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СМИ: прокуратуру и Следком призвали наказать Владимира Соловьева за оскорбление татар

14:10, 03.10.2019 18
СМИ: прокуратуру и Следком призвали наказать Владимира Соловьева за оскорбление татар
Фото: ru.wikipedia.org

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь журналиста Владимира Соловьева к уголовной ответственности за оскорбление татар. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

По словам Сарсембаева, действия журналиста подпадают под ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Напомним, Соловьев в эфире радиопередачи «Вести ФМ» резко и с оскорблениями ответил татарстанцу, написавшему ему, что тот «лакей» и «путиноид». Телеведущий назвал жителя республики мразью, попросил не позорить Татарстан, а также пригрозил, что отдаст номер телефона пользователя на проверку. «Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!»

Казанский Кремль уже прокомментировал резкое высказывание Соловьева в адрес татарстанца.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Требовать извинений за оскорбление в прямом эфире.
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  • Анонимно 03 окт
    Соловьев шестерёнка в пропагандистской машине современной России.Но это не даёт ему право оскорблять людей!!!!
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  • Анонимно 03 окт
    кремлёвский рупор..!!! пускай уезжает в Италию где он имеет две виллы и гражданство... требовать извинений...!!!!
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    Анонимно 03 окт
    Эт точно!!!
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  • Анонимно 03 окт
    Иван Ургант как-то пошутил про помет...
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  • Анонимно 03 окт
    он и ему подобные это прихвостни выступают каждый день,гнать их надо.
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  • Анонимно 03 окт
    Там не было оскорбления по национальному признаку.
    Не стоит спекулировать на этой теме. Если и было оскорбление, то человека, а не татарина.
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  • Анонимно 03 окт
    Человек-продажный.одна из форм жизни людей.
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  • Анонимно 03 окт
    был сворован калькулятор на работе, вора нашли, оказался подросток 16 лет. Дали парню срок. Караул!!! За колосок робёнка посадили. Да только я была от работы представителе пострадавшей стороны. Чего только об этом ребёнке не наслушалась. Воровал в школе у соучеников и учителей, воровал у соседей по дому, воровал в магазинах. Три раза закрывали дело, пожалели. А сколько раз был не пойман, или пойман, но просто надавали по шее. Всё ещё думаете, что малыша за колосок посадили? Так и про этого татарина, а как всплывут все его опусы. Вот защитники татарского собрания опростоволосятся. Делать им видимо совсем нечего, других проблем нет, кроме как сплетни разводить.
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    Анонимно 03 окт
    Чуть ли не всю свою биографию расписали ради своего последнего предложения-это называется насаждением своих взглядов, по вашим принципам нужно всех хватать и в тюрьму!
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  • Анонимно 03 окт
    Да в последнее время уж очень распоясался Соловьев и ему подобные берегов не видят. Никакой культуры и что мы потом хотим от общества. Если такое слышим с центральных каналов да еще в таком тоне. Одно слово ПОЗОР. Хватит уже надо гнать его с телевидения. КАк вижу его передачу сразу выключаю телевизор. Пусть зарабатывает в Италии.
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  • Анонимно 03 окт
    Соловьев адекватно и очень корректно ответил хаму и негодяю на ложь и оскорбление.
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    Анонимно 07:33
    бла бла бла))) ты сам хоть себе веришь))) или ты из тех пенсионеров, кто верит в разваливающуюся нерушимую)))
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    Анонимно 08:44
    А Вы наверное живете в доме построенном в "нерушимой",образование однако тоже получено там-же,да и многое еще! Или Ваши родители плохие воспитатели!
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  • Анонимно 08:34
    Соловьев лучший!
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    Анонимно 10:23
    Обнаглевший, охамевший журналист, решив что ему все дозволено уже далеко не в первый раз позволяет себе такое хамское и пренебрежительное поведение...
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  • Анонимно 08:56
    Пусть отвечает за свои слова!!!!
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  • Анонимно 13:14
    И за оскорбление РУССКИХ
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