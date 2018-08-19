Олег Кивокурцев, Promobot: «Сейчас роботов в России делать дешевле, чем где-либо»

Интервью с основателем компании: о современных IT-стартапах, российском образовании и безусловном базовом доходе

Робототехническая компания Promobot за несколько лет успела стать одним из наиболее успешных проектов в российской IT-сфере. Сегодня несколько сотен пермских роботов «трудятся» практически на каждом континенте более чем в 25 странах мира, а оборот предприятия вырос до десятков миллионов рублей в месяц. Историю успеха своего проекта «Реальному времени» рассказал основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

«Пермь — идеальный город для производства роботов»



— Олег, расскажите, как образовалась команда единомышленников, которая создала этот проект?

— На пятом курсе политехнического университета я занимался робототехникой вместе со студентами Максимом Утевым и Игорем Еремеевым. В 2014 году на одной из конференций мы познакомились с предпринимателем и «бизнес-ангелом» Алексеем Южаковым. Ранее он участвовал в создании проектов в области сельского хозяйства, «умных домов» и так далее. В итоге вместе с ним пришла идея разработать сервисного робота. С него — деньги на реализацию, с нас — компетенции.

За неделю мы сделали концепцию будущего робота: он должен был уметь распознавать лица, речь, транслировать материал на своем дисплее, перемещаться и общаться. Алексею понравилась идея, и работа началась. Четыре месяца ушло на создание первого прототипа. Мы арендовали гараж на окраине Перми, каждый день приезжали туда и собирали робота. Работать, конечно, было не очень комфортно. Когда шел дождь — протекала крыша, компьютеры заливало водой и нам приходилось их сушить.

Презентация прототипа состоялась в одной из торговых сетей. Мы настроили робота так, чтобы он ездил и продавал цветы людям, повторяя фразу: «Тот, кто розы покупает, тот весь день благоухает». Такая активность увеличила сбыт продукции в три с половиной раза, на 250 процентов.

Дело пошло в гору. В течение следующих трех месяцев нам удалось продать 10 роботов за 3 миллиона рублей — около 100 тысяч долларов, что равно пассивным инвестициям. То есть мы получили их, не привлекая стороннего капитала. После этого было запущено серийное производство. Мы активно начали участвовать в выставках, конференциях. И сейчас являемся крупнейшим производителем роботов в России и Северной и Восточной Европе. А недавно вышло четвертое поколение Promobot.

— Продолжая ваш рассказ о компетенциях и образовании, хочу спросить: на ваш взгляд, современное высшее образование в России подталкивает молодых специалистов к созданию чего-то нового, к реализации своих проектов? Или получается так, что таланты вынуждены сами себя вытягивать?



— Робототехника включает в себя три вещи: программирование, электронику и механику. Одному человеку сложно обладать этими тремя компетенциями. У нас как раз была команда, которая «захватывала» эти навыки. Игорь Еремеев отлично владел знаниями в области программирования и электроники, Максим Утев был самым талантливым конструктором на курсе, я мог хорошо продвигать и продавать товар. На данный момент у нас работает штат сотрудников, также «закрывающий» все эти навыки. Конечно, чему-то мы их учим, но основные знания у них все равно образовалась в университете. Вуз формирует определенную базу для дальнейшего развития.

— Promobot — робот-консультант или уже нечто большее? Как эволюционировал ваш робот за эти годы?



— Изначально, Promobot должен быть роботом-консультантом, промоутером, то есть отвечать на вопросы, привлекать внимание, развлекать, увеличивать траффик и проходимость. Со временем мы поняли, что необходимо расширять внедрение, и разработали открытую робототехническую платформу Promobot SDK. С ее помощью любой разработчик может кастомизировать робота. Также у робота появилась возможность интегрироваться со сторонними системами и сервисами.

Сейчас Promobot имеет свои собственные кейсы применения. У нас есть четыре основных направления: робот-консьерж для зданий и бизнес-центров, робот-консультант для банков, торговых сетей, лабораторный стенд для работы в вузах и других образовательных учреждениях и робот-гид для музеев, выставок. Благодаря этим кейсам у нас есть возможность проникнуть практически в любую отрасль и рынок, где требуются сервисные услуги.

— А как родилось название «Promobot»?

— Есть правило, как грамотно придумывать название роботам. Во-первых, корень слова обязан содержать основную деятельность, которую робот будет осуществлять. Во-вторых, значение слова должно относиться к роботам — «трон», «дроид», «бот». Для нас выбор был очевиден.

— Сборка роботов происходит в Перми?



— Сейчас роботов в России делать дешевле, чем где-либо. Пермь — идеальный город для производства в отличие от той же самой Москвы. С точки зрения логистики и зарплат там невыгодно заниматься сервисной робототехникой.

На данный момент в нашем штате трудятся 72 человека — программисты, конструкторы, сборщики, разработчики электроники, офисные сотрудники. Производство проходит в пять этапов: производство металла, корпуса, монтаж платы, сборка, тестирование и программирование. Мы производим 18 роботов в месяц, ежемесячный оборот компании превысил 26 млн рублей.

«В знак доверия американский партнер передал нам 500 тысяч акций компании на сумму 100 тыс. долларов»



— Выставлялись ли вы на венчурных российских выставках и конференциях? И много ли от этого было толку?



— Все началось в 2014 году, когда мы участвовали в конкурсе в рамках стартап-акселератора GenerationS. Promobot получил приз — 1,2 млн рублей, который впоследствии мы потратили на развитие проекта. Позже мы стали резидентами Фонда «Сколково», давшего нам множество полезных связей и контактов, в том числе и выход на европейский рынок.

