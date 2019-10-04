Фотомарафон «100-летие ТАССР»: урок труда в сельской школе Дрожжановского района ТАССР, 1933 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 47-я

Отделение школы от церкви и запрет учить детей религии декларировали еще в 1918 году. Тогда все мектебе и медресе подлежали закрытию, но по факту просуществовали еще несколько лет. Благодаря этим школам многие татарские дети были обучены грамоте. Но с середины 1920-х годов мектебе и медресе практически исчезли, а потом еще и татарский язык перевели с арабского письма на латиницу. Советская власть строила собственную систему школьного образования, в том числе и национальную.

Школы в начале 1920-х годов делились на несколько ступеней: школа первой ступени была начальной, и дети в ней учились с 8 до 11 лет. Их учили читать, считать и писать. Кстати, не только по-русски: с 1927 года в Татарии уже были созданы и напечатаны учебники для начальных татарских школ на родном языке по всем предметам. Гимназии преобразовывались в школы второй ступени, где обучение продолжалось еще 4 года.

В середине 1920-х годов в сельских районах республики открывались семилетки: часто одна-две таких школы были на весь район, поэтому для детей из окрестных деревень нередко открывали интернаты.

Урок в сельской школе второй ступени, начало 1930-х годов. Фото из фондов Государственного архива РТ

С 1924 года положение с учебниками, наличием учителей и зданий школ в принципе стало немного полегче, чем до этого. Ведь во время голода и разрухи республике, да и людям, было совсем не до школ. 30 августа 1925 г. приняли закон РСФСР о всеобщем начальном образовании: ребенок возрастом от 8 лет должен был поступить в школу и учиться там минимум 4 года, до 11 лет.

Первые учителя и ученики Урсалинской семилетней школы (Альметьевский район, ныне — Альметьевск), 1933 год

Учителей среднего звена готовили в специальных училищах. В Татарии их было восемь: в Казани, Чистополе, Тетюшах, Спасске, Елабуге и других городах.

В 1933/1934 учебном году в Татарии было полностью введено обязательное всеобщее обучение. В это время в республике уже строили новые здания школ, проводили в них электричество, ставили оборудование (например, станки для уроков труда), заказывали учебники по разным предметам. Учитель снова становится уважаемым человеком: на селе зачастую это был один из немногих образованных людей, наряду с агрономом и фельдшером.

Первый коллектив учителей Урсалинской семилетней школы, Альметьевский район (ныне Альметьевск), 1933 год

В 1933 году в Татарии массово создавались национальные школы: в них начальное образование должно было даваться на родном языке (русский язык начинался со второго года обучения, по 3 часа в неделю).

К 1939 году в начальных, неполных средних и средних школах республики обучались около 570 тысяч детей, половина из них были татары. По сравнению с 1927/1928 годом, количество учеников неполной средней школы выросло почти в 12 раз.

Людмила Губаева