«Может быть, казанцы пересядут на индивидуальные летательные аппараты»

Столице Татарстана пообещали новое метро и метробусы. На новый скоростной общественный транспорт потратят 7 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Деньги на воплощение предусмотренного проектом генплана Казани развития транспортной сети есть, заявили сегодня на пресс-конференции заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров и председатель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Речь идет о серьезных суммах: только строительство трамвайной ветки до «Салават купере» обойдется, по предварительной оценке, в 8 млрд рублей. О том, какие новые виды транспорта и дороги появятся в Казани, как пойдет в конечном счете метро и где хотят построить мосты и развязки, — в материале «Реального времени».

Идеология комфорта в общественном транспорте



Заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин сообщил, что разработчики генплана выстраивают транспортную сеть столицы Татарстана на основе полицентричности, и заявил, что перед ними не ставилось «задачи опутывать сетью дорог город Казань», а наибольший упор в работе делался «на комфорт и перемещение на общественном транспорте».



Перед тем как передать слово другим участникам пресс-конференции, Шафигуллин представил их. Айдара Абдулхакова — быстро и лаконично, а Тимура Кадырова — более обстоятельно. Он подчеркнул, что Кадыров — один из «основных разработчиков идеологии развития городской транспортной инфраструктуры и дорожной сети».

Абдулхаков рассказал, что разработчики генплана рассчитывают транспортную сеть города не на прогнозные 1,43 млн жителей к 2040 году, а с запасом — на 1,521 млн жителей при прогнозируемых 413 автомобилях на тысячу жителей, попутно заметив, что сейчас обеспеченность машинами составляет 340 на тысячу жителей.

Он обратил внимание журналистов на то, что многие решения по генплану были основательно скорректированы после общественных обсуждений. В частности, заметил чиновник, разработчики генплана понизили класс магистралей, проходящих через жилые массивы, чтобы уменьшить их поперечный профиль и минимизировать количество участков, по которым они пройдут.

Все транспортные решения, подчеркнул Айдар Абдулхаков, просчитывались с учетом развития общественного транспорта, а принцип полицентричности развития Казани должен снизить маятниковую миграцию из района в район в часы пик: предполагается, что большинство горожан будут учиться и работать там же, где и живут. Особенно актуально, думается, это для так называемых «точек роста», которые определили для города разработчики генплана: из некоторых новых микрорайонов будет действительно проблематично добираться в другие концы города.

Будут деньги — будет метро

В генплане нет единой четкой концепции, как дальше будет развиваться казанское метро, решение о строительстве которого было принято вопреки расчетам проектировщиков генплана. По словам Айдара Абдулхакова, для второй линии после станции «Сахарова» предусмотрено два направления развития с выходом в Ново-Савиновский район: через «Седьмое небо» — новый микрорайон ЖК «Казань XXI век» и Компрессорный завод, и альтернативное — через «Акчарлак», что исключает дублирование идущего по проспекту Победы скоростного трамвая.

Запланировано строительство третьей ветки метро — от Мамадышского тракта (ЖК «Весна») до железнодорожного вокзала, через «Акчарлак», с выходом на станцию «Вахитово».

Всего запланировано строительство 26 новых станций метрополитена. А протяженность второй линии метро, которая будет включать 12 станций, составит 20 км. Пересадка на вторую линию предусмотрена на станции «Дубравная».

Проектирование первого участка второй линии метрополитена из четырех станций («Фучика», «100-летия ТАССР», «10 микрорайон», «Сахарова») уже начал институт «Татдорпроект».

Для новых станций метро зарезервированы коридоры: около торгового центра «XL», на пересечении улицы Чуйкова и проспекта Амирхана, на Разъезде Восстания, возле железнодорожного вокзала «Казань-1». Пересадочные узлы запланированы на улице Ершова («Абжалилова»), Советской площади, на улице Аделя Кутуя («Ипподром»), на проспекте Камалеева («Родина») и Мамадышском тракте — в поселке Константиновка.

Но реализуются эти планы, подчеркнул Абдулхаков, только «при наличии финансирования и возможности строительства». Поэтому «основной упор разработчики генплана делают на другие виды общественного городского транспорта».

Поезда пойдут по кругу

А вот следующий проект — организация кольцевого железнодорожного пассажирского движения по аналогии с Москвой, по мнению Айдара Абдулхакова, куда более перспективен по части быстрой реализации: он поддерживается РЖД и уже ведутся проектно-изыскательные работы.

— Будут достраиваться недостающие железнодорожные пути, — сообщил он.

Маршрут внутригородской кольцевой железной дороги: вокзал «Казань-1» — Новое Аракчино — Восстание (переход на станцию метро «Северный вокзал») — Компрессорный — Ометьево (переход на станцию метро «Аметьево») — Вахитово — «Казань-1». Возле станций городской электрички обещают создать 17 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) с перехватывающими парковками.

Трамвай за 8 млрд для «Салават купере»…

Айдар Абдулхаков сообщил, что от идеи пустить электричку в «Салават купере» окончательно отказались — в пользу трамвая. Главной причиной стала невозможность завести железнодорожные пути в жилые кварталы — по соображениям техники безопасности. А без этого идея теряет смысл, так как жителям «радужного» микрорайона придется слишком далеко шагать до ближайшей платформы.

