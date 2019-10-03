Полпред Игорь Комаров вместе с Минтимером Шаймиевым осмотрит сегодня Великий Болгар

Об этом сегодня сообщила представитель казанского Кремля Лилия Галимова в рамках еженедельного брифинга.

— Сегодня во второй половине дня ожидается прибытие в Татарстан полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Он планирует посетить Болгар, где в сопровождении Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева осмотрит объекты древнего города, в особенности — инфраструктуру для приема туристов, — рассказала Галимова.

Напомним, на завтра у полпреда запланирован ряд официальных мероприятий в Казани. Утром он примет участие в заседании с главами субъектов ПФО. Затем состоится совещание, посвященное развитию туризма, именно по этой причине он отправится сегодня в Великий Болгар.

