В Сирии откроется школа, восстановленная при поддержке ДУМ Татарстана

Сегодня в Сирии в районе Барзе провинции Дамаск состоится торжественное открытие общеобразовательной школы, восстановленной благодаря помощи ДУМ РТ и других религиозных организаций России после разрушений в результате военных действий.

Пятиэтажная школа на тысячу мест — первый объект в рамках проекта по восстановлению пострадавшей от военных действий социальной инфраструктуры Сирии. Здание было разрушено. После освобождения в 2017 году школа использовалась в качестве общежития для беженцев. Затем она пришла в заброшенное состояние.

Религиозные общины России организовали сбор средств для оказания гуманитарной помощи с декабря прошлого года. «Стоит отметить, что Духовное управление мусульман РТ внесло свой весомый вклад в инициирование проекта возрождения этой школы. В марте началось восстановление образовательного учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.

В Сирию прибыл глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в составе Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Камиля хазрата также сопровождает его советник по международным вопросам Салих хазрат Ибрагимов.

Ранее сообщалось, что муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел сегодня ежегодную встречу с представителями мусульманской молодежи республики. Кроме разговора с главой ДУМ РТ ребята поучаствовали в квесте, постреляли из лука и арбалета.