СМИ: прокуратуру и Следком призвали наказать Владимира Соловьева за оскорбление татар

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь журналиста Владимира Соловьева к уголовной ответственности за оскорбление татар. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

По словам Сарсембаева, действия журналиста подпадают под ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Напомним, Соловьев в эфире радиопередачи «Вести ФМ» резко и с оскорблениями ответил татарстанцу, написавшему ему, что тот «лакей» и «путиноид». Телеведущий назвал жителя республики мразью, попросил не позорить Татарстан, а также пригрозил, что отдаст номер телефона пользователя на проверку. «Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!»

Казанский Кремль уже прокомментировал резкое высказывание Соловьева в адрес татарстанца.