Фотомарафон «100-летие ТАССР»: прыжок с шестом, 1926 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 34-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Спорт в Татарии развивали практически с самого образования республики. Первая Неделя спорта прошла в Казани еще в 1921 году. Ближе к началу тридцатых строились первые стадионы и спортивные залы, водные и лыжные станции.

Место дореволюционных развлечений и религиозных праздников в советской Татарии освободилось: людям нужно было заполнить чем-то образовавшиеся пустоты. А еще стране нужен был пул физически подготовленных людей. И еще спортивные общества объединялись под флагом пропаганды. Ну и, кроме того, конечно, в спорт активно вовлекались женщины, освобожденные от «кухонного рабства». Куда ни посмотри — всюду плюсы.

Стадион на Поле Ершова. Метание диска, 1927 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Советская Татария активно строила спортивные сооружения, пользовалась помощью институтов физической культуры в Москве и Ленинграде — оттуда поставляли тренеров и преподавателей. На курсах готовили общественных инструкторов, судей и тренеров, благодаря которым физкультурно-спортивное движение вставало на ноги.

К концу 1923 года в республике было 48 спортивных кружков и обществ, но главным из них было, конечно, «Динамо», возникшее в марте 1923-го. При нем работало множество секций (тяжелая и легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки).

Людмила Губаева