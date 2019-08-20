Прокуратура Казани отозвала ходатайство о возобновлении дела экс-владельца холдинга «Сапсан»

Фото: «Реальное время»

Накануне Вахитовский суд Казани прекратил производство по ходатайству первого зампрокурора Казани Дениса Хабибуллина. Ранее он просил разрешения возобновить уголовное дело против экс-владельца автохолдинга «Сапсан» («Таттранском») Ильдара Зиннурова, однако в ходе рассмотрения решил отозвать свое ходатайство.



Часть потерпевших категорически возражали против такой смены курса.

Защита экс-подозреваемого не исключает — в прокуратуре оценили вероятность отказа и пошли на отзыв сознательно, оценив требование предоставления новых доказательств против экс-фигуранта.

Напомним, в 2013 году Зиннуров стал подозреваемым в деле о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на сумму свыше 10 млн рублей. Статус потерпевших получили два десятка покупателей автомобилей «Шкода», что оплатили казанскому дилеру полную стоимость машин, но остались ни с чем.

В декабре 2013-го и в июле 2016-го следователи УВД Казани закрывали дело Зиннурова за отсутствием состава преступления.

В июне 2019-го Вахитовский суд удовлетворил было ходатайство прокурора о возобновлении преследования, однако Верховный суд РТ отменил это решение и вернул материал в райсуд. «Реальное время» подробно рассказывало об этой истории.