World Halal Day и Volga Investment Summit, Самара

C 3 по 5 октября 2019 года в Самаре состоятся Volga Investment Summit и World Halal Day, которые объединят более 500 участников из 20 стран мира (это государства Персидского Залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран-участниц Европейского союза).

Volga Investment Summit станет уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов. В этом году впервые в истории Россия примет World Halal Day — крупнейший форум в сфере исламского бизнеса, который уже шестой год проводится в разных странах мира. В прошлом году «Всемирный день Халяль» проходил в Сеуле и собрал более 120 участников и 250 компаний из 57 стран мира. Ранее World Halal Day принимали Великобритания, Индия, Южная Корея, Сингапур и Хорватия.

Volga Investment Summit и World Halal Day откроют российским бизнесменам новые возможности для развития международного сотрудничества, выстраивания бизнес-контактов со странами Азии и Ближнего Востока. В рамках трехдневной деловой программы обсудят глобальные экономические проблемы, а также вопросы исламских финансов. Пройдут панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы с участием российских и международных инвесторов и экспертов, будут затронуты вопросы эффективных инструментов для экспорта российской продукции за рубеж и привлекательности рынков азиатского и ближневосточного регионов. Эксперты ответят на вопросы: «Кого ждут на полках исламского масс-маркета?», «Где найти исламские инвестиции?» и обсудят экспортный потенциал регионов России.

Запланированы выступления 30 авторитетных спикеров, в числе которых Марат Кабаев, президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса и Мохамед Джинна, основатель и председатель World Halal Day.

Организаторы мероприятия: Правительство Самарской области, консалтинговая компания United World Halal Development и Международная Ассоциация Исламского Бизнеса (IAIB).

Полная программа и регистрация на саммит доступна: https://volgasummit.com