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Соловьев объяснил, зачем назвал татарстанца мразью

16:16, 03.10.2019 2
Соловьев объяснил, зачем назвал татарстанца мразью
Фото: ru.wikipedia.org

Владимир Соловьев рассказал, зачем назвал мразью татарстанца. Напомним, журналист в эфире радиопередачи «Вести ФМ» резко и с оскорблениями ответил татарстанцу, написавшему ему, что тот «лакей» и «путиноид». Телеведущий назвал жителя республики мразью, попросил не позорить Татарстан, а также пригрозил, что отдаст номер телефона пользователя на проверку. «Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!»

«Этот гражданин крайне жестко и негативно настроен и против руководителя страны — в очень оскорбительной форме... Что нельзя мразь называть мразью? Когда я человека так назвал, то базировал это на определенной переписке с ним. Просто не все из того, что он пишет, можно было озвучить. Настолько это было ужасающе!», — цитирует Соловьева «Царьград».

Казанский Кремль уже прокомментировал резкое высказывание Соловьева в адрес татарстанца. Журналист отметил, что вмешивать в тему региональные власти смешно.

«Они же не видели всю переписку. А она у меня есть — переписка с этим слушателем велась с 2017 года. С его стороны с антисемитскими высказываниями и призывами. Так что перед тем, как реагировать, надо изучать вопрос. Тем более известно, как Татарстан голосовал. Там как раз достаточно много людей, поддерживающих власть», — сказал он.

Также он прокомментировал то, что многие усмотрели в его реплике связь Татарстана и ИГИЛ.

«Они с ума сошли? Речь шла о вполне конкретном человеке и о его вполне конкретных СМС, которые он отправлял. Я и говорю об этом конкретном человеке, а там этого и в тексте нигде нет, что это про весь Татарстан. Наоборот!» — заявил Соловьев.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Соловьев совсем уже оборзел , не видит берегов и думает, что ему все дозволено. Смотреть на него уже противно, кроме Украины у него нет больше тем , посмотри что твориться у себя в России ?!.
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  • Анонимно 00:14
    Все правильно и причем здесь Татарстан. Оскорблять его начал этот индивидуум. На что Соловьев ответил также, что он мразь. И какое это отношение имеет к Татарстану? А если он скажет какому-нибудь питерцу или москвичу и что эти города поднимать? Следовательно я могу ответить на оскорбление всем кроме татарина, ибо это вдруг станет считаться шовинизмом. Если этому татарину что-то не нравится пусть обращается в суд и пусть суд уже оценивает кто кого оскорбил.
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