Альтернативой стал скоростной трамвай, который и собираются теперь пустить до «Салават купере» по улицам Большая Крыловка, Болотникова, Фрунзе, с выходом на улицу Васильченко, а далее — вдоль забора «Казаньоргсинтеза». Стоимость строительства одной этой ветки, по словам председателя городского комитета по транспорту, составит 8 млрд рублей. Напомним, пустить трамвай в микрорайон обещали еще 2 года назад.

Кроме того, генпланом предусмотрено закольцевать скоростной трамвайный маршрут №5, который сейчас ходит от вокзала до «Солнечного города». Рельсы предполагается проложить по Большому Казанскому кольцу.

Шаг к этому уже сделан: сейчас, напомнил Абдулхаков, завершается прокладка трамвайных путей по улице Баки Урманче — от Оренбургского проезда до улицы Мидхата Булатова.

Айдар Абдулхаков сообщил, что от идеи пустить электричку в «Салават купере» окончательно отказались — в пользу трамвая. Фото kzn.ru

Трамвайный маршрут №4 «Ул. Халитова — 9-й микрорайон» собираются продлить по улице Габишева до улицы Завойского, для чего будет построен новый участок трамвайной линии длиной около 1 км.

Новый трамвайный маршрут хотят проложить до «экорайона», строительство которого предполагается в Кировском районе на месте бывших артиллерийских складов.

Всего генпланом предусмотрено строительство 38,3 км трамвайных путей.

…и метробус до Дербышек за 7 млрд

Дербышкинцам, которые долго ждали троллейбусной линии, проект генплана предлагает достойную альтернативу — метробус. Это новый скоростной вид транспорта, который должен двигаться по выделенной полосе, не пересекаться с другими видами транспорта, а останавливаться для посадки-высадки пассажиров у специальных терминалов с турникетами (для организации оплаты проезда). Вместимость метробусов — 300 пассажиров, а перевозить по Казани этот вид транспорта сможет более 8 тысяч пассажиров в час.

Проектировщики генплана предложили для метробусов три маршрута, которые начинаются у железнодорожного вокзала — до Дербышек, до улицы Гаврилова и до «Лесного городка».

— Мы планируем объявить конкурс на разработку проекта движения метробусов уже на следующей неделе, — сообщил Айдар Абдулхаков журналистам. — На проектирование выделено 15 миллионов рублей, а ориентировочная суммарная стоимость строительства всех трех линий — 7 миллиардов.

Он заверил, что эти деньги найдутся, так что футуристический проект нового вида транспорта является вполне реалистичным.

356 километров дорог и 73 моста

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров рассказал, что в течение ближайших 20 лет в Казани, согласно генплану, должно быть построено 356 км новых дорог, в результате чего общая протяженность улично-дорожной сети города должна вырасти до 2 203 км. В основном дороги планируется строить в северной и восточной частях столицы Татарстана и включить в транспортный каркас Казани Вознесенский тракт, дорогу-дублер Горьковского шоссе и дорогу вдоль железнодорожных путей от станции «Вахитово» до М-7 с выходом в районе Дербышек. Предполагается также замкнуть Большое Казанское кольцо — вдоль железнодорожных путей и пляжа «Локомотив», а далее через новый мост вдоль Кировской дамбы с выходом на улицу Несмелова.

Общая протяженность Вознесенского тракта по завершении строительства — от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую до М-7 — должна составить 10 км. Также на М-7 планируется вывести новую дорогу общегородского значения — от станции «Вахитово» через новый мост в районе зоопарка «Река Замбези», которая призвана избавить от заторов улицы Техническую, Ершова и Мира.

Еще одну новую дорогу длиной 14 км проектировщики нарисовали от Большого Казанского кольца (ул. Несмелова) до трассы М-7 (в районе Займища).

Тимур Кадыров рассказал, что в течение ближайших 20 лет в Казани, согласно генплану, должно быть построено 356 км новых дорог, в результате чего общая протяженность улично-дорожной сети города должна вырасти до 2 203 км. Фото kzn.ru

Чтобы преодолеть водные преграды и избежать лишних пересечений магистралей, в Казани планируется построить 73 новых моста и путепровода, в том числе три новых моста через Казанку. Речь о новом мосте в устье реки — в Кировский район, мосте у поселка Торфяной рядом с существующим железнодорожным переходом через реку и мосте, который уже вызвал бурные дискуссии у горожан — от улицы Чистопольской до улицы Новаторов.

Почему люди не летают?

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Тимур Кадыров и Айдар Абдулхаков пояснили, что проектирование дорог увязано с планом территориального развития города, но вопрос о ширине проездов и красных линиях будет решаться на следующих этапах — после принятия генерального плана. Из чего вытекает, что генплан не защищает казанцев от появления в будущем новых узких дорог и заторов на них. Равно как и от появления высотных жилых массивов в местах, где существующей дорожной сети недостаточно для их обслуживания, а новые дороги строить негде.

Айдар Абдулхаков подчеркнул, что дорожно-транспортная сеть проектируется только на 20 лет и на прогнозное количество автомобилей — 420 машин на тысячу жителей, «но эти мероприятия окажутся недостаточными, если машин будет 500 на тысячу жителей». И предположил, что проблема может решиться с помощью новых транспортных технологий — например, если в будущем казанцы в основной своей массе откажутся от автомобилей и массово пересядут на «индивидуальные летательные аппараты».