Запечатленные в живописи: как Китай поразил татарстанцев экономической мощью

Художники показали казанцам Поднебесную

Крупнейшую гидроэлектростанцию в мире, красивейшие зеленые ущелья, полноводную реку Янцзы, фантастические небоскребы современного Китая и его старинные районы — все это увидели на картинах и фотографиях посетители выставки «Китай в глазах татарстанцев». Экспозиция, посвященная 70-летию КНР, открылась вчера в Национальном музее РТ. Подробности — в материале «Реального времени».

Искусство стерло расстояние между странами

В этом году КНР отмечает 70-летие. Такой же юбилей — у дипломатических отношений между нашими странами. Генеральное консульство КНР в Казани и МИД КНР договорились с правительством Татарстана о взаимном обмене между китайскими художниками и творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани. С 17 по 29 июля татарстанские художники посетили Китай. Фотограф Сергей Красиков, член — корреспондент РАХ и руководитель творческой мастерской живописи РАХ в Казани Фиринат Халиков, член Союза художников России и Творческого союза художников России, художник-стажер творческой мастерской Полины Илюшкиной, выпускник творческой мастерской, художник Сергей Царев побывали в Чунцине, Улоне, Фэнду, Фэнцзе, Ичане, Ухани и Шанхае. Казанские авторы встретились с художниками и преподавателями художественных университетов в Чунцине и Ухани, посетили художественные университеты и галереи Чунцина и Ухани.

Делегация из Татарстана совершила круиз по реке Янцзы и осмотрела храмы городов Фэнду и Фэнцзе, три «золотых ущелья» Цютан, Уся, Дицуй, плотину крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья» близ Ичана. Во всех этих городах и на теплоходе художники писали этюды, пейзажи и портреты. За всю поездку они создали около 40 работ.

Во всех этих городах и на теплоходе художники писали этюды, пейзажи и портреты. Фото предоставлено Полиной Илюшкиной

По итогам поездки Генеральное консульство КНР в Казани совместно с Национальным музеем РТ подготовили выставку картин и фотографий «Китай в глазах татарстанцев».

— 70 лет — это важная веха во взаимоотношениях между нашими государствами, которые являются надежными партнерами, добрыми соседями и близкими друзьями. Сейчас наши страны переживают подъем в сотрудничестве в разных сферах жизни. Китай интенсивно развивается. Художники из Казани своими глазами увидели настоящий Китай и преподнесли увиденное в нашей стране вам. Надеемся, вы найдете возможность посетить Китай, познакомиться с образом жизни наших людей, культурой, попробовать нашу кухню. Искусство не знает границ, уже сегодня вы сможете познакомиться с частицей Китая в Казани, — с такими словами открыл выставку генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

— Эта выставка — подарок Генерального консульства КНР в Казани нашей республике. Мы благодарны, что площадкой выбрали Национальный музей Татарстана — один из крупнейших музеев в России. В нашем музее проходит не первая выставка, посвященная Китаю. У нас была выставка «Шелковый путь», музей участвовал в международном проекте «Волга — Янцзы». И нам очень приятно, что казанские художники привезли в наш музей кусочек Китая. К этой стране всегда большой интерес, вы сами видите, сколько людей пришли на открытие. Выставка представляет интерес и тем, что она документальна. Китай запечатлели в фотографиях и отобразили на картинах — здесь много талантливых работ, — прокомментировала генеральный директор национального музея РТ Гульчачак Назипова.

«Эта выставка — подарок Генерального консульства КНР в Казани нашей республике», — прокомментировала Гульчачак Назипова. Фото vk.com/tatar_museum

«Мы не видели плохо одетых людей, мусора, аварий, полицейских и старых машин»

Фотограф Сергей Красиков рассказал о Чунцине — крупнейшем городе с населением около 40 млн человек, он — шестой в мире по количеству небоскребов. Казанские художники путешествовали на теплоходе, на скоростном поезде, побывали в сравнительно маленьком по китайским меркам городе Ичане, в котором проживает 1,5 млн человек.

— Очень доброжелательные люди кругом. Нас везде встречали представители МИД Китая, проживание в дорогих отелях нам полностью оплатили. Поездка прошла прекрасно. Но условия для съемок были непростые. Художнику нужно, например, часа четыре работать на одном месте, а фотографу необходимо больше точек съемки, больше перемещаться. Поэтому за 10 дней поездки я сделал около 1,5 тыс. фотографий. В Китае была повышенная влажность и жара — камера запотевала. На выставку отбирал фотографии по яркости, насыщенности, контрастности и геометрии, — поделился нюансами работы Сергей Красиков.

По словам фотографа, самый интересный для него город — Шанхай, по архитектуре он не уступает Москве. Татарстанских гостей поразила промышленная мощь Китая, который становится «мировым лидером в экономике».

— За последнее время там построили много объектов, развязок, мостов, небоскребов. Ездят современные поезда, нет машин старше 10 лет — для этого действует соответствующая программа. Все люди хорошо, аккуратно одеты. Мы не видели полицейских, аварий, мусора в крупном Чунцине. Вдоль рек нет коттеджей высокопоставленных лиц, наоборот, много площадок и общественных зон у воды: парков, набережных, культурных заведений, стадионов. В мире искусства есть своя особенность: местные знаменитые художники и лауреаты — те, кто пишет портреты Мао Цзэдуна, Дэна Сяопина, — поделился впечатлениями Красиков.

Для Полины Илюшкиной 10 дней пролетели как один миг. Фото vk.com/tatar_museum

— Очень запомнилось трехдневное путешествие с местными жителями по реке Янцзы. Мы писали их портреты, делали графические наброски, — для Полины Илюшкиной 10 дней пролетели как один миг.



Художница подружилась с переводчицей, которая очень хорошо знает русскую культуру и русский юмор, и с девушкой — сотрудницей речного флота, она тоже учит русский язык. Полина написала их портреты. После поездки у художницы появились индустриальные, городские, природные пейзажи. Ей очень хочется снова вернуться в эти места, задержаться подольше, чтобы поработать более сконцентрированно.

Как сообщил У Инцинь, в Казанской консерватории обучаются 200 китайских студентов, а в КФУ их свыше 1000, все больше молодежи в Татарстане изучают китайский язык и культуру Поднебесной. На выставке было много молодых лиц — юноши и девушки из Татарстана и Китая общались на русском, китайском, английском языках. Китайские студенты делились впечатлениями от картин и фотографий — они увидели знакомые места, уголки своей родины. У тех, кто не попал на открытие выставки, еще будет возможность насладиться ее экспонатами — экспозиция будет открыта до конца октября.