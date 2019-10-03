Соловьев объяснил, зачем назвал татарстанца мразью

Владимир Соловьев рассказал, зачем назвал мразью татарстанца. Напомним, журналист в эфире радиопередачи «Вести ФМ» резко и с оскорблениями ответил татарстанцу, написавшему ему, что тот «лакей» и «путиноид». Телеведущий назвал жителя республики мразью, попросил не позорить Татарстан, а также пригрозил, что отдаст номер телефона пользователя на проверку. «Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!»

«Этот гражданин крайне жестко и негативно настроен и против руководителя страны — в очень оскорбительной форме... Что нельзя мразь называть мразью? Когда я человека так назвал, то базировал это на определенной переписке с ним. Просто не все из того, что он пишет, можно было озвучить. Настолько это было ужасающе!», — цитирует Соловьева «Царьград».

Казанский Кремль уже прокомментировал резкое высказывание Соловьева в адрес татарстанца. Журналист отметил, что вмешивать в тему региональные власти смешно.

«Они же не видели всю переписку. А она у меня есть — переписка с этим слушателем велась с 2017 года. С его стороны с антисемитскими высказываниями и призывами. Так что перед тем, как реагировать, надо изучать вопрос. Тем более известно, как Татарстан голосовал. Там как раз достаточно много людей, поддерживающих власть», — сказал он.

Также он прокомментировал то, что многие усмотрели в его реплике связь Татарстана и ИГИЛ.

«Они с ума сошли? Речь шла о вполне конкретном человеке и о его вполне конкретных СМС, которые он отправлял. Я и говорю об этом конкретном человеке, а там этого и в тексте нигде нет, что это про весь Татарстан. Наоборот!» — заявил Соловьев.