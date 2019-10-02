Сборная России по волейболу одолела Канаду, отыгравшись с 0:2 по сетам

Мужская сборная России по волейболу на проходящем в Японии Кубке мира в упорной борьбе победила команду Канады — 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10).

По ходу встречи российские волейболисты проигрывали канадцам 0:2 по сетам, но смогли перехватить инициативу и выиграли в трех других партиях.

Самым результативным в составе сборной России стал Федор Воронков, набравший 19 очков. В активе Ярослава Подлесных 16 очков, у Ивана Яковлева — 13 очков.

В следующем матче на Кубке мира, 4 октября, российская сборная встретится с командой Австралии.