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Казанский Кремль прокомментировал резкое высказывание Соловьева в адрес татарстанца

11:54, 03.10.2019 13
Казанский Кремль прокомментировал резкое высказывание Соловьева в адрес татарстанца
Фото: realnoevremya.ru

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкое высказывание Владимира Соловьева в адрес татарстанца, который назвал его «лакеем» и «путиноидом».

«Насколько я знаю, Владимир Соловьев ведет курсы по мастерству диалога, конфликта, и я думаю, не очень честно вступать в конфликт со своим оппонентом публично, через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», — подчеркнула она.

Также Галимова отметила, что она не может дать оценку деятельности телеведущего. На вопрос, уместно ли известному телеведущему в прямом эфире связывать жителей республики с террористами, представитель Кремля выразила надежду на то, что Соловьев не проводил такой аналогии, это получилось случайно.

Напомним, Владимир Соловьев в эфире радиопередачи «Вести ФМ» резко и с оскорблениями ответил татарстанцу, написавшему ему, что тот «лакей» и «путиноид». Телеведущий назвал жителя республики мразью, попросил не позорить Татарстан, а также пригрозил, что отдаст номер телефона пользователя на проверку. «Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!»

ОбществоТехнологииМедиа Татарстан
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комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Молодец Галимова.
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    Анонимно 03 окт
    Трусливый ответ
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  • Анонимно 03 окт
    То как ответил Соловьёв лишь подтверждает слова татарстанца. Мне жаль татарстанца Ему пора понять что в нашей стране, последние годы, оскорблять других без последствий имеют право только люди облаченные властью. А Соловьев мне нравился "ранний", когда он умел всем задавать сложные вопросы и умел выслушивать ответы. То что он делает сейчас это проплаченная пропаганда. К журналистике никакого отношения не имеет. Для того чтобы жить там где есть свобода слова он за деньги здесь затыкает всем рот.
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    Анонимно 03 окт
    ЛАКЕЙ - ОН И ЕСТЬ ЛАКЕЙ
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  • Анонимно 03 окт
    Посадить его, за язык его!
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  • Анонимно 03 окт
    Видать не все еще у Соловья внутри сгнило раз он так завелся. Небось в глубине души понимает какую грязную работу делает.
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  • Анонимно 03 окт
    Соловьёв своим хамством и пошлым позёрством достал же большое количество людей.
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  • Анонимно 03 окт
    Хорошо что в студии на Радио, а то при личном общении забросал бы всех соловьиным помётом...
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  • Анонимно 03 окт
    А какое отношение имеет Еркен Сарсембаев к татарам? Сейчас очень модно в Интернете оскорблять всех и вся, безнаказанно.Где же вы-господа правозащитники? Или только с сильными мира сего делаете себе имя?
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  • Анонимно 03 окт
    На что рассчитывал татарстанец? Однозначно - на то, что Соловьёв не сможет ему ответить! А он ответил! Расчёт не оправдался! Татарстанец лоханулся!
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  • Анонимно 00:42
    Или в РОССИЙСКОЙ Федерации только РУССКИХ можно оскорблять как угодно (по версии Галимовой и её хозяев)? А вот только попробуй на какого-либо не совсем адекватного жителя республики жёстко и в тему отреагировать- то тут такое и начинается... Стыдно! И глупо! Разжигать пожар на пустом месте.
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  • Анонимно 01:04
    Ну а сам Еркен Сарсембаев что пытается разжечь своими нападками на Соловьёва? Уж не ту ли самую межнациональную ... (и т.д и т.п)??? А зачем ему это надо? А не пора ли к так называемым "правозащитникам" попристальнее присмотреться в СК РФ?
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  • Анонимно 09:04
    А что, Соловьев разве сказал что все татары такие, через чур уж завелись, татары. Соловьев ответил на то, что какой то там бурят, татар, русский решил наехать, и тут же взъелись .... Вот сейчас самое время проверить тех, кто пытается развести межнациональную неприязнь на ровном месте.
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