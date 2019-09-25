Новости общества

10:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Запечатленные в живописи: как Китай поразил татарстанцев экономической мощью

07:00, 25.09.2019 2

Художники показали казанцам Поднебесную

Запечатленные в живописи: как Китай поразил татарстанцев экономической мощью Фото: vk.com/tatar_museum

Крупнейшую гидроэлектростанцию в мире, красивейшие зеленые ущелья, полноводную реку Янцзы, фантастические небоскребы современного Китая и его старинные районы — все это увидели на картинах и фотографиях посетители выставки «Китай в глазах татарстанцев». Экспозиция, посвященная 70-летию КНР, открылась вчера в Национальном музее РТ. Подробности — в материале «Реального времени».

Искусство стерло расстояние между странами

В этом году КНР отмечает 70-летие. Такой же юбилей — у дипломатических отношений между нашими странами. Генеральное консульство КНР в Казани и МИД КНР договорились с правительством Татарстана о взаимном обмене между китайскими художниками и творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани. С 17 по 29 июля татарстанские художники посетили Китай. Фотограф Сергей Красиков, член — корреспондент РАХ и руководитель творческой мастерской живописи РАХ в Казани Фиринат Халиков, член Союза художников России и Творческого союза художников России, художник-стажер творческой мастерской Полины Илюшкиной, выпускник творческой мастерской, художник Сергей Царев побывали в Чунцине, Улоне, Фэнду, Фэнцзе, Ичане, Ухани и Шанхае. Казанские авторы встретились с художниками и преподавателями художественных университетов в Чунцине и Ухани, посетили художественные университеты и галереи Чунцина и Ухани.

Делегация из Татарстана совершила круиз по реке Янцзы и осмотрела храмы городов Фэнду и Фэнцзе, три «золотых ущелья» Цютан, Уся, Дицуй, плотину крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья» близ Ичана. Во всех этих городах и на теплоходе художники писали этюды, пейзажи и портреты. За всю поездку они создали около 40 работ.

Во всех этих городах и на теплоходе художники писали этюды, пейзажи и портреты. Фото предоставлено Полиной Илюшкиной

По итогам поездки Генеральное консульство КНР в Казани совместно с Национальным музеем РТ подготовили выставку картин и фотографий «Китай в глазах татарстанцев».

— 70 лет — это важная веха во взаимоотношениях между нашими государствами, которые являются надежными партнерами, добрыми соседями и близкими друзьями. Сейчас наши страны переживают подъем в сотрудничестве в разных сферах жизни. Китай интенсивно развивается. Художники из Казани своими глазами увидели настоящий Китай и преподнесли увиденное в нашей стране вам. Надеемся, вы найдете возможность посетить Китай, познакомиться с образом жизни наших людей, культурой, попробовать нашу кухню. Искусство не знает границ, уже сегодня вы сможете познакомиться с частицей Китая в Казани, — с такими словами открыл выставку генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

— Эта выставка — подарок Генерального консульства КНР в Казани нашей республике. Мы благодарны, что площадкой выбрали Национальный музей Татарстана — один из крупнейших музеев в России. В нашем музее проходит не первая выставка, посвященная Китаю. У нас была выставка «Шелковый путь», музей участвовал в международном проекте «Волга — Янцзы». И нам очень приятно, что казанские художники привезли в наш музей кусочек Китая. К этой стране всегда большой интерес, вы сами видите, сколько людей пришли на открытие. Выставка представляет интерес и тем, что она документальна. Китай запечатлели в фотографиях и отобразили на картинах — здесь много талантливых работ, — прокомментировала генеральный директор национального музея РТ Гульчачак Назипова.

«Эта выставка — подарок Генерального консульства КНР в Казани нашей республике», — прокомментировала Гульчачак Назипова. Фото vk.com/tatar_museum

«Мы не видели плохо одетых людей, мусора, аварий, полицейских и старых машин»

Фотограф Сергей Красиков рассказал о Чунцине — крупнейшем городе с населением около 40 млн человек, он — шестой в мире по количеству небоскребов. Казанские художники путешествовали на теплоходе, на скоростном поезде, побывали в сравнительно маленьком по китайским меркам городе Ичане, в котором проживает 1,5 млн человек.

— Очень доброжелательные люди кругом. Нас везде встречали представители МИД Китая, проживание в дорогих отелях нам полностью оплатили. Поездка прошла прекрасно. Но условия для съемок были непростые. Художнику нужно, например, часа четыре работать на одном месте, а фотографу необходимо больше точек съемки, больше перемещаться. Поэтому за 10 дней поездки я сделал около 1,5 тыс. фотографий. В Китае была повышенная влажность и жара — камера запотевала. На выставку отбирал фотографии по яркости, насыщенности, контрастности и геометрии, — поделился нюансами работы Сергей Красиков.

По словам фотографа, самый интересный для него город — Шанхай, по архитектуре он не уступает Москве. Татарстанских гостей поразила промышленная мощь Китая, который становится «мировым лидером в экономике».

— За последнее время там построили много объектов, развязок, мостов, небоскребов. Ездят современные поезда, нет машин старше 10 лет — для этого действует соответствующая программа. Все люди хорошо, аккуратно одеты. Мы не видели полицейских, аварий, мусора в крупном Чунцине. Вдоль рек нет коттеджей высокопоставленных лиц, наоборот, много площадок и общественных зон у воды: парков, набережных, культурных заведений, стадионов. В мире искусства есть своя особенность: местные знаменитые художники и лауреаты — те, кто пишет портреты Мао Цзэдуна, Дэна Сяопина, — поделился впечатлениями Красиков.

Для Полины Илюшкиной 10 дней пролетели как один миг. Фото vk.com/tatar_museum

— Очень запомнилось трехдневное путешествие с местными жителями по реке Янцзы. Мы писали их портреты, делали графические наброски, — для Полины Илюшкиной 10 дней пролетели как один миг.

Художница подружилась с переводчицей, которая очень хорошо знает русскую культуру и русский юмор, и с девушкой — сотрудницей речного флота, она тоже учит русский язык. Полина написала их портреты. После поездки у художницы появились индустриальные, городские, природные пейзажи. Ей очень хочется снова вернуться в эти места, задержаться подольше, чтобы поработать более сконцентрированно.

Как сообщил У Инцинь, в Казанской консерватории обучаются 200 китайских студентов, а в КФУ их свыше 1000, все больше молодежи в Татарстане изучают китайский язык и культуру Поднебесной. На выставке было много молодых лиц — юноши и девушки из Татарстана и Китая общались на русском, китайском, английском языках. Китайские студенты делились впечатлениями от картин и фотографий — они увидели знакомые места, уголки своей родины. У тех, кто не попал на открытие выставки, еще будет возможность насладиться ее экспонатами — экспозиция будет открыта до конца октября.

Екатерина Аблаева
ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:13
    Целый месяц, чтоб посетить экспозицию, рекомендую
    Ответить
  • Анонимно 09:41
    Вот бы татарстан удивил их своим экономическим успехом
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция Послание Президента Государственному совету Республики Татарстан

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

10:22 МСК Все новости
Новости раздела