» одели футболки в поддержку Валерия Георгиевича, Карпин вдохновился. Фото spartak.com

Жена-учительница



В итоге после «Спартака» и «Мальорки» в качестве тренера, «Спартака» и испанской Примеры в качестве игрока Карпину пришлось отправиться в Армавир, чтобы возглавить местное «Торпедо». Не просто команду уровня аутсайдера ФНЛ, а весьма странный проект, хозяином которого был армянин, а в его команде играли три российских армянина и 12 футболистов из чемпионата Армении. Лучшим среди них был, однозначно, сам Валерий Карпин, державший себя в форме, но не способный даже рассказом-показом и собственным примером вдохновить этот табор на подвиги. Помучившись год, стороны пришли к взаимному согласию разорвать контракт.

И ровно год спустя Карпин женился в третий раз… Его избранницей стала Дарья Гордеева. Не актриса, как было во втором браке. Не модная писательница, как Оксана Робски, попавшаяся на жизненном пути его ровеснику Игорю Шалимову. Не шоу-герлз, как у Смолова, Тарасова и Бекхэма, причем семья по-настоящему получилась только у последнего из перечисленных в этом трио. Просто симпатичная учительница из Нарвы.



Карпин показывает, кто тут «папа»

Ростов — это город, влюбленный, зачастую безответно, в футбол. По сути, это был главный город РСФСР, после Москвы и Ленинграда, иными словами, лучший из провинциальных. Брал медали чемпионата СССР, выигрывал Кубок страны, сыграл в Кубке кубков 1981 года, где, кстати, совсем немного проиграл немецкому «Айнтрахту», в составе которого играл Йоахим Лев. Ростов-на-Дону — город со славными традициями, только это ни разу не относится к нынешнему «Ростову», поскольку речь шла о СКА.

А «Ростсельмаш», чьим правопреемником является «Ростов», все это время скромно обитал в третьей зоне второй лиги. До 1985 года СКА смотрел сверху вниз на соседей из «Ростсельмаша», но этот год был переломным. В чемпионате 1986 года в первой лиге встретились две ростовские команды, поскольку туда спустился СКА и поднялся «Ростсельмаш».

Два из трех последних российских тренера, вышедших из школы «Спартака», Черчесов и Карпин. Они ведь схожи. Фото Максима Платонова

Донские казаки, как и кубанские, терские, запорожские, это люди, бежавшие на границы страны, в поисках лучшей доли. Как ни странно, но сейчас эта история продолжается в футболе. «Ростов» выиграл свой первый титул в 2014 году, завоевав Кубок России, когда в нем блистали Артем Дзюба и Стипе Плетикоса, два экс-спартаковца, ставшие героями финала с другими «казаками», кубанскими из ФК «Краснодар». В 2016 году «донское казачество» возглавил Курбан Бердыев, только в курене его были испанец Навас, эквадорец Нобоа, персидский туркмен Азмун, осетин Джанаев. Оборона, выстроенная лучшим архитектором этого дела Бердыевым, пропустила меньше всех, Джанаев (20 пропущенных) по этому показателю обогнал Акинфеева (25), Лодыгина (29), а Гильерме (33) и вовсе не мог числиться в их конкурентах. Все это привело ко второму месту в чемпионате страны и полному игнору тренера сборной России Леонида Слуцкого во время Евро-2016.

Зато этот процесс у них происходил на постоянной основе с главным спонсором Саввиди, который не сработался с тренером Бердыевым настолько, что Курбан Бекиевич решил уступить этот пост Ивану Данильянцу, заодно сделав его победителем «Аякса», «Андерлехта» и одного матча с «Баварией».

Кстати, нынешние вожаки «Ростова» отдают некий долг этому городу и команде. Экс-спартаковец Карпин «отдает долг» красно-белых, которые обыграли «Ростов» в финале Кубка России 2003 года, лишив город первого титула, а себе прибавив очередной. Лучший бомбардир узбек Шомуродов «отдает долг» за «Пахтакор», который в 1981 году не вылетел из Высшей лиги, поскольку имел трехгодичный мораторий, а вместо него пришлось вылетать ростовскому СКА, невинно пострадавшему. Ионов отдает долг футболу, и тут уже без кавычек, поскольку отмерено было Алексею много, а он чуть не пошел по той же кривой дорожке, по которой затем умчались Кокорин с Мамаевым.

В заключение отметим, что два случая — это еще не закономерность, но тенденция прослеживается интересная. Два из трех последних российских тренера, вышедших из школы «Спартака» (Кононов в данном контексте гражданин Беларуси, а Гунько не был игроком «Спартака», — прим. ред.), Черчесов и Карпин. Они ведь схожи. Быстро взлетели в тренерской профессии, затем валились в пропасть… Искали точки опоры за границей, в Польше и Испании, соответственно… Нащупывали дно, от которого отталкивались в российской провинции — Грозном, Перми, Армавире. Сейчас они вернулись в тренерскую элиту, такие же ершистые, но уже гораздо более помудревшие.