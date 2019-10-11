Паук Леха, «чешуя» Ивана Грозного и книга за 5 миллионов — обзор странных объявлений

Необычные живые подарки и редкие вещи для коллекций предлагают как бесплатно, так и за баснословную цену

Книгу по исламскому праву за 5 млн рублей или каменный нож эпохи неолита, пивные этикетки завода Александрова или «чешую» Ивана Грозного — самые различные раритеты выставляют татарстанцы на сайте «Авито». Встречаются среди необычных предложений и оригинальные живые подарки: переросший пространство квартиры минипиг «Нюша» или друг для задушевных бесед — паук Леха. «Реальное время» собрало подборку самых нетривиальных объявлений в республике.



Чтобы что-то продать, надо знать, что купить или где искать

Иногда в день рождения или по случаю знаменательного события другу или родственнику хочется подарить не банальный конверт с купюрами, а что-то особенное, и чтобы запомнилось на всю жизнь.



В разделе «Хобби и отдых» глаза разбегаются: старые издания, проигрыватели, патефоны, инструменты, самовары, автографы и вещи известных людей — можно долго перечислять. Однако рукопись по исламскому праву бьет рекорды не только среди книг. Сражает наповал ее цена — 5 млн рублей! По словам автора объявления, в старинном рукописном издании «описан обряд захоронения. Кто сможет прочитать, тот поймет. Обложки нет. Книга лежит в коробе. Ориентировочный возраст около 300—400 лет», — говорится в объявлении.

— Эту книгу в нашей семье передавали из поколения в поколение. Ее хранила бабушка. Я наткнулся на рукопись, когда разбирал ее вещи. Специально ездил к каллиграфу в казанскую мечеть «Энилер». Мне сказали, что рукопись написана на смеси фарси и арабского. Определили, что книгу переписали несколько веков назад с другой рукописи Зайнуддина Абуль-Хасана Али ибн Мухаммада аль-Джурджани. Этот персидский математик, астроном, богослов и грамматик известен еще как ас-Саййид аш-Шариф, проживал с 1340 по 1413 годы, — пояснил «Реальному времени» Ильмир из Набережных Челнов.

По словам продавца, подобные книги стоят и в несколько раз дороже. Он выставлял ее на международный аукцион, ценители интересуются такой стариной.

Коллекционер из Казани Михаил стал обладателем настоящего сокровища, когда купил старый, дореволюционный сундук в Слободском. Он был обклеен этикетками завода алкоголя Александрова, который находился в Казани, а также в филиалах в Слободском и других городах России. С помощью отпаривания Михаил снял этикетки, которые прекрасно сохранились. Год назад он продал часть из них за 40 тыс. рублей. Самыми дорогими и редкими считаются пивные этикетки. Одна из них ушла у Михаила за 6,5 тысячи. Многие наклейки с бутылок из-под водки, рома, бальзама выставлены на «Авито» за 1,5 тысячи рублей. В цене не только современная реклама, Михаил предлагает отпечатанную на бумаге рекламу царского времени за 4 тысячи рублей.

Каменный нож попался Артему на левом берегу Волги у Карташихи, там сама вода размыла грунт и подбросила находку

Артем занимается раскопками для души, попутно изучая историю. Он колесит по Татарстану с металлоискателем. А находки выставляет на «Авито». Года полтора у него в объявлениях провисел утюг XIX века, его все-таки купили. Некоторые древние находки были раздроблены. Каменный нож ему попался на левом берегу Волги у Карташихи, там сама вода размыла грунт и подбросила находку. Охотник за стариной признался «Реальному времени», что не готов тратить время и деньги на экспертизу:

— Каменный нож нашел, если судить по карте, в том месте, где 2 тысячи лет назад, в эпоху неолита была стоянка древних людей. После там селились булгарские племена. На профилированных сайтах за такие вещи запрашивают от 3 до 5 тысяч рублей. Сделал скидку на то, что кончик ножа обломан. При этом видно, что у него не природная заточка, он сделан рукой человека.

«Чешуя Ивана Грозного» — маленькая монетка времен великого царя, выглядит как «чешуйка» от кольчуги. По словам коллекционера Олега, монеты при дворе Ивана Васильевича чеканили быстро, без особого старания, но можно разглядеть изображение Георгия Победоносца на старинном металле. Как пояснил продавец, такие мелкие вещи достаточно большого тиража не подделывают. Поэтому и цена у монеты вполне доступная — 199 рублей.

Большинство советских елочных игрушек были бьющимися, поэтому теперь найти их все сложнее. Некоторые предлагают на «Авито» по 1000 рублей за штуку. А девять штук, доставшихся от бабушки, в упаковке, да еще с маркировкой ГДР, для ностальгирующих по советскому прошлому продают за 4,5 тыс. рублей.

Проще всего не ошибиться с самым «молодым» товаром, елочными игрушками, к тому же они скоро будут актуальны. Но доверять «наметанному глазу» продавцов на «Авито» могут настоящие и смелые эксперты.

