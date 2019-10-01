Куда пойти в Казани — день бесплатных экскурсий по музеям и театрам для школьников

Днем открытых дверей в храмах искусств в Татарстане дали старт пилотном проекту «Культурный норматив школьника»

Сегодня в Татарстане стартует проект «Культурный норматив школьника». В Казани в течение дня для 2 тысяч учащихся бесплатно проведут экскурсии в музеях, театрах и библиотеках. В программе — мастер-классы, квесты, путешествие в закулисье и даже репетиция с художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ Александром Сладковским. Подробнее — в афише «Реального времени».

Что носили, как строили, как воевали

Официально проект стартует сегодня в Казанском цирке по адресу: площадь Тысячелетия, 2. в 14.00.

10.00 — 11.00



В Казанском Кремле ребята попадут на экскурсию «Мир архитектуры. Путешествие по Казанскому Кремлю».

10.00

На территории Кремля во время экскурсии «Функция — конструкция — форма: мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор»: школьникам расскажут об архитектуре и ее наполнении.

11.00—12.30 и 12.30—14.00

Там же, в Казанском Кремле, школьники познакомятся с экспонатами Национальной художественной галереи «Хазинэ».

Казанским учащимся дадут мастер-класс по работе с войлоком в Галерее современного искусства по адресу: ул. К. Маркса, 57

Фото Романа Хасаева

Национальный музей РТ подготовил обширную программу из квестов и экскурсий.



10.00—12.00

Квест «100 шагов назад».

10.00—11.00 и 11.00—12.00

Экскурсия «Что носили, чем сражались».

12.00—13.00 и 13.00—14.00

Экскурсия «Ручейки Поволжья».

10.00—16.00

Квест «Музейный бум».

14.00—15.00 и 15.00—16.00

Экскурсия «Ожившая экспозиция».

10.00—16.00

Обзорные и тематические экскурсии.

Фото Рината Назметдинова

В мире фантазии, музыки и творчества

11.00 и 12.00

В Национальной библиотеке РТ юным посетителям расскажут о «Доме, где живет книга», адрес: ул. Кремлевская, 33.

10.00—10:45 и 11.00—11.45

В Республиканской детской библиотеке по адресу: пр. Х. Ямашева, 81 школьника ждет проект «В гостях у сказки Алиша».

13.00—14.10

А также школьникам предлагают «Путешествие с книгой через века и страны».

11.00 и 13.00

Экскурсию по гримерным, подмосткам проведут в Казанском академическом русском большом драматическом театре им. В.И. Качалова на ул. Баумана, 48.

11.00

Татарский государственный театр кукол «Экият» приглашает на экскурсию на ул. Петербурскую, 57.

Фото Максима Платонова





11.00—12.00 и 12.00—13.00

Экскурсия в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Джалиля по адресу: пл. Свободы, 2.

13.00

В Казанском татарском государственном ТЮЗе им. Кариева ребята посмотрят спектакль Кейт Ди Камилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Театр приглашает на ул. Петербургскую, 55б.

12.00

Репетиция с маэстро Александром Сладковским состоится в Государственном симфоническом оркестре РТ по адресу: пл. Свободы, 1.

— До недавнего времени в республике и некоторых регионах РФ действовали свои подобные программы. В Минкульте России оценили это начинание и решили растиражировать. Раньше этот проект у нас распространялся только на начальную школу, теперь задействуют ребят всех возрастов. Дети будут пополнять свои знания не только посещая учреждения культуры. В помощь им виртуальная «Цифровая культура». На этом портале школьники будут находить сведения об архитектуре, кино, музыке, — пояснила начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций Минкульта РТ Фания Козырева.