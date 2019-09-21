Фотомарафон «100-летие ТАССР»: прыжок с шестом, 1926 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 34-я
Спорт в Татарии развивали практически с самого образования республики. Первая Неделя спорта прошла в Казани еще в 1921 году. Ближе к началу тридцатых строились первые стадионы и спортивные залы, водные и лыжные станции.
Место дореволюционных развлечений и религиозных праздников в советской Татарии освободилось: людям нужно было заполнить чем-то образовавшиеся пустоты. А еще стране нужен был пул физически подготовленных людей. И еще спортивные общества объединялись под флагом пропаганды. Ну и, кроме того, конечно, в спорт активно вовлекались женщины, освобожденные от «кухонного рабства». Куда ни посмотри — всюду плюсы.
Советская Татария активно строила спортивные сооружения, пользовалась помощью институтов физической культуры в Москве и Ленинграде — оттуда поставляли тренеров и преподавателей. На курсах готовили общественных инструкторов, судей и тренеров, благодаря которым физкультурно-спортивное движение вставало на ноги.
К концу 1923 года в республике было 48 спортивных кружков и обществ, но главным из них было, конечно, «Динамо», возникшее в марте 1923-го. При нем работало множество секций (тяжелая и легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки).
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив Республики Татарстан.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/152285-fotomarafon-100-letie-tassr-chast-34-ya
Захватившие в 1917 году в России власть международные марксисты-террористы, чтобы удержаться у власти, должны были контролировать все сферы жизни людей, в том числе и спорт.
Спортивное общество "Динамо" это детище ГПУ, НКВД и лично "железного" Дзержинского.
Из Википелии (прошу прощения у господина полу-лжеца, за то, что опять ссылаюсь на популярный сайт):
"Спортивное общество «Динамо» — название ряда спортивных обществ в СССР, в некоторых странах социализма, а также в ряде постсоветских государств.
Первоначально спортивное общество с таким названием было создано в СССР и относилось к системе Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Почётным председателем общества «Динамо» в первые годы его существования был председатель ГПУ НКВД РСФСР Феликс Эдмундович Дзержинский (1877—1926)[1]. В последующем при преобразованиях НКВД и его преемников общество сохранило своё брендовое название, а также ведомственную принадлежность к органам внутренних дел и госбезопасности.
В странах социализма, а также в постсоветских странах одноимённые спортивные общества создавались по модели советского «Динамо» или являлись его фактическими «наследниками», также будучи «ведомственными» спортивными клубами органов внутренних дел и довольно разнообразных органов госбезопасности. ...
До осени 1922 года, то есть вплоть до окончания Гражданской войны в России, политическое руководство молодой Советской республики не могло даже подумать о развитии физкультуры и спорта — было совсем не до этого. В течение этих пяти лет стоял вопрос о жизни и смерти страны Советов в условиях иностранной интервенции и жестокого вооружённого междоусобного конфликта. Несмотря на это, даже в условиях военного коммунизма, проводились спортивные соревнования. Так, в голодающей Москве осуществлялись розыгрыши первенства города по футболу, в которых участвовали команды, созданные ещё в начале столетия, до Октябрьской революции. И лишь осенью 1922 года новые столичные власти выпустили распоряжение о закрытии «буржуазных» спортивных клубов и передаче их имущества вновь создаваемым физкультурным кружкам рабочей и комсомольской молодёжи.[2]
В 1923 году в связи с реорганизацией спорта в СССР, Физкультурное общество ГПУ было реорганизовано в Московское пролетарское общество «Динамо», которое было создано на учредительном собрании 18 апреля 1923 года[3]".
И ныне Парк имени Горького и расположенный на его территории стадион "Динамо" пользуются популярностью не только у спортсменов и и простых горожан.
А фигура дискоболки впечатляет - умели отбирать "кадры" в ГПУ и НКВД...
На улице прозладно - мужчины в кепках и пальто.
Дискоболка босиком на песке.
Фотографу удалось передать мощные движения дискоболки, которыми любуются хлипкие мужские тени.
Спортивная форма у дискоболки любопытная - скрывает все достоинства её фигуры - по нынешним временам, по "тогдашним" форма очень откровенная.
Первая фотография менее удачна в плане передачи движений спортсмена.
Надо было строить вертикальный кадр.
Но в целом фотографии передают все особенности спорта того периода - сплав молодой энергии с ГПУ и НКВД.
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