— А как обстоят дела в рамках сотрудничества с иностранцами и с российскими партнерами? Если ли различия в подходах?

— У нас идут поставки в 25 стран: в США, на Ближний Восток, в Европу и Африку. Наши роботы на 80 процентов состоят из отечественных комплектующих, что делает их более доступными по цене. Это, безусловно, сказывается на популярности Promobot. Партнеров и потенциальных покупателей мы привлекаем двумя способами: участием в выставках и форумах, где мы налаживаем контакты, а также популяризацией бренда через публикации в СМИ различных интересных историй про нашу компанию.

— Promobot поставит в США 2 000 роботов на сумму 3,4 млрд рублей. Расскажите подробнее, как Вы заключили эту сделку?

— К нам поступил запрос из США от производителя светодиодных ламп US LightingGroup (USLG), не предвещавший больших дел. В связи с тем, что ранее мы спланировали поездку в Кремниевую долину в рамках мероприятия Global Pitch, нам удалось встретиться с американскими партнерами. Глава USLG признался, что всю жизнь хотел заниматься таким бизнесом, каким занимаемся мы. «Я готов купить столько роботов у вас, сколько сможете произвести, потому что я знаю, как их продавать», — сказал американец. В знак доверия он передал нам 500 тысяч акций компании на сумму 100 тысяч долларов. Мы 3 дня заключали сделку — все прошло удачно. На сегодняшний день Promobot поставил в США уже восемь роботов.

— Как обстоят дела с робототехникой в США?

— Сервисный робот не должен стоить больше, чем 30 тысяч долларов, иначе у него будет долгая окупаемость и амортизация. К сожалению, в США произвести технику за такую цену невозможно с экономической точки зрения. Сервисных роботов там не встретишь. Есть роботы-патрульные. Поэтому в США рынок открыт. Отмечу, что там развиты промышленные и бытовые роботы.

«Благодаря развитию ИИ и робототехники в будущем повсеместно будет распространено понятие «безусловный базовый доход»



— По версии журнала Forbes, вы вошли в тридцатку перспективных молодых бизнесменов. Для вас это определенный статус в бизнес-сообществе? Узнаваемость в IT-сфере многое решает?

— Благодаря успешным экономическим и коммерческим показателям редакция журнала Forbes признала, что я в лице компании достоин находиться в этом рейтинге. В свое время это принесло большое количество заказов для компании. И до сих пор эхо этого инфоповода приносит свои плоды. Это дало нам признание на международном рынке. Со своей стороны данный факт не рассматриваю как какой-то определенный статус, главное, чтобы компании это приносило определенные результаты.

— Олег, а на ваш взгляд, есть ли факторы, которые тормозят развитие инновационной сферы, в том числе робототехнику, в России? В целом, с какими проблемами сталкиваются робототехники в нашей стране?

— В России существует готовая инфраструктура для создания инновационной компании. Есть Российская венчурная компания, которая дает экспертизу и финансирование, есть Фонд «Сколково», помогающий в поиске партнеров и налаживании сбыта, есть Фонд развития интернет-инициатив, занимающийся инвестициями, есть Фонд содействия инновациям, который дает гранты. Собственно, а что тогда конкретно тормозит отрасль? Я думаю, это «бытовые» моменты: проблемы с организацией поставок, в том числе в другие страны из-за большого объема документации, сертификации и технических моментов. Не так страшно, как кажется.

— На протяжении последних лет мы увидели целый ряд примеров того, как государство пытается регулировать киберфизические системы. Например, в Китае представили многостраничный План развития технологий искусственного интеллекта нового поколения. К 2030 году в нем поставлены амбициозные цели. В России тоже создали конвенцию по ИИ и робототехнике. Полезное ли это дело? Своевременно ли озаботились этим вопросом?

— Развитие ИИ и робототехники приведет к тому, что в будущем будет повсеместно распространено такое понятие, как «безусловный базовый доход». Это минимальная сумма, которую будет получать человек, только благодаря тому, что он является экономической единицей. Чтобы это состоялось, должен произойти рывок во всех индустриях: сельском хозяйстве, машиностроении и других. Представьте, в будущем на молочных фермах не будет ни одного человека. Роботы будут полностью контролировать весь процесс производства. Поэтому человеку не придется работать, так как рутинные задачи переложатся на машины. Безусловный базовый доход даст рывок науке, культуре и искусству.

Если человек не будет регулировать все эти процессы, то это может привести к коллапсу. Что случится, если в один день перестанет работать банковская сфера в мире? Это будет настоящая катастрофа. Ведь мало кто знает, что в банковскую сферу ИИ проник почти на 50 процентов. Поэтому важно, чтобы у каждого механизма была возможность аварийного отключения и перевода его в ручной режим.

— Есть ли перспективы у робототехники в России сейчас? Насколько мы отстаем от зарубежных компаний?

— Робототехника состоит из множества типов продукции, которые нельзя даже в одном ряду ставить. Так, рынок промышленных роботов сформирован и поделен — лидируют немецкие, японские, китайские компании. Их никак не потеснить, так как продукты разрабатывалась десятилетиями. Если говорить про бытовую робототехнику, то здесь активно применяются роботы-пылесосы, роботы-мойщики окон и роботы-мойщики бассейнов. В целом, там есть чего еще придумать нового.

Говоря про сервисных роботов, я могу уверенно сказать, наша продукция лучше по показателям распознаванию лиц, мехатронике, функционалу и цене. Однако мы отстаем по уровню сбыта — от китайской компании и японской-французской компании. Это вопрос времени, так как мы знаем, как в этом направлении сделать рывок.