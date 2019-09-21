Нурислам Шарифуллин, P.Love: «Везде пишут, что мы вандалы, разрушающие памятник архитектуры»

Фото: Лина Саримова

Неравнодушные казанцы снова бьют тревогу — в центре города строители якобы покусились на выявленный объект культурного наследия, «Дом Чепурина Е.А. с флигелем», построенный в 1906 году по проекту архитектора Льва Хрщоновича. Современный адрес дома-памятника истории — улица Большая Красная, 58б. По словам обеспокоенных местных жителей, в ходе работ на соседнем объекте, в здании ресторана-чайхоны P.LOVE, была разобрана часть брандмауэрной (противопожарной) стены. За нее тут же вступилась помощник президента РТ Олеся Балтусова, бросившая клич в своем фейсбуке: «SOS брандмауэрные стены!!!! Срочно надо ставить на охрану, их осталось так мало в Казани!». В масштабах ущерба и актуальности проблемы разбиралось «Реальное время».

Ложная тревога



Кто не знает — брандмауэрные стены возводились для защиты от пожаров: несгораемые перегородки из кирпича мешали огню перекидываться с дома на дом. В век деревянных перекрытий и заборов это было очень актуально, поэтому в центре города брандмауэры встречались буквально на каждом шагу. Но поскольку большинство зданий того периода, когда они были актуальны, в Казани уже снесено, то и сами брандмауэры стали редкостью.

На Большой Красной, 58б, как сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, «брандмауэрная стена примыкает как к хозяйственным постройкам на территории объекта культурного наследия, так и к соседнему домовладению». Сигнал в охранное ведомство поступил тревожный — о сносе и разрушении брандмауэра собственником соседнего земельного участка. Однако, изучив ситуацию на месте, специалисты Комитета и Центра культурного наследия Татарстана пришли к выводу, что эта информация не соответствует действительности.

«Собственник соседнего земельного участка Нурислам Шарифуллин проводит текущий ремонт кровли гаражного комплекса, примыкающего к брандмауэрной стене, — сообщили «Реальному времени» в комитете. — Произведен демонтаж бетонных перекрытий плоской кровли, ведутся работы по устройству деревянных стропил. Специалисты установили, что конструктив брандмауэрной стены в ходе работ не затронут, стена остается в прежнем состоянии».

В комитете по охране объектов культурного наследия уточнили, что Шарифуллин проводит текущий ремонт гаражного комплекса, который располагается вне границ территории памятника и не является объектом культурного наследия.

На деле все оказалось совсем иначе: вполне себе целый и невредимый брандмауэр продолжает примыкать к задней стенке хозяйственных помещений, расположенных на внутренней территории ресторана P.Love

Бдительный сосед

Прибывший на место корреспондент «Реального времени», предварительно начитавшись в соцсетях и некоторых республиканских изданиях жутких описаний произошедшего со стеной, ожидал увидеть полуразрушенный брандмауэр. Напомним, в Сети активно распространялась информация о том, что «при общей длине стены около 15 метров на протяжении 10—12 из них было разрушено от верхнего края кладки около двух метров».

На деле все оказалось совсем иначе: вполне себе целый и невредимый брандмауэр продолжает примыкать к задней стенке хозяйственных помещений, расположенных на внутренней территории ресторана P.Love. Действительно, в верхней части всей сложносочиненной конструкции можно увидеть небольшое «окно», появившееся после начала работ, однако эти «разрушения» к брандмауэру не относятся.

Владелец заведений P.Love Нурислам Шарифуллин, также находившийся на территории во время нашего визита, подробно рассказал обо всех злоключениях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за планового ремонта и чересчур бдительных соседей.

— У нас есть сосед, который живет поблизости с нами и с этой стеной. Он считает, что мы разрушаем памятник архитектуры. На самом деле мы меняли плиту перекрытия, утепляли всю эту историю и облегчали конструкцию, поскольку у наших гаражей текла крыша. В процессе работ было открыто вот это отверстие, но, замечу, мы сразу сказали, что закроем его. То есть, все обрушение заключается вот в этой дыре. Проделанной, кстати, в нашей же стене, — комментирует Нурислам Шарифуллин.

Действительно, в верхней части всей сложносочиненной конструкции можно увидеть небольшое «окно», появившееся после начала работ, однако эти «разрушения» к брандмауэру не относятся

Тем не менее, начиная с прошлого четверга, к предпринимателю уже успели наведаться представители полиции, Комитета по охране объектов культурного наследия и управления административно-технической инспекции исполкома Казани (УАТИ).

— Я каждый день нахожусь на этом объекте и общаюсь с проверяющими органами. На сегодняшний день у нас есть заключение УАТИ, Минкульта, полиции и Комитета по охране памятников о том, что у нас нет проблем и нарушений мы не совершали. Везде пишут, что мы какие-то вандалы, которые разрушают памятник архитектуры, но он стоит на своем месте и его никто не трогает, — рассказал владелец заведения.

Ценность брандмауэра — вопрос обсуждаемый

В ответе Комитета по охране объектов культурного наследия содержится недвусмысленная реакция и на призыв помощника президента РТ Олеси Балтусовой «ставить на охрану брандмауэрные стены», который уже вызвал скепсис у интернет-сообщества на фоне разрушения куда более серьезных памятников истории и культуры: «Вопрос признания брандмауэрной стены самостоятельным объектом культурного наследия должен быть рассмотрен в комплексе вместе с усадьбой Е. Чепурина».

Казанский архитектор и краевед Сергей Саначин считает, что необходимость сохранения отдельно взятой брандмауэрной стены — вовсе не аксиома, а вопрос обсуждаемый.

— Если раньше объектом культурного наследия считалось все здание, то с недавних пор таковыми могут считаться не только здания в целом, но и их отдельные элементы, — пояснил он «Реальному времени». — Если стена входит в предмет охраны, тогда, безусловно, разбирать ее нельзя, и если это все же было сделано, она должна быть восстановлена. А если стоит вопрос о включении стены в предмет охраны, то это должно обсуждаться на научно-методическом совете, и уже в процессе обсуждения должно быть принято решение — охранять ее или не охранять. Если брандмауэр выглядит, условно говоря, отвратительно, то почему бы его и не сломать? Многие из них сегодня стали рудиментами, вроде аппендицита, и ценности не представляют.

Что же касается конструктивной необходимости сохранения брандмауэра, то на этот вопрос «Реальному времени» ответил Денис Изотов — технический директор ООО «Инженерно-строительные изыскания» (бывший трест «КазТИСИЗ»), специализирующегося на инженерно-геологических изысканиях, на результаты которых опираются в расчетах проектировщики зданий. По его словам, если брандмауэрная стена «уравновешивает давление грунта и тем самым предотвращает обрушение здания, то разобрать ее без предварительных расчетов и установки взамен другой подпорной конструкции строители могли разве что по недомыслию и незнанию». Но если никакой нагрузки, кроме собственной, брандмауэр не несет, то даже полная его разборка ничем не угрожает зданию, к которому он пристроен.



В свою очередь, зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова отмечает: «Стену понизили на один метр, и это существенно. Во всяком случае, налицо самоуправство строителей, которые должны были согласовать это с охранным органом». Эксперт также добавила, что рабочие «вывели на брандмауэр крышу гаража, а такое описание конструкций требует как минимум предварительного расчета».

1 / 8 Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова