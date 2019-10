World Halal Day впервые в России: 28-метровый экран, 24-метровая шаурма и исламская «модница»

Сегодня Россия впервые принимает саммит World Halal Day, до этого проходивший в Англии, Индии, Корее, Сингапуре и Хорватии. Саммит пройдет в Самаре с 3 по 5 октября и соберет 500 участников из 20 стран мира. Самарцы, приготовив в том числе для гостей 24-метровую шаурму, фактически перехватили исламскую повестку у Казани. Подробнее о том, что представляет собой главный «халяльный» саммит, — в материале «Реального времени».

World Halal Day впервые пройдет в России

Сегодня в Самаре открывается Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль), который продлится, вопреки названию, два дня. Мероприятие намерено собрать почти 500 участников из 20 стран мира как минимум. Всемирный день халяль пройдет уже в шестой раз, но впервые — в России, где проживают более 20 миллионов мусульман.

Ранее ивент проходил в Великобритании, Индии, Южной Корее, Сингапуре и Хорватии. На саммит ждут руководителей торговых сетей, финансовых экспертов из государств Персидского залива, Азии и Африки, ЕС и просто бизнесменов. Всемирный день халяль был организован на этот раз по инициативе Международной ассоциации исламского бизнеса при поддержке правительства Самарской области. Помимо самарцев в числе организаторов консалтинговая компания United World Halal Development и Международная ассоциация исламского бизнеса (IAIB). В прошлом году Всемирный день халяль прошел в столице Южной Кореи и собрал более 250 компаний из 57 стран мира.

Участники саммита должны обсудить ситуацию с индустрией халяль, поделиться опытом реализации инвестпроектов и мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. В рамках саммита ожидаются подписания соглашений потенциальных халяль-инвесторов с российскими розничными сетями. В Самаре будут работать три зоны: для инвесторов и обычных людей. Первая неожиданно — в театре оперы и балета. Вторая — в гостинице Lotte. Третья, как отмечают гордо организаторы, — «на самой большой площади Европы — Куйбышева», где пройдет ярмарка халяльной продукции. Куйбышевская ярмарка — это международная выставка, объединяющая компании, 200 поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль.

«На самой большой площади Европы — Куйбышева» пройдет ярмарка халяльной продукции. Фото Юлии Рубцовой / vkonline.ru

Российские власти будут искать партнеров для экспорта

Одной из целей этого мероприятия российские власти видят развитие экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в частности, на саммите попытаются найти контакты с инвесторами и основателями проектов в области исламских финансов. В рамках саммита и Всемирного дня халяль в столице Самарской области пройдут панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы с участием как российских, так и международных инвесторов и экспертов (всего должны выступить по меньшей мере 30 спикеров), которые обсудят вопросы эффективных инструментов экспорта российской продукции на рынки азиатских и африканских регионов, в частности ближневосточного. Среди них Марат Кабаев, президент Международной ассоциации исламского бизнеса, и Мохамед Джинна, основатель и председатель World Halal Day.

Помимо них выступят также молодой губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (и целый ряд его подчиненных, членов правительства), исполнительный секретарь Российской ассоциации экспертов по исламским финансам Мадина Калимуллина, директор iHalal Management and Science (iHALALMAS) Фарида Хассан, генеральный секретарь института The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries турок Ихсан Овут, представители Сбербанка и российской халяль-индустрии, включая, например, и исламскую «модницу» Джаннат Мингазову, основательницу Modest Covered и официальную представительницу Russia Modest Fashion Week в Татарстане (показ «нравственной моды» с ее участием состоялся в конце августа в РТ).

Эксперты, в частности, должны рассказать, каких именно товаров и услуг ждут на полках «исламского масс-маркета», как и где искать «исламские инвестиции», и обсудят экспортный потенциал регионов России в части халяль-продуктов. Так, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов уже заявил, что проведение Всемирного дня халяль будет содействовать развитию экспорта продукции самарских предприятий в страны арабского мира, а также привлечению инвестиций из богатых исламских стран «к реализации проектов на территории региона».

28-метровый экран и 24-метровая шаурма

На открытии саммита самарские власти установили 28-метровый экран, на котором будут транслироваться «достижения и красоты Самарской области» исламским инвесторам. Для гостей саммита приготовили 24-метровую шаурму. Самарцы надеются, что за три дня выставку посетят более 5 тыс. человек, в том числе основные игроки российского розничного рынка в сфере «Халяль» и представители органов власти из разных регионов России, разумеется, и из Татарстана, где регулярно проходит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019», в рамках которого устраивается и Международная выставка халяль-индустрии — RUSSIA HALAL EXPO.

На официальном сайте Всемирного дня халяль довольно странным и необычным для сайтов шрифтом отмечается, что сам Всемирный день халяль в действительности отмечается 1 ноября «в разных уголках земного шара». Цель этого дня: информировать людей, не знакомых с халяль-индустрией, и содействовать торговле. Продвижение халяль-торговли осуществляется путем создания платформ для демонстрации продуктов и услуг халяль со всего мира «с возможностями сетевого взаимодействия для покупателей и поставщиков». Самаре придется соревноваться с крупнейшими мировыми столицами и не ударить при этом в грязь лицом. Так, в Великобритании было 40 стран, 30 спикеров и более 2000 участников, в Южной Корее — 45 стран, 32 спикера, 2350 участников.

В форуме участвуют и татарстанцы. К примеру, с рабочим визитом в Самаре уже находится делегация Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ во главе с председателем Иреком хазратом Зиганшиным. В рамках рабочего визита Зиганшин посетит на саммите панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы.