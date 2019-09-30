30 сен 2019

Оnline-конференция с Александром Шадриковым, Министром экологии и природных ресурсов РТ

Оnline-конференция с Александром Шадриковым, Министром экологии и природных ресурсов РТ

30 сентября в 16:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Министр экологии и природных ресурсов РТ, Шадриков Александр Валерьевич

Тезисы к обсуждению:

1.Экологическая обстановка в Татарстане. Болевые точки на карте республики.
2.Основные причины загрязнения окружающей среды.
3.Рекультивация Самосыровской и Тагаевской свалок.
4.Реализация проекта «Оздоровление Волги».

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