Татарстанских инвесторов может привлечь ипотека под 2% на Дальнем Востоке

Впрочем, не все эксперты согласны и приводят как плюсы, так и минусы скупки жилья в отдаленной части России

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в среду опубликовало условия, по которым можно стать участником льготной ипотеки под 2%. В ближайшее время российское правительство подготовит поправки в законопроект о снижении ставок в регионе — такую задачу президент России Владимир Путин поставил на Восточном экономическом форуме. Будет ли интересна льготная ипотека инвесторам из средней полосы России, могли бы они получить выгоду от вложений на Дальнем Востоке, выясняло «Реальное время».

Молодежь хотят привязать к инвестиционно непривлекательному региону

На Дальнем Востоке назвали условия получения льготной ипотеки под 2%. Претендовать на нее могут молодые семьи, в т. ч. неполные и бездетные. Главное — это должны быть граждане, которым еще не исполнилось 36 лет, и супруги, прожившие в браке не менее года. Кроме того, хотя бы у одного из них должна быть прописка в одном из дальневосточных регионов.

Оформить ипотеку смогут как получатели «дальневосточного гектара», так и покупатели квартиры в новостройке. Размер кредита — до 6 млн рублей, срок — до 20 лет. В правительстве сейчас уточняют максимальный размер кредита и обсуждают, необходимо ли молодым семьям вносить первоначальный взнос по этой программе.

Субсидировать процентную ставку по кредиту будут за счет средств госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Список банков-участников еще формируется, но Сбербанк и ВТБ уже заявили о готовности работать по программе.

Задачу снизить ставки в регионе президент России Владимир Путин поставил на Восточном экономическом форуме. Фото kremlin.ru

Постановление правительства пока на доработке в Минфине. Владимир Путин поручил внести необходимые поправки в законодательство России до 15 декабря. Проект должен стартовать уже в этом году. Льготные кредиты на покупку квартиры или строительство дома на Дальнем Востоке будут выдавать до 1 января 2025 года.

«Не уверен, что инвесторы получат выгоду от таких сделок»



«Реальное время» поинтересовалось у специалистов в сфере недвижимости, привлечет ли льготная ипотека на Дальнем Востоке инвесторов из средней полосы России и Татарстана в частности? Одни эксперты не видят ничего заманчивого в инвестировании в жилье в удаленном регионе, где наблюдается большой отток населения. Другие не исключают определенного интереса к покупке недвижимости под такую рекордно низкую ставку.

Так, заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов относится к тем, кто считает маловероятным, чтобы инвесторы из средней полосы России ринулись скупать новостройки на Дальнем Востоке:

— Почему принимаются такие меры? Там идет отток населения. Следовательно, спрос на жилье может быть низким, иначе таким образом его бы не стимулировали. Не разрабатывают же подобную программу в Москве или в Татарстане. Мало купить недвижимость, надо же потом и продать ее с нужной рентабельностью или выгодно сдать в аренду. Не уверен, что инвесторы получат выгоду от таких сделок.

— Покупать под 2 процента? Их же надо выплачивать, а еще первоначальный взнос. А если динамика отрицательная? Вдруг стоимость квартиры на следующий год опустится, кому ее потом продать? Сложный вопрос. Когда рынок хорошо функционирует, можно реализовать квартиру в короткое время, даже если не погашена ипотека. При слабом рынке продавать тем, кто и так приобретает жилье под льготные 2 процента? — вопрошает и вторит коллеге руководитель агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов.

Генеральный директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, анализируя происходящее на Дальнем Востоке, понимает, что молодежь хотят привязать к региону решением квартирного вопроса. Но основная проблема не в дороговизне жилья, а в отсутствии на этой территории хорошей жизни, высоких зарплат, достойной работы. В Москву, где нет льготной ипотеки и стоимость квартир не падает, а растет, люди все равно переезжают. Анастасию Гизатову как раз и настораживает искусственное регулирование спроса на недвижимость на Дальнем Востоке, который она считает инвестиционно непривлекательным, а вложения в его недвижимость — рискованными.



Глава Федерального ипотечного агентства Радик Гарифуллин в принципе не считает целесообразным инвестировать в недвижимость с помощью кредитов, пусть и льготных. По его мнению, размер льготы по ипотеке устроит только целевую аудиторию.

— Речь идет о скидке не на жилье, а на кредит. Условия по ипотеке выгодны для конкретной семьи — в нашем случае условных инвесторов. Приобретая у них недвижимость, новые заемщики, если они не подходят под критерии данного льготного кредитования, уже не смогут претендовать на такие же условия. И схема не будет работать для нового покупателя, и соответственно банк будет его кредитовать на обычных, не льготных условиях. Получается, последующий покупатель сможет приобрести недвижимость вместе с долгом банку. Инвестор не сможет обойти эту схему.

Выгодно, если аренда перекроет ипотеку



Директору агентства «Новостройки Казани» Олегу Захарову кажется заманчивой льготная ставка:

— Вообще 2 процента — дешевый кредит, это всегда выгодно. Можно купить квартиру и сдавать ее. Если она будет приносить 5—6 процентов, такой процент сделает приобретение выгодным. Понятно, что тогда, грубо говоря, каждый второй может покупать квартиры и зарабатывать на этом. Ясно, что цель программы — удержать людей на Дальнем Востоке. Регион не наш, не могу сказать, какая там инвестиционная составляющая. Но гипотетически инвесторы, скупая жилье и сдавая его, могли бы тем самым снизить в целом уровень аренды на недвижимость. Не исключаю, что правительство установит жесткие ограничения на приобретение квартир по таким условиям. Но если жилье будут активно строить — идея интересная. Спасибо за подсказку! Надо просто знать регион и понимать спрос.

Менеджер по продаже недвижимости компании «Ассистент» Андрей Серпионов допускает заинтересованность инвесторов в скупке жилья на Дальнем Востоке, но видит сложности в перепродаже:

— Допустим, вы купили квартиру за 3 млн рублей и в ближайшие пять лет решили продать ее за 3,5 млн. С разницы в 500 тыс. рублей надо заплатить 13 процентов государству, а это порядка 650 тыс. рублей. Дополнительные расходы для потенциального инвестора повлекут страхование недвижимости, страхование жизни при покупке квартиры в кредит. Не забывайте о ежемесячных погашениях процентов.

Смущает Андрея Серпионова и первоначальная сумма взноса, если таковая будет в программе. В связи с льготной ипотекой у эксперта возникает вопрос, может ли другой банк выкупить эту ипотеку при перепродаже квартиры? По его мнению, с целью перепродажи проще инвестировать в жилье реальные деньги. И все-таки если инвестор приобретает недвижимость по льготному кредиту на Дальнем Востоке для сдачи в аренду, тогда покупка имеет смысл.

Эксперты допускают заинтересованность инвесторов в скупке жилья на Дальнем Востоке, но видят сложности в перепродаже. Фото Олега Тихонова

— Если ежемесячный кредитный платеж будет вровень с арендной платой, получится, что инвестор выкупит квартиру в течение срока ипотеки. Через 20 лет у него будет собственная квартира — это посильный доход или долгосрочная инвестиция, которая сама на себя работает. Если же аренда с запасом перекрывает ежемесячный ипотечный платеж, инвестор начнет получать доход при условии, что не будет перебоев в сдаче жилья, — отметил эксперт.