Казанский Кремль прокомментировал резкое высказывание Соловьева в адрес татарстанца

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкое высказывание Владимира Соловьева в адрес татарстанца, который назвал его «лакеем» и «путиноидом».



«Насколько я знаю, Владимир Соловьев ведет курсы по мастерству диалога, конфликта, и я думаю, не очень честно вступать в конфликт со своим оппонентом публично, через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», — подчеркнула она.

Также Галимова отметила, что она не может дать оценку деятельности телеведущего. На вопрос, уместно ли известному телеведущему в прямом эфире связывать жителей республики с террористами, представитель Кремля выразила надежду на то, что Соловьев не проводил такой аналогии, это получилось случайно.

Напомним, Владимир Соловьев в эфире радиопередачи «Вести ФМ» резко и с оскорблениями ответил татарстанцу, написавшему ему, что тот «лакей» и «путиноид». Телеведущий назвал жителя республики мразью, попросил не позорить Татарстан, а также пригрозил, что отдаст номер телефона пользователя на проверку. «Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!»