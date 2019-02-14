Дмитрий Азаров: «Мы многому учимся у наших соседей. У Татарстана, может быть, в первую очередь»

Губернатор Самарской области дал интервью «Реальному времени»

В начале февраля Самара принимала приволжский полуфинал конкурса «Лидеры России». Конкурс управленцев проводится в стране второй год, но уже успел заработать неофициальный статус «карьерного лифта» в России. Губернатор Самарской области и «почетный наставник проекта» Дмитрий Азаров рассказал в интервью «Реальному времени» о том, что делать с утечкой молодых лидеров в Москву, как преодолеть закрытость советского Куйбышева и о своей удовлетворенности LADA Vesta Sport.

«Учиться не стыдно»

— В каких сферах Самарская область считает себя лидером ПФО или ставит целью заполучить этот статус?

— Мы удерживаем первые позиции в своих традиционных отраслях: машиностроении, аэрокосмическом кластере, химии и нефтехимии. Но сегодня лидерство идет не по отраслям, а по технологиям. Именно поэтому мы содействуем тому, чтобы происходила модернизация, внедрение новых, современных технологий. В этом наша задача. По уровню технологической обеспеченности отрасли традиционной специализации не всегда готовы к вызовам, которые бросает рынок. Поэтому сейчас это зона нашего повышенного внимания — многое делается по модернизации и на «АвтоВАЗе», и на нефтехимических, и на других производствах.

Мы достаточно успешно развиваемся в секторе IT-технологий, и Татарстан для нас во многом пример. Четко выстроенная система именно на уровне регионального управления в свое время позволила успешно развить IT-кластер в Татарстане. И мы многому учимся у наших соседей в целом и у Татарстана, в частности, а может быть, даже в первую очередь. Учиться не стыдно, стыдно не учиться. Так мы видим те направления, в которых регион может занять лидерские позиции в ближайшем будущем, в том числе в высокотехнологичной сфере.

«Мундиаль показал, что наш город интересен туристам, что у нас большой потенциал в этой сфере, как в плане внутреннего, так и международного туризма. Тут важно развитие инфраструктуры и других составляющих». Фото progorodsamara.ru



«Многие туристические теплоходы специально проплывали мимо Самары ночью»



— Михаил Мальцев в интервью «Реальному времени» в числе одной из главных задач области называл и повышение ее туристической привлекательности. Для руководителя департамента туризма Самарской области это логичное заявление. А как думаете вы?

— Я родился в Куйбышеве. Для меня, как и для многих жителей, долгие годы это был прежде всего индустриальный город. В советское время, чтобы держать в секрете наши промышленные разработки, была установка на закрытость Куйбышева. О развитии туризма не было и речи. Многие туристические теплоходы специально проплывали мимо Самары ночью, когда ничего невозможно было разглядеть.

А сейчас — напротив, мы работаем над туристической привлекательностью Самарской области. И мундиаль показал, что наш город интересен туристам, что у нас большой потенциал в этой сфере как в плане внутреннего, так и международного туризма. Тут важно развитие инфраструктуры и других составляющих. В целом мы стремимся повысить качество жизни в регионе. Причем это понятие должно соответствовать запросам жителей области. Большие изменения проводятся в сфере здравоохранения, социальной работы, строительства. За 2018 год мы ввели в строй в полтора раза больше жилья, чем в предыдущие годы.

— Возвращаясь к развитию автопрома. Довольны ли вы своей LADA Vesta Sport, первым покупателем которой стали? Рассчитываете ли, что вашему примеру активно последуют жители страны?



— Я буду максимально продвигать местную продукцию. Я специально не говорю слово «реклама» (улыбается) — ведь это не совсем уместно для меня как для человека, работающего в сфере государственного управления. Но я точно буду содействовать распространению товаров, произведенных на территории Самарской области и пропагандировать их.

Приобретение мной автомобиля — это один из эпизодов, были и другие. Например, во время чемпионата мира по футболу мы подарили «Ниву» автору первого гола, забитого в Самаре (продукция «АвтоВАЗа» досталась сербскому футболисту Александру Коларову, — прим. ред.). Я и дальше буду делать все, что от меня зависит, чтобы, с одной стороны, конкурентоспособность самарских товаров повышалась, а с другой — чтобы они расширяли рынки своего присутствия.

А приобретенной машиной, конечно, доволен.

«Я и дальше буду делать все, что от меня зависит, чтобы, с одной стороны, конкурентоспособность самарских товаров повышалась, а с другой – чтобы они расширяли рынки своего присутствия. Фото twitter.com/samregion_press

«Эффективные лидеры» из провинции предпочитают продолжать карьеру в Москве

— Немало примеров того, как финалисты конкурса из Приволжского и других федеральных округов уезжают строить карьеру в Москву. И прошлогодняя самарская победительница «Лидеров России» Анна Сирота — не исключение, — напомнили наши самарские коллеги Азарову на пресс-подходе.

— Пример нашей землячки Анны Сироты, которая после победы в конкурсе получила предложение от крупной компании и переехала в Москву, не совсем показателен. Ее решение о смене места проживания связано со спецификой сферы деятельности. Анна специалист по международной логистике, эффективное управление которой возможно главным образом из московского офиса.

Но между работодателями действительно есть конкуренция за «Лидеров России», их ищут крупные федеральные компании. И я этих лидеров тоже ищу, правительство региона работает над созданием условий для их плодотворной работы в государственном и муниципальном управлении и, конечно, в бизнесе. Сегодня многие компании начинают понимать, что в быстро меняющемся мире правильный человек в правильном месте важнее, чем корпоративная стратегия. Все заинтересованы в формировании эффективных команд, привлечении капитанов бизнеса и госуправления. Мы будем пропагандировать участие в конкурсе и помогать участникам себя проявлять. Где бы они не применили свои силы в дальнейшем: в родном регионе, в Москве или в другом субъекте РФ.

«У одного человека я официально получил разрешение называть его своим учителем. Это мой преподаватель в политехническом институте — сегодня это Самарский государственный технический университет — Герман Николаевич Дьяконов. <...> Удивительный человек, оказавший на меня большое положительное влияние». Фото vk.com



— Кого бы вы назвали своими наставниками в карьере? — последний вопрос от «Реального времени».

— Мне повезло, у меня было много мудрых наставников. В первую очередь это мои родители. Я думаю, для каждого человека это самые главные, самые первые наставники. Но при этом, двигаясь по жизни, я имел наставников в сфере бизнес-управления и образования. Я не готов перечислить их всех поименно, но могу сказать, что у одного человека я официально получил разрешение называть его своим учителем. Это мой преподаватель в политехническом институте — сегодня это Самарский государственный технический университет — Герман Николаевич Дьяконов (Азаров — выпускник факультета автоматики и информационных технологий, — прим. ред.). С Германом Николаевичем мы и сейчас общаемся. Кстати, он был знаменитым капитаном КВН 60-х годов, играл в финале с бакинским Политехом. С Юлием Гусманом они были два капитана того легендарного финала. Удивительный человек, оказавший на меня большое положительное влияние.

Но еще раз хочу подчеркнуть: на каждом этапе у меня были наставники, которые позволяли мне развиваться. Хотя они не всегда себя таковыми признавали. Например, были наставники, которые несли в себе отрицательный заряд в отношении меня, но они совершенно точно многое мне дали, подстегнули к тому, чтобы я развивался.