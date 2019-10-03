Ирек Зиннуров: «Победив себя, ты обыграешь кого угодно»

Специально для «Реального времени» — о необходимости возродить профессию спортивного психолога

Фото: Роман Хасаев

Легендарный ватерполист, двукратный призер Олимпиад по водному поло, а ныне президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров в своей еженедельной колонке для «Реального времени» рассуждает о необходимости спортивной психологии. Сегодня практически исчезла профессия спортивного врача, не говоря уже о спортивных психологах. Между тем именно эти опытные специалисты помогают команде преодолеть себя и прийти к победе.



Путь к победе «через преодоление себя»

Начало спортивной осени получилось успешным для татарстанских спортсменов. Хоккеисты «Динамо-Казань» выиграли очередное, 17-е по счету, золото чемпионата России. Теннисистка Елизавета Коклина стала серебряным призером чемпионата страны. Мои подопечные, ватерполисты «Синтеза», вышли в основной раунд Лиги чемпионов, и все эти достижения, промежуточные и итоговые, объединяет, на мой взгляд, одна деталь: всем нашим спортсменам пришлось пройти через преодоление себя.



Коротко поясню. Хоккеисты-динамовцы упустили преимущество по итогам регулярного турнира. У Коклиной (теннисистка, г. Казань, — прим. ред.) был полуфинал чемпионата, где она с напарницей проиграла первый сет (0:6) и уступала во втором (1:4). «Синтезовцы» уступали в первом матче в Брешии со счетом — 2:5. По сути, все они находились на краю пропасти, которая отделяет победу от поражения. Можно было сложить руки, оправдания всегда найдутся.

Но во всех случаях наши спортсмены переламывали неудачно складывающийся ход партии, матча, сезона. Как? За счет чего? За счет психологии.

Хоккеисты «Динамо-Казань» выиграли очередное, 17-е по счету, золото чемпионата России. Фото dinamo.tatarstan.ru

Исчезла профессия спортивного врача, не говоря уже о спортивных психологах

Недаром наш знаменитый теннисист Шамиль Тарпищев на страницах «Реального времени» отмечал, что «на первый план выходит психология. Побеждает более стойкий. В матчах представителей двадцатки мирового рейтинга 2–3 очка, выигранных вовремя, позволяют победить в матче. Поэтому больше шансов имеют разносторонне подготовленные теннисисты, способные менять тактику игры в зависимости от сильных качеств соперника».

Но по словам Тарпищева, с которым я соглашусь, дело упирается в специалистов. Шамиль Анвярович вспоминал, как обстояло дело со спортивной психологией во времена СССР, когда этой проблемой занималась группа во главе со светилом спортивной науки Леонидом Гиссеном. Два года занимался темой «Состояния стресса в спорте». Рассказывал о примере восьмерки по академической гребле, с которой занимался Гиссен. Под его руководством тренировался состав экспериментальной восьмерки, на каждого члена экипажа был составлен индивидуальный психологический портрет и каждого из них по 40 минут готовили к важному старту. Когда они приехали на регату, то Гиссен сказал, что гарантирует такой итог: после финиша никто из лодки не сможет самостоятельно подняться. Иными словами, всего себя отдаст на дистанции.

Так и произошло, буквально всю восьмерку потом вырвало, но, главное, что это был победный финиш. По возвращении в научную лабораторию их восстанавливали опять же по методологии Гиссена. И через полчаса команда вышла, полностью восстановленная физически.

Шамиль Анвярович вспоминал, как обстояло дело со спортивной психологией во времена СССР, когда этой проблемой занималась группа во главе со светилом спортивной науки Леонидом Гиссеном. Фото Олега Тихонова

«Сейчас подобных специалистов нет», — с грустью резюмировал Шамиль Анвярович. И я с ним соглашусь, поскольку после развала СССР практически исчезла профессия спортивного врача, не говоря уже о спортивных психологах.

Поэтому нашим спортсменам приходится побеждать на жилах, российском характере, через не могу, «мотивирующих словах», которыми пользовался в знаменитом финале лондонской Олимпиады наш легендарный волейбольный наставник Владимир Алекно.

Сформировать у игроков дух победителей

И, по-видимому, спасать матчи не просто с ноль-два по партиям, а в ситуациях, когда соперник уже готов праздновать победу, это в крови у наших волейболистов. Так было в 1988 году, когда своих девчонок вдохновлял на подвиги Николай Карполь в финале олимпийского Сеула, когда мы также уступали — 0:2. Так же случилось и сегодня, когда наши волейболисты обыграли Канаду в рамках Кубка мира. Играя в Японии и уступая — 0:2, мы стояли на краю пропасти, причем второй сет мы проигрывали — 16:25, а это очевидный удар по психологии. Но у наших волейболистов уже есть некий «ген победителей», который позволяет спасать подобные матчи. Они выиграли две партии, а в заключительном сете были сильнее на голову — 15:10.

Но для того, чтобы подобные победы были поставлены на поток, необходимы спортивные психологи, способные сформировать у игроков дух победителей, людей, которые не впадают в отчаяние при неудачном течении матча. В этом случае я хочу привести в пример недавний финал открытого чемпионата США по теннису, где Рафа Надаль обыграл нашего Даниила Медведева. Вот он показательный пример воли, духа и характера, которые демонстрировали оба спортсмена на протяжении пятисетового поединка. Матч напоминал качели, но не потому, что кто-то из противников был слабее, наоборот, каждый из противников начинал играть сильнее, перефразируя знаменитую цитату венгерского композитора: «сильно, очень сильно, гораздо сильнее, сильно как только возможно и, наконец, еще сильнее!» Уверен, что в команде Рафы Надаля есть «специально обученный человек», который помогает находить мотивацию для очередной победы.

Для того, чтобы подобные победы были поставлены на поток, необходимы спортивные психологи, способные сформировать у игроков дух победителей, людей, которые не впадают в отчаяние при неудачном течении матча. Фото stack.com

Сейчас над решением этой проблемы должны заниматься наши ведущие спортивные вузы, включая Поволжскую академию спорта. Но важно помнить, что в эту отрасль нужны люди, понимающие ее нюансы, с профессиональным бэкграундом. Вспоминая опять же слова Тарпищева, в федерации тенниса поменяли уже пятерых психологов. Все потому, что у тех, кто сейчас работает в направлении спортивной психологии, в какой-то момент работы прорывается фраза: «Я так считаю». После этого общение между спортсменом и психологом исчезает. Потому что психолог, произносящий такую фразу, считает себя более сильным, чем спортсмен. Если кто-то навязывает свое мнение, не считаясь со своим подопечным, толку от работы с таким специалистом не будет.

