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Куда пойти в Казани — день бесплатных экскурсий по музеям и театрам для школьников

07:00, 01.10.2019 1

Днем открытых дверей в храмах искусств в Татарстане дали старт пилотном проекту «Культурный норматив школьника»

Куда пойти в Казани — день бесплатных экскурсий по музеям и театрам для школьников Фото: kzn.ru

Сегодня в Татарстане стартует проект «Культурный норматив школьника». В Казани в течение дня для 2 тысяч учащихся бесплатно проведут экскурсии в музеях, театрах и библиотеках. В программе — мастер-классы, квесты, путешествие в закулисье и даже репетиция с художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ Александром Сладковским. Подробнее — в афише «Реального времени».

Что носили, как строили, как воевали

Официально проект стартует сегодня в Казанском цирке по адресу: площадь Тысячелетия, 2. в 14.00.

10.00 — 11.00

  • В Казанском Кремле ребята попадут на экскурсию «Мир архитектуры. Путешествие по Казанскому Кремлю».

10.00

  • На территории Кремля во время экскурсии «Функция — конструкция — форма: мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор»: школьникам расскажут об архитектуре и ее наполнении.

11.00—12.30 и 12.30—14.00

  • Там же, в Казанском Кремле, школьники познакомятся с экспонатами Национальной художественной галереи «Хазинэ».
  • Казанским учащимся дадут мастер-класс по работе с войлоком в Галерее современного искусства по адресу: ул. К. Маркса, 57
Фото Романа Хасаева

Национальный музей РТ подготовил обширную программу из квестов и экскурсий.

10.00—12.00

  • Квест «100 шагов назад».

10.00—11.00 и 11.00—12.00

  • Экскурсия «Что носили, чем сражались».

12.00—13.00 и 13.00—14.00

  • Экскурсия «Ручейки Поволжья».

10.00—16.00

  • Квест «Музейный бум».

14.00—15.00 и 15.00—16.00

  • Экскурсия «Ожившая экспозиция».

10.00—16.00

  • Обзорные и тематические экскурсии.
Фото Рината Назметдинова

В мире фантазии, музыки и творчества

11.00 и 12.00

  • В Национальной библиотеке РТ юным посетителям расскажут о «Доме, где живет книга», адрес: ул. Кремлевская, 33.

10.00—10:45 и 11.00—11.45

  • В Республиканской детской библиотеке по адресу: пр. Х. Ямашева, 81 школьника ждет проект «В гостях у сказки Алиша».

13.00—14.10

  • А также школьникам предлагают «Путешествие с книгой через века и страны».

11.00 и 13.00

  • Экскурсию по гримерным, подмосткам проведут в Казанском академическом русском большом драматическом театре им. В.И. Качалова на ул. Баумана, 48.

11.00

  • Татарский государственный театр кукол «Экият» приглашает на экскурсию на ул. Петербурскую, 57.
Фото Максима Платонова


11.00—12.00 и 12.00—13.00

  • Экскурсия в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Джалиля по адресу: пл. Свободы, 2.

13.00

  • В Казанском татарском государственном ТЮЗе им. Кариева ребята посмотрят спектакль Кейт Ди Камилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Театр приглашает на ул. Петербургскую, 55б.

12.00

  • Репетиция с маэстро Александром Сладковским состоится в Государственном симфоническом оркестре РТ по адресу: пл. Свободы, 1.

— До недавнего времени в республике и некоторых регионах РФ действовали свои подобные программы. В Минкульте России оценили это начинание и решили растиражировать. Раньше этот проект у нас распространялся только на начальную школу, теперь задействуют ребят всех возрастов. Дети будут пополнять свои знания не только посещая учреждения культуры. В помощь им виртуальная «Цифровая культура». На этом портале школьники будут находить сведения об архитектуре, кино, музыке, — пояснила начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций Минкульта РТ Фания Козырева.

Екатерина Аблаева
ОбществоОбразование Татарстан
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