Большинство советских елочных игрушек были бьющимися, поэтому теперь найти их все сложнее

Не пожелай четырех ушей своему врагу

Перенесут в прошлое и доставят радость коллекционерам билеты на матч Кубка конфедераций 2017 года за 500 рублей или на поезд «Москва — Казань» 1940-х годов за 1000 рублей и аэрофлотовские билеты прошлого века тоже. Но по-настоящему осчастливить сможет обычный автобусный билетик 2010—2011 годов с номером 777 777 за 4 999 рублей.

Интригует на «Авито» «волшебный блокнот желаний» с еще более сказочной ценой 7 770 рублей.

— Ясно, что сам блокнот стоит меньших денег. Но он особенный. В комплекте с блокнотом продаю инструкцию, как правильно писать желания, чтобы они сбывались. Эффекта вы достигнете. Но замечу, что многое зависит от внутреннего настроя. Важно, чтобы человек верил и загадывал свои желания не во вред окружающим, а во благо. А незаурядные способности есть у всех людей, просто их надо открывать. Человек может прожить всю жизнь, так ничего и не поняв. А бывает: кто-то произнесет несколько слов, которые для него станут магическими, и жизнь наладится, — рассказал автор чудесной работы Денис.

В придачу к фантастическому блокноту его создатель предлагает и авторскую заряженную ручку с гравировкой «Во благо» — «мощную — ею хорошо писать желания». Цена ручки в футляре — 20 тыс. рублей. Креативный продавец сделает скидку в 10 процентов.

Интригует на «Авито» «волшебный блокнот желаний» с еще более сказочной ценой 7 770 рублей

Кому — живая душа, а кому — еда

Хорошего друга можно найти не только среди аристократических кошек и собак. На «Авито» много экзотики. Хозяйка минипига Кристина, покупая трехмесячную Нюшу, не ожидала, что хрюшка потребует столько внимания. Нюша — ласковая, умная, знает некоторые команды и даже с рождения приучена ходить в лоток. Но все-таки с ней намного сложнее, чем с собакой. В возрасте одного года Нюша, несмотря на свою декоративность и миниатюрность, весит 20 кг, а со временем достигнет 40 кг. В квартире она все копала и грызла. Но ей уже нашли хорошие руки, и теперь Нюша занимается этим на воле в деревне.



Трех мадагаскарских шипящих тараканов Елена купила для сына как домашних питомцев по 200 рублей за штуку, а некоторые покупают их как корм для птиц. Сын наигрался с насекомыми, двух из них Елена уже передала в добрые руки. Осталось пристроить еще одного туда, где его не съедят. Таракан действительно становится шипящим, если его положить на ладонь, но не кусается — шипением он отпугивает хищников в природе. К тому же он — всеядный, любит крошки со стола, особенно хлебные, усиками собирает воду, когда ее разбрызгивают по стенкам коробки.

— Не каждый согласится дома разводить кормовых мышей, проще их купить тем, кто держит удава или сову, — нельзя не согласиться с заводчицей белых лабораторных мышей.

Змеи, совы и кормовые грызуны — настоящий квартирный экстрим. Оказывается, кошки не воспринимают белых мышей за еду. Кормить же экзотических животных обычными серыми мышами опасно. Они могут принести яд или инфекцию. Поэтому на «Авито» можно найти чистый живой корм для пресмыкающихся и хищных птиц.

Минипига Нюшу уже отдали в хорошие руки

Разогнать тоску: за деньги или в общении с природой

«Паук Леха — отличный друг и просто красавчик! Был еще ребенком принесен из дикой природы. Общителен, выступает в роли антидепрессанта и в роли вашего личного защитника от жужжащих и кровососущих паразитов, таких как муха и комарик», — предлагает на «Авито» Андрей.

Хозяин Лехи также уверяет, что паучок приучен к лотку и корм находит себе сам, активен в ночное время суток. На шутку Андрея откликнулось множество людей. Звонили даже из Челябинска.

— Сказали, оплатят перелет, просили отправить Леху самолетом. Паучок прицепился к одежде, когда мы с сыном вернулись с грибами из леса. Месяц живет у нас дома, ребенок с ним играет, иногда прячет его в укромное место, — веселый парень Андрей повышает настроение себе и людям.

В последнее время растет спрос на живых бабочек к праздникам и свадебным церемониям. Их сажают на цветы и пакуют в красивые коробки. Люди дарят такие живые композиции друг другу все чаще. А можно просто преподнести конверт, и из него вылетит такое удивительное, яркое творение природы. Бабочки живут дома до двух месяцев, питаются каплями апельсинового сока. Цены на них варьируются от 600 до нескольких тысяч рублей. По 2 тысячи продают насекомых с размахом крыльев до 30 см.

Но если вам не хватает простого человеческого общения, то и его вы найдете на «Авито».

На «Авито» можно найти и друга (собеседника) на час

«Хочется поговорить вживую или онлайн, высказаться человеку и сохранить конфиденциальность? Или сходить погулять-потусить? Тогда вы по адресу. Изучаю психологию, бизнес, информационные технологии. Разносторонне развитый человек. Могу поддержать разговор на любую тему. Быстро располагаю к себе людей. Имею очень современные взгляды, не гомофоб и не сексист. Друзья говорят, что со мной весело. Звоните, а лучше пишите в мессенджеры, если остались вопросы», — предлагает дружить Тимур за 300 рублей в час.