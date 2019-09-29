«Раз сказали, что я буду в «Торо Россо», значит, буду в «Торо Россо». Даниил Квят о планах на сезон-2020

Российский автогонщик — о Гран-при Сингапура, предстоящем этапе в Сочи и своем невызове в «Ред Булл»

Гран-при Сингапура для российских болельщиков Formula 1 оказался весьма насыщенным событиями, в первую очередь благодаря россиянину Даниилу Квяту. Тут были и очередные проблемы с двигателем, повлиявшие на квалификацию, и столкновение с Кими Райкконеном в гонке, а апофеозом всех неприятностей стало объявление консультанта команды Red Bull Хельмута Марко, что в 2020 году Даниил не перейдет в первую команду и останется в «Торо Россо». Перед стартом Гран-при России Квят прокомментировал происходящее вокруг него порталу «Чемпионат», заодно раскрыв новые детали прошедшего этапа и порассуждав о предстоящем.

«В Сингапуре не смог использовать весь потенциал машины, не было уверенности»

— Даниил, вам то хотели оставить дымивший мотор, то все-таки решили его поменять. Почему так?

— Честно говоря, не знаю, почему так решили. Но раз команда так делает, то точно видит в этом смысл. У нас были небольшие проблемы в Италии, потом повторились в Сингапуре. Видимо, решили перестраховаться, взяв еще один мотор до конца сезона. В чем именно была проблема, для меня не так важно.

— Какие мысли были, когда в Сингапуре вновь увидели дым из этого движка? Чувство досады?

— Нет. Такие вещи бывают, это Формула-1.

— Смотрели повтор своего столкновения с Кими Райкконеном? Может, с ним самим обсуждали?

— Нет смысла долго обсуждать эту историю. Я посмотрел повтор — и все, это осталось в прошлом. Тот Гран-при в целом получился скомканным. Все началось еще с квалификации, а точнее — со свободных заездов. На такой трассе, как Сингапур, очень важна уверенность в себе, а я пропустил третью практику. Когда я выехал в квалификации, то на первом круге были довольно хорошие ощущения от машины, но я еще не мог использовать весь ее потенциал, еще не было уверенности.

Риск вылететь в первом сегменте был самым высоким, мы это знали. В этом году очень плотная борьба в средней группе, и нам не хватило нескольких тысячных. Если бы мы прошли во второй сегмент, то там было бы намного легче.

— Вы признавались, что возникали некоторые проблемы на рестартах. Из-за чего?

— Я немного застревал за соперниками, не удавалось их обойти. Плюс у меня полностью запотели зеркала заднего вида — я не видел, когда меня атаковали сзади, приходилось занимать более широкие траектории. Было несколько контактов, которые не попали в телетрансляцию, — они тоже не помогли.

— Разобрались, что случилось с зеркалами?

— Это было масло от одной из других машин. Из-за аэродинамических завихрений оно попало на стекла и осталось на зеркалах.

— Так или иначе «Торо Россо» не отстает от средней группы. Удалось разобраться с новинками, которые плохо работали перед летней паузой?

— В целом да. В Спа, Монце и Сингапуре мы были там, где и ожидали, боролись за очки. У нас еще планируется что-то новое — не очень большие новинки, но что-то будет. Мы хотим сильно закончить сезон. Да и в следующем сезоне правила слишком не меняются, так что все новинки пригодятся.

«Слова Хельмута о моем невызове в Red Bull — закон»

— Сочинская трасса подходит «Торо Россо» и мотору «Хонды»?

— В субботу нам обычно немного тяжелее, но в воскресенье мы боремся с остальными наравне. Постараемся навязать борьбу за очки, даже несмотря на штраф. В Спа была похожая ситуация: мы стартовали последними, но все равно приехали в очки. Нет смысла сбрасывать себя со счетов. Да, неидеально получить штраф на домашнем этапе, но в чемпионате еще остается пять гран-при, и было правильно выстроить правильную стратегию на концовку сезона.

— Ваш новый напарник Пьер Гасли довольно легко адаптировался к машине, согласны?

— Да, это так. Он знаком с этой машиной, я не заметил у него проблем. Для меня ничего сильно не изменилось, я концентрируюсь на своей собственной работе. Пьер хорошо говорит по-английски, так что на брифингах проблем не появилось.

— Алекс на первых порах посматривал на ваши настройки и так далее. Пьер вряд ли так делает?

— Я не знаю, что именно он изучает, спросите у него самого. Но у нас внутри команды все открыто, пилоты могут изучать все данные.

— Хельмут Марко сказал, что вы не претендуете на место в «Ред Булл». У вас есть понимание почему?

— Я не считаю, что стоит сильно анализировать — раз он так сказал, так и есть. Его слово — это закон внутри «Ред Булл».

— Лично вам Хельмут что-то говорил перед тем, как все рассказать в эфире Sky Sports? Вы были в курсе решения?

— Я знал давно, еще с летней паузы. Точно не скажу, когда узнал, но относительно давно. Я просто воспринял это как уже принятое решение. Раз сказали, что я буду в «Торо Россо», значит буду в «Торо Россо». Буду стараться максимально хорошо выполнять свою работу.

— Вы все еще верите, что когда-нибудь вернетесь в «Ред Булл»?

— Я верю, что мне нужно хорошо делать свою работу в «Торо Россо», а затем посмотрим, что будет.

— Перед 2021 годом у вас будет право самому принимать решение о будущем? Или нужно будет дождаться решения «Ред Булл»?

— У меня будет свободный выбор.

— Что говорит про последние новости ваш менеджер Николя Тодт?

— Николя Тодт, как и я, не принимает решений в «Ред Булл». Мы с ним на одной волне. Он, как и я, знает, что мне нужно максимально хорошо работать в «Торо Россо».

— Тодт не ходил к Марко с расспросами — мол, как же так?

— Насколько я знаю, такого не было.

Фото formula1.com

В субботу нам обычно немного тяжелее, но в воскресенье мы боремся с остальными наравне. Постараемся навязать борьбу за очки, даже несмотря на штраф

«Александр Головин играет впечатляюще за «Монако». У него большая уверенность в себе»

— Если, например, в Сочи в гонке пойдет дождь и вы опять попадете на подиум, такой результат способен переубедить «Ред Булл»?

— Я не люблю рассуждать так гипотетически.

— Некоторые считают, что проблемы «Феррари» на старте сезона были в том числе вызваны вашим уходом с поста пилота по симулятору. Такие разговоры приятны?

— Не думаю, что это очень сильно связано с симулятором. Ну, наверное, приятно, если кто-то так думает. Но я знаю, что это не совсем так. Во время уикендов я немного работал в четверг в рамках подготовки к этапу, а самым напряженным днем была пятница.

— Видел, что вы ходили на матч футбольного «Монако». Как вам? С Александром Головиным не знакомы?

— Я сходил первый раз, хотя живу рядом со стадионом. Было интересно сходить на матч. Александр был самым быстрым на поле, впечатляюще играл. У него большая уверенность в себе. Возможно, когда-нибудь с ним пересечемся, обменяемся какими-то сувенирами.